9 façons de garder votre cuisine au frais pendant une chaleur extrême

La cuisine est une artère centrale pour la plupart des maisons, mais allumer la cuisinière et le four pendant certains mois peut rendre les choses inconfortablement chaudes. Si vous avez affaire à un cas de cuisine chaude, il existe certaines mesures à prendre pour aider à refroidir les choses. Et, non, je ne parle pas de lever les mains et commande à emporter.

Au milieu d’une canicule estivale, vous pouvez ressentir l’envie de renoncer complètement à la cuisine, ces conseils pour garder la cuisine fraîche et particulièrement chaude et vous permettre de garder votre petit-déjeuner, déjeuner et routine du dîner intact.

Non seulement la régulation manuelle de la chaleur dans la cuisine vous fera économiser de la sueur et de la santé mentale, mais cela vous fera économiser un peu d’argent sur votre facture de climatisation puisque vous n’aurez pas à le maniveller autant pour contrebalancer.

Voici huit façons simples de garder votre cuisine au frais pendant une vague de chaleur estivale.

1. Préparer au lieu de cuisiner

Le ceviche ne nécessite aucune cuisson. C’est peut-être la nourriture estivale parfaite. Crumpe

Vous ne voulez pas chauffer votre cuisine ? Ne cuisinez pas. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas manger. Concentrez-vous sur les aliments frais sans cuisson, comme les salades d’été, le ceviche, les smoothies et les nouilles froides. Même couper des fruits ou des légumes frais comme des concombres et des melons peut être une gâterie estivale rafraîchissante et saine. Et les aliments sans cuisson aident à combattre la chaleur de deux manières : en ne chauffant pas votre cuisine ou votre corps lorsque vous les consommez.

Et lorsque vous cuisinez, limitez votre temps dans la cuisine avec une trousse de repas utile (ce sont les meilleurs kits de repas pour 2023). Bien que vous deviez probablement encore faire cuire la nourriture, vous ferez beaucoup moins de préparation et passer moins de temps dans une cuisine étouffante est certainement une bonne chose. La plupart des services proposent également des repas plus légers et sans cuisson pendant l’été.

2. Utilisez votre pot d’échappement

Un ventilateur d’extraction au-dessus de la cuisinière n’est jamais plus utile que pendant les chaudes journées d’été. Aide culinaire

Si vous prévoyez d’utiliser votre four, assurez-vous que le ventilateur d’extraction est à pleine inclinaison chaque fois que vous le faites. La plupart des gens associent les systèmes d’échappement à la limitation de la fumée, mais ces ventilateurs au-dessus du four absorbent également une tonne de chaleur.

En savoir plus: Essayez cette astuce facile pour nettoyer en toute sécurité la graisse du four des endroits difficiles d’accès

3. Procurez-vous un bon gril ou un four à pizza et cuisinez à l’extérieur

Les fours à pizza domestiques sont sur une larme et présentent une excellente alternative à la cuisson chaude à l’intérieur. Crumpe

Éliminez la chaleur de la cuisine en cuisinant à l’extérieur cet été. Le poulet ou les steaks grillés au barbecue sont des classiques pour le gril, mais n’oubliez pas que vous pouvez faire griller les favoris de l’été comme épi de maïs ou pastèque, aussi. Vous pourriez avoir chaud pendant que vous êtes dehors à l’aide d’un gril ou un fumoir pour réchauffer les aliments, mais votre cuisine peut rester fraîche.

4. Utilisez de petits appareils électroménagers

Les mijoteuses dégagent beaucoup moins de chaleur qu’un four. Crumpe

Minimiser l’utilisation du four et de la cuisinière peut vous aider à éviter de chauffer votre cuisine. Les petits appareils peuvent cuire vos aliments aussi bien tout en émettant moins de chaleur que les gros appareils. Essayez d’utiliser un friteuse à air au lieu de votre four mural, ou une presse à panini au lieu du cuisinière. Vous seriez surpris de voir à quel point les petits appareils électroménagers peuvent être polyvalents. Votre mijoteuse et Pot instantané ne sont pas seulement pour les soupes et les ragoûts d’hiver. Pensez aux recettes estivales que vous pouvez réaliser sur votre plan de travail, comme les carnitas de porc Instant Pot. Et ne boudez pas votre micro-ondes, qui peut zapper du riz, du quinoa, des légumes et plus encore tout en ne générant pratiquement aucune chaleur.

5. Cuisinez par lots pour la semaine

Certains Instant Pots servent également de friteuses à air. Pot instantané

Si vous allez chauffer votre cuisine, faites en sorte que cela en vaille la peine. Si vous finissez par utiliser votre four ou votre cuisinière, préparez des quantités plus importantes que la normale. De cette façon, vous pouvez utiliser des restes précuits, ce qui signifie que vous avez des aliments prêts à emporter sans avoir à chauffer à nouveau votre cuisine.

Mais avec les bons appareils de cuisine, vous pouvez cuisiner par lots et garder le four éteint. Par exemple, faites tout un tas de poulet effiloché dans votre Instant Pot (qui dégage très peu de chaleur). Ensuite, vous pouvez utiliser les restes pour faire des tacos, des nachos à la salade de poulet et d’autres plats qui ne nécessitent pas de rallumer votre four.

6. Cuisinez pendant les heures les plus fraîches

Si vous allez cuisiner, essayez de le faire quand il fait plus frais. Crumpe

Cuisiner dans votre cuisine quand il fait déjà chaud dehors (et peut-être déjà chaud dans votre maison) signifie que vous ne ferez qu’ajouter à la chaleur. Planifiez à l’avance et élaborez des stratégies pour vos temps de cuisson lorsqu’il ne fait pas aussi chaud. Le meilleur moment pour cuisiner pour éviter la chaleur est le matin ou plus tard dans la soirée. Cela peut sembler plus facile à dire qu’à faire, mais vous pouvez faire cuire du pain le matin ou cuire des protéines et des plats de pâtes pendant que vous préparez le petit-déjeuner ou un déjeuner tôt afin qu’ils soient prêts à partir pour le dîner.

7. Faites marcher ces fans

Nous sommes de grands fans de la circulation de l’air pendant l’été. Amazone

Le flux d’air peut aider à rafraîchir votre cuisine. Si vous utilisez votre cuisinière, ouvrez l’évent de la hotte. Il est là pour éliminer non seulement la graisse, les vapeurs et les odeurs, mais aussi la fumée, la chaleur et la vapeur qui pourraient être piégées et chauffer votre cuisine pendant que vous cuisinez. De plus, vous pouvez garder un ventilateur dans la cuisine pour déplacer l’air et le refroidir. Vous pouvez également positionner votre ventilateur pour évacuer l’air chaud ou faire entrer de l’air froid avec une serviette fraîche et humide.

8. Limiter l’éclairage

Qu’il y ait (moins) de lumière. Getty/MirageC

La lumière du soleil et même la lumière intérieure artificielle peuvent générer de la chaleur, et lorsque vous êtes dans la chaleur de l’été, chaque degré compte. Tamisez les lumières, fermez les rideaux, fermez vos stores et limitez le nombre de lumières que vous allumez. Vous n’avez pas besoin de travailler dans l’obscurité, mais méfiez-vous d’allumer de nombreux plafonniers.

9. Hydratez-vous

De l’eau, de l’eau partout. Aarké

Cette stratégie n’abaissera pas la température réelle dans votre cuisine, mais elle rendra la chaleur beaucoup plus supportable. L’hydratation est le non. 1 règle pour toute activité estivale, et cuisiner à l’extérieur ou dans une cuisine chaleureuse ne fait pas exception. Buvez beaucoup d’eau – il est recommandé de boire entre 11 et 15 tasses par jour – et buvez encore plus que vous ne le pensez lorsque le mercure augmente.

Voulez-vous le poinçonner un peu? Essayez les infusions d’eau pour plus de saveur et de rafraîchissement. Vous prévoyez de transpirer ? Ajoutez du sel de mer et du citron pour augmenter les électrolytes et la saveur.

