9 étudiants se noient après le naufrage d’un ferry fluvial au Cambodge

Quatre personnes – deux étudiants et deux membres de l’équipage du bateau – ont été secourues suite à l’accident survenu jeudi soir sur le Mékong au sud-est de Phnom Penh, et deux étudiants étaient toujours portés disparus vendredi, a indiqué la police.

Le général de division Chhoeun Sochet, chef de la police provinciale de Kandal, a déclaré sur sa page Facebook que le bateau était surchargé et ne transportait pas de gilets de sauvetage.

Les élèves, qui avaient entre 12 et 14 ans, vivaient sur une île dans la rivière et utilisaient le ferry pour le transport presque tous les jours pendant la saison des pluies, comme d’autres de leur village. Pendant la saison sèche, la rivière a peu ou pas d’eau et peut être parcourue à pied. Les étudiants se rendaient à un cours d’anglais jeudi lorsque le bateau a chaviré.