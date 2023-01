9 fourgons de police envoyés, n’ont pas réussi à attraper la voiture qui a traîné la femme : sources

Dans la mort horrible d’une femme de Delhi âgée de 20 ans traînée par une voiture pendant plus d’une heure le 1er janvier, il y a plus d’indications que les occupants de la voiture savaient qu’elle était prise dans l’essieu mais ont continué à conduire, l’écrasant dans le manière la plus horrible.

Des sources ont également déclaré à NDTV que neuf camionnettes de la salle de contrôle de la police (PCR) ont poursuivi la voiture mais n’ont pas réussi à l’attraper.

Anjali Singh, qui rentrait chez elle après une fête du Nouvel An sur son scooter avec un ami, a été renversée par la voiture vers 2 heures du matin. Sa jambe a été prise dans le train d’atterrissage de la voiture et elle a été traînée sur 13 km par la voiture qui a effectué plusieurs virages pour tenter de déloger le corps.

L’amie d’Anjali, Nidhi, qui était avec elle sur le scooter mais s’est enfuie sans en informer personne, a dit à la police qu’elle hurlait de douleur.

Des sources affirment qu’il y avait cinq camionnettes PCR sur la route, cinq ou six appels ont été passés au numéro d’urgence de la police et plus de 20 appels ont été passés à la police par le témoin Deepak Dahiya, qui a remarqué la voiture avec un corps coincé en dessous.

Environ neuf fourgons de police ont été envoyés pour rechercher la voiture ou le corps, mais aucun n’a pu, selon des sources.

La police a d’abord reçu un appel signalant un accident à 02h18. Un autre appel est arrivé à 2h20.

Le témoin a passé deux appels vers 3 h 24 et a rapporté qu’il pouvait voir une voiture rouler avec un corps en dessous.

La police a également reçu des appels vers 4 h 26 et 4 h 27 d’un homme qui a déclaré que le corps d’une femme gisait sur la route.

Neuf fourgons de police sur la route n’ont pu trouver ni le véhicule ni le corps en raison d’une “mauvaise visibilité” dans le brouillard, ont indiqué des sources.

Des sources ont également indiqué que les cinq occupants de la voiture savaient qu’une femme avait été heurtée et prise dans le moteur. Ils ont continué à avancer et à reculer, prétendument dans l’intention de l’écraser, ont indiqué les sources.

Après avoir parcouru environ deux kilomètres et demi, les hommes accusés ont même repéré le bras de la femme, ont indiqué des sources policières.

“Ils avaient réalisé que quelque chose était coincé en dessous. Quand ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu sa main qui dépassait. Mais ils ont repéré une voiture de police et ont poursuivi leur chemin, traînant la femme avec la voiture”, ont déclaré des sources.

Pour tenter de déloger le corps, la voiture a effectué “plus de quatre demi-tours”, ont indiqué des sources.

Le corps d’Anjali Singh a été retrouvé avec ses vêtements arrachés et sa peau écorchée.

Un rapport d’autopsie a révélé qu’elle avait au moins 40 blessures externes, si graves que ses côtes étaient exposées de son dos, la base de son crâne était fracturée et il manquait de la “matière cérébrale”.

Elle avait des blessures à la tête, à la colonne vertébrale et aux membres inférieurs. La cause de sa mort est répertoriée comme “choc et hémorragie” et les blessures peuvent avoir collectivement causé la mort.