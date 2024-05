9 fruits riches en protéines à ajouter à votre alimentation

Les protéines sont un macronutriment dont votre corps a besoin pour développer ses muscles, combattre les infections, produire des hormones et effectuer de nombreux autres processus critiques. Les besoins en protéines varient en fonction de facteurs tels que l’âge, le poids et le niveau d’activité, mais la plupart des personnes actives ont probablement besoin de 0,54 à 0,9 gramme de protéines par livre (1,2 à 2 grammes par kilogramme) par jour pour maintenir leur masse musculaire et maintenir une santé optimale.

Certains aliments, comme les haricots, le poulet, les œufs et le yaourt grec, regorgent de protéines, tandis que d’autres, comme les fruits, sont pauvres en ce nutriment essentiel. La teneur en protéines des fruits dépasse rarement 1 % du poids total, mais certains fruits sont plus riches en protéines que d’autres.

Réveilphoto17 / Getty Images



La goyave est un fruit tropical au goût sucré et acidulé qui regorge de nutriments comme la vitamine C et les fibres. Il possède l’une des teneurs en protéines les plus élevées de tous les fruits, fournissant 4,21 grammes (g) de protéines par tasse.

La même portion contient 376 milligrammes (mg) de vitamine C, ce qui couvre plus de 400 % de vos besoins quotidiens en ce nutriment. La vitamine C est nécessaire à la fonction immunitaire et à la synthèse du collagène et agit comme un puissant antioxydant dans le corps, protégeant contre les dommages cellulaires qui pourraient autrement conduire à des maladies.

Essayez de trancher de la goyave fraîche sur du yaourt ou d’associer de la goyave à des noix pour une collation riche en protéines.

Oscar Wong / Getty Images



Contrairement à la plupart des fruits, les avocats ne sont pas sucrés et sont généralement appréciés dans les recettes salées. Une autre qualité qui distingue les avocats des autres fruits est leur teneur plus élevée en protéines. Un avocat de 201 grammes contient 4,01 grammes de protéines, ce qui en fait l’un des fruits les plus riches en protéines que vous puissiez manger.

Les avocats sont également riches en fibres, en vitamine E, en vitamine C, en magnésium et en folate, ce qui en fait un choix nutritif complet.

Garnissez les salades, les soupes et les plats de céréales d’avocat tranché ou coupé en dés pour un apport de fibres et de protéines, ou ajoutez de la purée d’avocat à des sandwichs riches en protéines pour une alternative nutritive aux tartinades traditionnelles comme la mayonnaise et la moutarde.

oldovosmin17 / Getty Images



Le jacquier est le plus gros fruit comestible au monde, certains pesant jusqu’à 110 livres.

Ces fruits uniques sont riches en plusieurs nutriments, tels que les vitamines B, la vitamine C, le magnésium et le potassium, et sont riches en composés végétaux protecteurs comme les antioxydants caroténoïdes. Ils sont également relativement riches en protéines pour les fruits, fournissant 2,84 grammes de protéines par tasse.

Le jacquier cru a une saveur sucrée semblable à celle de l’ananas, tandis que le jacquier non mûr a un goût plus doux. Le jacquier mûr peut être combiné avec de la poudre de protéines pour obtenir un smoothie riche en protéines, tandis que le jacquier non mûr peut être utilisé comme alternative à la viande à base de plantes dans des plats comme les tacos, les soupes et les currys.

Jeu thaïlandais / Getty Images



Les fruits de la passion sont des fruits tropicaux qui ont une saveur intense, sucrée et acidulée. Le fruit de la passion peut être dégusté cru et est couramment utilisé pour préparer des boissons, comme des jus et des smoothies.

Le fruit de la passion est une excellente source d’antioxydants, notamment de vitamine C, de caroténoïdes et de composés polyphénoliques, qui peuvent être bénéfiques pour la santé globale en protégeant contre les dommages cellulaires et en réduisant l’inflammation.

Une portion de 100 grammes de fruit de la passion frais contient 2,2 grammes de protéines, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui souhaitent ajouter des fruits riches en protéines à leur alimentation.

Le fruit de la passion est acide, il est donc préférable de le mélanger avec d’autres ingrédients pour adoucir son goût intense. Essayez d’ajouter des fruits de la passion à des boissons protéinées ou des smoothies et des fruits de la passion crus à une assiette de serpents contenant des ingrédients riches en protéines comme des fromages et des noix.

Zana Munteanu/Getty Images



Une portion d’une tasse de mûres crues fournit deux grammes de protéines, ce qui est plus élevé que ce que vous trouverez dans la plupart des fruits. Les mûres sont également riches en autres nutriments, tels que les fibres, la vitamine C, la vitamine K et le manganèse.

Une seule tasse de mûres contient 7,63 grammes de fibres, ce qui couvre 28,5 % de la valeur quotidienne (VQ). Les aliments riches en fibres sont bénéfiques à de nombreux aspects de la santé, notamment la santé digestive. Ajouter plus de fibres à votre alimentation peut favoriser la croissance de bactéries bénéfiques dans votre gros intestin, renforcer la barrière intestinale et maintenir des selles régulières et confortables.

Manger plus de fibres peut également aider à réduire le risque de problèmes de santé comme les maladies cardiaques, le cancer du côlon et la diverticulite (un problème digestif qui survient lorsque de petites poches le long des parois de votre intestin sont infectées ou enflammées).

Les mûres peuvent être dégustées comme collation ou ajoutées à des plats riches en protéines comme les parfaits au yaourt.

Álvarez / Getty Images



Les abricots sont un type de fruit à noyau, c’est-à-dire des fruits contenant un noyau ou un noyau en leur centre. La chair orange vif des abricots a un goût sucré et est concentrée en antioxydants, vitamines et minéraux. Par exemple, les abricots regorgent de bêta-carotène, un pigment caroténoïde qui possède de puissantes propriétés de protection cellulaire. La recherche montre qu’avoir des taux sanguins élevés de caroténoïdes peut aider à réduire le risque de développer plusieurs maladies, dont le cancer du sein.

Les abricots contiennent 2,31 grammes de protéines par tasse, ce qui en fait un fruit riche en protéines. Les abricots peuvent être dégustés frais et sont également délicieux séchés.

Les abricots secs sont beaucoup plus riches en protéines que les abricots frais, fournissant 4,41 grammes de protéines par tasse. Les abricots secs ont une texture moelleuse et un goût sucré et sont un ingrédient populaire dans les mélanges de collations riches en protéines, comme les mélanges montagnards. Comme tous les fruits secs, ils sont plus caloriques que les abricots frais et sont parfois sucrés avec du sucre ajouté, qu’il convient de limiter pour favoriser une santé optimale.

Denys Popov / Getty Images



Les graines de grenade, ou arilles, sont étonnamment riches en protéines, fournissant 2,9 grammes par tasse. En plus des protéines, les arilles de grenade sont exceptionnellement riches en fibres, importantes pour la santé du système digestif et du cœur, ainsi qu’en composés antioxydants et anti-inflammatoires tels que les anthocyanes et les acides organiques.

Des études montrent que manger des arilles de grenade et boire du jus de grenade pourrait bénéficier à plusieurs aspects de la santé, tels que l’amélioration de la fonction cognitive, la réduction des facteurs de risque de maladie cardiaque et le soutien à la récupération après l’exercice.

Les arilles de grenade sont polyvalentes et peuvent être utilisées comme garniture riche en nutriments pour les salades, les parfaits au yaourt, les bols de céréales et bien plus encore. Ils peuvent également être dégustés seuls comme collation sucrée et croquante et accompagnés d’aliments riches en protéines comme le fromage cottage.

Westend61 / Getty Images



Les kiwis, communément appelés kiwis, sont de petits fruits de forme ovale qui ont un profil nutritionnel impressionnant. Les kiwis sont riches en vitamines et minéraux, notamment en folate et en vitamines C, E et K. Ils sont également plus riches en protéines que de nombreux autres fruits, contenant un peu moins de deux grammes de protéines par tasse.

En plus des protéines, des vitamines et des minéraux, les kiwis constituent une bonne source de fibres et peuvent constituer un choix de collation utile pour les personnes souffrant de constipation, car il a été démontré qu’ils sont efficaces pour ramollir les selles et favoriser la régularité des selles.



Les kiwis sont délicieux sur des plats riches en protéines comme les flocons d’avoine et les bols de yaourt. Ils peuvent également être consommés comme collation avec des aliments riches en protéines comme les fromages, les noix et les graines.

Westend61 / Getty Images



Les cerises font partie des fruits les plus sains et les plus savoureux que vous puissiez manger. Ajouter plus de cerises à votre alimentation pourrait être bénéfique pour votre santé globale de plusieurs manières, notamment en réduisant les facteurs de risque de maladies cardiaques comme l’hypertension artérielle et le taux de cholestérol, en diminuant les marqueurs du stress oxydatif et en améliorant la régulation de la glycémie.

Les cerises sont une excellente source d’antioxydants comme les anthocyanes et fournissent également des vitamines et des minéraux, comme la vitamine C et le potassium. Bien qu’elle ne soit pas aussi riche en protéines que les autres fruits de cette liste, une portion d’une tasse de cerises douces contient un respectable 1,63 gramme.

Les cerises se marient bien avec de nombreux ingrédients et peuvent être ajoutées aux recettes sucrées et salées, comme le pudding au chia et les salades. Pour une option de dessert nutritif et riche en protéines, essayez de préparer un parfait au yaourt grec riche en protéines en superposant du yaourt grec non sucré avec des tranches de cerises, des graines de chia et des amandes.

Bien que les fruits ne soient pas les aliments les plus riches en protéines, ils peuvent ajouter une saveur sucrée et satisfaisante aux recettes riches en protéines et être associés à des aliments riches en protéines pour une collation copieuse.

Voici quelques façons d’incorporer des fruits dans des repas et des collations riches en protéines :

Préparez une assiette de collations riche en protéines en combinant des abricots secs, des mûres et des cerises fraîches avec du cheddar et un mélange de noix.

Garnissez une salade verte de poulet rôti, de pois chiches, de graines de tournesol, de fromage de chèvre et d’arilles de grenade pour une saveur sucrée et salée.

Ajoutez des mûres et des cerises surgelées à un smoothie à base de poudre de protéine de vanille non sucrée

Mélanger la goyave et les tranches de kiwi avec du yaourt grec

Essayez le jacquier en conserve non mûr dans des plats à base de plantes riches en protéines comme les currys.

Préparez une écorce de yaourt riche en protéines et en antioxydants en étalant du yaourt grec mélangé à un édulcorant de votre choix sur une plaque, en la garnissant d’arilles de grenade et de pépites de chocolat noir, et en congelant le mélange jusqu’à ce qu’il soit ferme.

Les fruits frais sont sucrés, portables et polyvalents, ce qui en fait un excellent choix pour augmenter votre apport en protéines.

Les fruits secs, comme les abricots secs, constituent également un choix sain et de longue conservation. Choisissez autant que possible des produits à base de fruits secs non sucrés.

Bien que la plupart des fruits soient faibles en protéines, quelques types sont plus riches en ce nutriment que d’autres. La goyave, l’avocat, le jacquier, le fruit de la passion, les mûres, les abricots, les arilles de grenade, les kiwis et les cerises font partie des fruits les plus riches en protéines que vous puissiez manger et peuvent vous aider à atteindre vos besoins quotidiens en protéines.

Essayez de combiner ces fruits avec des aliments riches en protéines comme le yaourt grec, le fromage et les noix, pour une délicieuse façon d’augmenter votre apport en protéines.