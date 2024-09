9 experts Omega choisissent la meilleure MoonSwatch de tous les temps

« Pour moi, la « Mission vers la Phase de la Lune – Pleine Lune » est le modèle qui [best represents] La collaboration entre les marques et l’histoire de la montre. La MoonSwatch elle-même a toujours été une version ludique d’une montre plutôt sérieuse, profondément ancrée dans l’histoire de la marque Omega. Cette version, pour moi, réunit l’héritage d’Omega dans l’exploration spatiale, en particulier avec le rôle emblématique de la Speedmaster dans les missions Apollo, et le sens de l’accessibilité et du plaisir de Swatch. La touche unique de Snoopy, un personnage bien-aimé associé aux missions Apollo, ajoute un élément fantaisiste mais significatif à la montre.

« Étant moi-même un grand fan des différentes versions de la Speedmaster récompensées par le Silver Snoopy Award, cette MoonSwatch offre une option accessible pour prendre part à cette partie importante de l’histoire d’Omega. Enfin, même si rien de tout cela ne vous importe, avec son boîtier et son bracelet entièrement blancs, c’est tout simplement une superbe montre d’été qui ne se démodera jamais. [feels] « hors de propos »

Niels, @WatchMyPiece

Mission vers la Super Blue Moonphase

« En tant que propriétaire d’une Omega Speedmaster, j’ai été immédiatement enthousiasmé par la sortie de la MoonSwatch. Je trouve ça cool de pouvoir changer de couleur et de bracelet pour une fraction du prix d’une Speedmaster.

« En août dernier, Swatch a sorti la Super Blue Moonphase. La combinaison d’un boîtier bleu avec un cadran blanc, des sous-cadrans bleus et une complication de phase de lune en fait pour moi la meilleure et la plus belle MoonSwatch. Avez-vous déjà testé celle-ci sous une lampe UV ? »

Michel, @Entre les cosses

Mission vers la Lune et Mission vers Mars