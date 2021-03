Après une terrible fusillade à Atlanta et une amplification des appels à protéger les Américains d’origine asiatique de la violence, beaucoup ont demandé aux Américains de se pencher sérieusement sur eux-mêmes et sur l’histoire de la violence dans ce pays. Nous avons jeté un coup d’œil sur les manifestations et les rassemblements contre la violence américano-asiatique qui mettent en garde contre la violence depuis des mois, et le magazine F-Stop est revenu sur le livre 2020 de Gabriele Galimberti. Les Amériguns. Nick Meyer a examiné les ravages de la toxicomanie, de l’insécurité du logement et du déclin dans les petites villes américaines dans son livre, Le local. Un an après le début de la pandémie, nous avons demandé à des photographes qui sont également des mères ce qu’ils ont appris et comment ils y font face.

Dix ans après l’anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, Sam Clark écrit sur un projet photographique profond qui met en évidence des photographies trouvées de personnes qui vivaient dans la région, et non de photographes professionnels. Appelez cela romantique ou idéaliste – mais Ondrej Cechvala a quitté sa ville natale pour aller vivre dans une ancienne ferme au nord de la Slovaquie. Le National History Museum de Londres s’est penché sur des photographes animalières et Erica Génécé photographie des danseuses stylisées qui ressemblent à des sculptures dans ses images.

N’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter photo JPG pour des interviews plus exclusives sur la photographie.