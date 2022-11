9 gadgets à moins de 50 $ que vous voudrez accrocher pour votre voyage de vacances

Lecture en cours:

Fun Amazon trouve moins de 50 $ (juillet 2022)

Les vacances nous ont de nouveau échappé, ce qui signifie que beaucoup d’entre nous voyageront pour voir des amis et de la famille ou simplement pour s’évader. Que vous vous rendiez dans des endroits éloignés ou que vous preniez un séjour bien mérité, il existe de nombreux gadgets qui peuvent rendre votre voyage beaucoup plus confortable. J’ai trouvé certaines des meilleures trouvailles économiques sur Amazon, conçues pour toutes sortes de voyageurs. J’ai personnellement testé et vérifié tous ces articles pour m’assurer qu’ils valent votre argent durement gagné.

Vous devez prendre des photos lorsque vous voyagez. Livré avec un objectif super grand angle et macro qui se visse dans le même support. Il est idéal pour les téléphones à objectif unique si vous n’êtes pas prêt à dépenser beaucoup d’argent pour mettre à niveau juste pour plus de caméras. Vous pouvez l’utiliser avec des téléphones Apple ou Android avec plus d’un appareil photo, il vous suffit de le positionner sur l’appareil photo large principal. Et il est livré avec une lumière LED à clipser, un cordon et un chiffon de polissage ? La magie! Je ne peux pas croire que ce n’est que 40 $.

Que sont des vacances sans musique ? Il s’agit d’un tout petit haut-parleur Bluetooth de 6,2 onces pour lequel vous devez absolument trouver de la place dans votre bagage à main, car il est suffisamment petit pour tenir dans la paume de votre main. C’est seulement 18 $ et le son est assez impressionnant avec des basses arrondies. Points bonus : il devient assez fort pour remplir une petite pièce de musique. Mais ça ne s’arrête pas là ! Il agit également comme un obturateur à distance pour votre appareil photo. Il peut même servir de haut-parleur à partir d’un PC Windows lorsqu’il est connecté via USB. Vous préférez une marque plus familière ? L’excellent JBL Go 3 a chuté à 30 $ au cours des derniers mois. Sinon, consultez notre liste complète des meilleurs mini haut-parleurs Bluetooth.

Peut-être avez-vous besoin d’un chargeur portable pour votre téléphone. Mais vous avez aussi une Apple Watch. Il n’est pas nécessaire de prendre plusieurs cordons et chargeurs car l’iWalk Apple Watch et le chargeur de téléphone sont un double. Votre montre s’enclenche magnétiquement sur le chargeur, il y a un câble Lightning intégré plus, un port supplémentaire pour une deuxième entrée Lightning sur le côté. Avec une capacité de 9000 mAh, il suffit de recharger votre montre plusieurs fois ou votre téléphone 2 à 3 fois selon le modèle. Mais n’ayez crainte si vous avez également besoin de charger un appareil Android ou USB-C, car il dispose également d’un port d’entrée et de sortie USB-C sur le côté. Il existe également une version sans chargeur Apple Watch pour 29 $.

Cela ressemble à un simple morceau de carton, mais il se plie en différentes configurations pour contenir un téléphone ou une tablette. Parfait pour la table plateau dans l’avion, à l’arrière du siège devant vous ou simplement pour se détendre et regarder un film au lit.

Naturellement, vous avez besoin d’un sac pour ranger tous ces gadgets, alors pourquoi celui de Matein ? Il est avant tout conçu pour votre technologie avec un port USB intégré sur le côté qui mène à un câble USB-A à l’intérieur. Vous pouvez donc brancher une banque d’alimentation portable à l’intérieur pour garder votre téléphone et d’autres gadgets chargés à l’extérieur. Il a beaucoup de rembourrage, en particulier pour votre ordinateur portable ; il peut facilement s’adapter à un 15 pouces. Il y a aussi une poche arrière secrète pour que les voleurs ne puissent pas l’atteindre lorsque vous le portez sur le dos, ainsi qu’une sangle de bagage à attacher à un bagage à main. Il semble également beaucoup plus cher que 30 $.

Que vous voyagiez seul ou que vous profitiez d’une plus grande tranquillité d’esprit lorsque vous dormez dans un endroit différent, cette alarme de porte de voyage est l’outil de sécurité personnelle idéal. Collez les broches métalliques dans la porte pendant que la porte est fermée, donc si quelqu’un essaie d’entrer, les broches se séparent et, espérons-le, dissuaderont le voleur potentiel avec une alarme de 90 décibels. Il a également une lumière pour garder un œil sur vos affaires et ne coûte que 10 $.

Pourquoi s’embêter avec des cubes d’emballage alors qu’une pompe à vide peut faire le travail ? Si vous êtes familier avec les sacs spatiaux, c’est le même concept, sauf que vous obtenez un kit de quatre sacs (deux moyens, deux petits) plus une pompe électrique pour aider à tout compresser. Maintenant, tout ce dont vous avez besoin, ce sont les vêtements, les chaussures ou les choses que vous vous asseyez normalement sur votre valise pour compresser.

Lorsque vous voyagez loin de chez vous, vous conviendrez probablement que c’est le confort matériel qui vous manque le plus. Si vous êtes devenu accro aux bidets pendant la grande pénurie de papier toilette de 2020, c’est un bidet portable que vous pouvez emporter avec vous. À 32 $, il fonctionne avec deux piles AAA incluses, avec deux niveaux d’intensité pour plus de flexibilité.