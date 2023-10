9 faits inconnus sur Sam Altman, le visionnaire derrière OpenAI | Actualités technologiques

Sam Altman est l’une des personnalités les plus influentes du monde de la technologie, ayant cofondé, investi et dirigé certaines des startups les plus innovantes et les plus prospères de notre époque. Il est également PDG d’OpenAI, un organisme de recherche qui vise à créer une intelligence artificielle pouvant profiter à l’humanité sans causer de tort ni être contrôlée par quelques-uns. Mais que savez-vous réellement de cet entrepreneur visionnaire et de sa vie ? Voici 9 faits qui pourraient vous surprendre.

Altman n’était pas un étudiant typique. Alors qu’il étudiait l’informatique à l’Université de Stanford, il a cofondé Loopt, une application de réseau social géolocalisée qui permettait aux utilisateurs de voir où se trouvaient leurs amis et ce qu’ils faisaient. Loopt a été l’une des premières applications à utiliser la technologie GPS sur les téléphones mobiles et a attiré des millions d’utilisateurs et d’investisseurs. En 2012, Altman a vendu Loopt à Green Dot Corporation pour la somme énorme de 43,4 millions de dollars, faisant de lui un millionnaire avant ses 30 ans.