9 étudiants se noient après le naufrage d’un ferry fluvial au Cambodge

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Au moins neuf étudiants du sud du Cambodge qui traversaient une rivière sont morts après le chavirement du bateau sur lequel ils se trouvaient, ont déclaré des responsables.

Quatre personnes – deux étudiants et deux membres de l’équipage du bateau – ont été secourues suite à l’accident survenu jeudi soir sur le Mékong au sud-est de Phnom Penh, et deux étudiants étaient toujours portés disparus vendredi, a indiqué la police.

Le général de division Chhoeun Sochet, chef de la police provinciale de Kandal, a déclaré sur sa page Facebook que le bateau était surchargé et ne transportait pas de gilets de sauvetage.

Les élèves, qui avaient entre 12 et 14 ans, vivaient sur une île dans la rivière et utilisaient le ferry pour le transport presque tous les jours pendant la saison des pluies, comme d’autres de leur village. Pendant la saison sèche, la rivière a peu ou pas d’eau et peut être parcourue à pied. Les étudiants se rendaient à un cours d’anglais jeudi lorsque le bateau a chaviré.

L’accident s’est produit près du pont de Neak Loeung sur le Mékong, qui sépare à cet endroit la province de Kandal sur la rive ouest de Prey Veng à l’est. Le pont fait partie de la Route 1, une route principale reliant la capitale, Phnom Penh, à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam voisin.

Le chef de la police du district de Leuk Daek à Kandal, Am Thou, a déclaré que l’accident s’était produit alors que le bateau s’approchait du rivage. Il a pris de l’eau à l’avant et les étudiants ont été invités à s’asseoir au milieu ou à l’arrière du bateau.

Cependant, alors qu’ils revenaient, le bateau s’est déséquilibré et s’est retourné.

L’une des survivantes, Ry Chanbora, 12 ans, a été montrée dans une vidéo diffusée en ligne par Swift News disant à des proches qu’elle ne sait normalement pas bien nager bien qu’elle vive près de la rivière. Elle a dit que lorsque le bateau coulait, elle a sauté, essayant de nager le visage vers le haut, et a dérivé jusqu’à la rive de la rivière.

Des responsables provinciaux ont rendu visite à la jeune fille et le roi Norodom Sihamoni, sur sa page Facebook royale, a présenté ses condoléances et ses prières aux familles des victimes.

Le chef de la police, Am Thou, a déclaré que les propriétaires du bateau, qui faisaient partie de son équipage, avaient été hospitalisés après l’accident mais feraient l’objet de poursuites judiciaires. Il n’a pas précisé à quelles charges ils seraient confrontés.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’année dernière que selon les évaluations de 2019, plus de 144 000 décès par noyade sont survenus dans la région Asie-Pacifique, soit 61% du total mondial.

“Sur les 70 000 décès par noyade dans la Région OMS de l’Asie du Sud-Est en 2019, plus de 33% concernaient des enfants de moins de 15 ans”, a déclaré l’agence onusienne. “En moyenne, les hommes étaient trois à quatre fois plus susceptibles de se noyer que les femmes.”

Sopheng Cheang, Associated Press