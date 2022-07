9 excellentes lectures de CNET cette semaine: télescope Webb, Amazon, sécurité iPhone et plus

Stupéfiant. Spectaculaire. À couper le souffle. Quel que soit votre adjectif de choix, il se peut qu’il ne transmette toujours pas de manière adéquate la majesté des images que nous avons vues cette semaine du télescope spatial James Webb, dans ses tout premiers retours dans ce qui semble être une carrière prometteuse de regarder profondément dans l’espace avec une clarté sans précédent.

Dans notre couverture, Monisha Ravisetti et Jackson Ryan de Crumpe vous guident à travers chaque image cosmique en détail, et Monisha a également un fabuleux explicateur sur la science de l’imagerie derrière le télescope Webb. Pour ceux d’entre vous qui aiment un peu de politique avec votre science, Eric Mack creuse dans pourquoi certaines personnes s’y opposent à James Webb comme homonyme. De plus, Jackson n’était pas ravi avec la conférence de presse de lundi.

Ces articles font partie des nombreuses fonctionnalités approfondies et des commentaires stimulants qui sont apparus sur CNET cette semaine. Alors voilà. Ce sont les histoires que vous ne voulez pas manquer.

Le JWST plonge dans les nébuleuses, les galaxies en collision et un trou noir actif, et offre même un aperçu révolutionnaire d’un monde extraterrestre.

Les travailleurs se bousculent pendant Prime Day dans un travail où il est courant de se blesser. Obtenir de l’aide peut être difficile.

Le géant de la technologie a toujours parlé de sécurité. Maintenant, c’est la marche à suivre.

Deux mots : imagerie infrarouge.

Nerd avec moi lors de cette tournée non officielle de Stranger Things.

Les espèces sont susceptibles de mourir bien avant que nous ayons la chance de les découvrir. Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils ne sont pas perdus à jamais?

Commentaire : Entre l’iOS 16 d’Apple et un rapport que Glance lancera prochainement sur les téléphones Android, l’écran de verrouillage évolue.

Trois des meilleurs projets de RA du Tribeca Fest ouvrent des voies inexplorées : vers la métathérapie voyageant dans le temps, l’histoire découverte et le rock shakespearien.

Musk a accepté d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, mais il a ensuite changé d’avis.