9 excellentes lectures de CNET cette semaine: téléphones 5G, télescope Webb, Apple Fitness et plus

Il semble qu’hier encore, la 5G émergeait à peine des ailes, une technologie révolutionnaire qui a commencé dans très peu de téléphones et sur seulement quelques pâtés de maisons, avec une multitude de limitations “oui, mais”. Maintenant c’est ici et presque… ordinaire.

C’est un pas en avant, c’est sûr, et c’est tellement plus facile à faire maintenant. Mais est-ce quelque chose dont vous avez vraiment besoin en ce moment même dans votre tout prochain téléphone ? Lisa Eadicicco de Crumpe se penche sur ce sujet compliqué et expose les raisons pour et contre. Pendant ce temps, Mike Sorrentino a quelques conseils pour les derniers récalcitrants utilisant des téléphones 3G.

Ces articles font partie des nombreuses fonctionnalités approfondies et des commentaires stimulants qui sont apparus sur CNET cette semaine. Alors voilà. Ce sont les histoires que vous ne voulez pas manquer.

5G ou pas 5G ? La réponse dépend de quelques facteurs, tels que votre budget, votre opérateur et la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver votre nouveau téléphone.

Sarah Tew / Crumpe



Les astronomes mettent la main sur les données du JWST. Voici ce que vous pouvez vous attendre à voir dans un avenir proche.

Getty Images



Commentaire : la plate-forme d’Apple a transformé ma relation avec l’exercice, mais l’accent mis sur les mesures de la montre n’est pas en phase avec mes objectifs de mise en forme.

James Martin/Crumpe



Comme le service 3G prend fin aux États-Unis, nous demandons aux principaux opérateurs si les clients déconnectés doivent toujours payer et si des téléphones gratuits sont toujours disponibles.

Patrick Hollande/Crumpe



Une communauté en ligne remet en question l’obsession de la société pour les automobiles.

Getty Images



“En cours de route, les gens apprennent tellement sur notre foi et notre culture”, déclare la productrice exécutive Sana Amanat.

Disney



La galaxie est probablement la plus lointaine jamais découverte, mais ce n’est pas la plus ancienne — c’est probablement la plus jeune !

T. Treu/GLASS-JWST/NASA/CSA/ESA/STScI



Je tenais à ne pas laisser le COVID-19 perturber mon régime d’entraînement plus que nécessaire. Voici ce que j’ai fait.

Andrew Hoyle/Crumpe



L’investissement de 42,5 milliards de dollars du gouvernement dans l’infrastructure physique à large bande pourrait changer la donne pour amener la 5G à plus d’endroits, des banlieues aux communautés rurales.