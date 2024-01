9 étapes pour obtenir rapidement des cheveux plus épais

Vous rêvez de cheveux luxueusement épais et volumineux qui font tourner les têtes ? Si votre objectif est d’obtenir des cheveux plus sains et plus épais, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous explorerons neuf options pratiques pour vous aider à augmenter l’épaisseur des cheveux et à trouver des stratégies efficaces pour une meilleure santé du cuir chevelu, des follicules et des cheveux. Des choix alimentaires aux ajustements de style de vie, nous vous accompagnons dans votre voyage vers des cheveux plus épais et plus sains.

Cheveux plus épais : comment épaissir naturellement les mèches

Si votre objectif est d’augmenter l’épaisseur de vos cheveux, envisagez certaines des pratiques suivantes dans votre routine quotidienne.

Shampoings épaississants

Les shampooings épaississants contiennent généralement des ingrédients qui recouvrent la tige du cheveu, ajoutant du volume et élargissant temporairement chaque mèche. Ces formulations incluent souvent des épaississants qui augmentent le diamètre des cheveux individuels, créant l’illusion de cheveux plus épais et plus volumineux.

Si les shampooings épaississants peuvent donner des résultats immédiats, leurs effets sont temporaires et n’altèrent pas l’épaisseur ou la densité réelle des cheveux.

Shampoings secs

Les shampooings secs peuvent aider à épaissir les cheveux en absorbant l’excès de sébum et les résidus du cuir chevelu, empêchant ainsi les mèches de cheveux de coller ensemble et de paraître moins épaisses. La texture poudrée du shampoing sec ajoute du volume aux racines, créant un aspect lifté et plus fourni.

Massage du cuir chevelu

Une étude de 2016 a révélé que des massages réguliers du cuir chevelu à l’aide d’un appareil de massage du cuir chevelu entraînaient des cheveux plus épais après 24 semaines. Lorsqu’ils ont examiné les gènes des cellules ciliées en laboratoire, ils ont découvert que certains gènes liés à la croissance des cheveux augmentaient tandis que d’autres liés à la perte de cheveux diminuaient.

L’étude suggère qu’en appliquant un stress mécanique, le massage du cuir chevelu peut affecter positivement les gènes des cellules sous la peau, favorisant ainsi des cheveux plus épais.

Régime riche en protéines

Une alimentation riche en protéines est vitale pour l’épaisseur et la santé des cheveux, car les cheveux sont majoritairement constitués de kératine, une protéine qui apporte structure et force à chaque mèche. Consommer suffisamment de protéines garantit que votre corps dispose des éléments de base essentiels pour produire de la kératine, favorisant ainsi la croissance de cheveux plus épais et plus résistants.

De plus, les protéines jouent un rôle crucial dans le cycle de croissance des cheveux, en fournissant les nutriments nécessaires à la santé des follicules pileux. Un apport insuffisant en protéines peut entraîner un affaiblissement des cheveux, une augmentation de la casse et une chute des cheveux.

Les aliments riches en protéines comprennent :

Fruits de mer, comme le saumon ou le thon

Viande, comme le poulet, le porc ou la dinde

Œufs

Haricots

Lentilles

Des noisettes

Graines

Des produits à base de soja

Suppléments de vitamines

Les carences en vitamines peuvent avoir un impact significatif sur l’épaisseur et la santé des cheveux. Un apport insuffisant en vitamines essentielles, telles que la biotine et la vitamine E, peut entraîner un affaiblissement de la structure des cheveux, une augmentation de la casse et même une chute des cheveux. Assurer un apport adéquat de ces vitamines essentielles grâce à une alimentation équilibrée ou à des suppléments est crucial pour favoriser des cheveux plus épais et plus sains.

Gardez à l’esprit qu’il n’existe aucune preuve que la supplémentation en vitamines contribue à améliorer la santé des cheveux chez ceux qui n’en souffrent pas.

Minoxidil

Le minoxidil, communément appelé Rogaine, est un médicament en vente libre utilisé pour traiter la chute des cheveux. Bien qu’utilisé principalement pour la repousse des cheveux, le Minoxidil s’est avéré efficace en clinique pour améliorer l’épaisseur et la densité des cheveux chez certaines personnes.

Lorsqu’il est appliqué localement sur le cuir chevelu, le Minoxidil élargirait les vaisseaux sanguins, favorisant ainsi l’augmentation du flux sanguin vers les follicules pileux. On pense que cette circulation améliorée stimule la croissance des cheveux et est souvent utilisée pour traiter des affections telles que l’alopécie androgénétique, communément appelée calvitie.

Changements de style de vie

Le stress, en particulier l’hormone cortisol produite en réponse au stress, peut affecter négativement nos cheveux. Ils ont découvert que le cortisol entrave la repousse des cheveux en influençant un groupe de cellules situées sous le follicule pileux, appelées papilles dermiques.

Des niveaux de stress élevés peuvent contribuer à des conditions telles que l’effluvium télogène, entraînant un amincissement temporaire des cheveux.

La gestion du niveau de stress grâce à des changements de style de vie peut avoir un impact positif sur l’épaisseur des cheveux. En adoptant des activités de réduction du stress et en maintenant un bien-être général, les individus peuvent atténuer les effets du stress sur la santé des cheveux, favorisant ainsi des mèches plus épaisses et plus saines.

Coiffez et prenez soin de vos cheveux sans les abîmer

De nombreuses habitudes capillaires peuvent nuire au bien-être des cheveux. Lorsque nos cheveux sont abîmés, ils deviennent délicats et sujets à la casse, ce qui entraîne des mèches crépues et plus fines.

Heureusement, adopter des ajustements mineurs peut protéger contre les dommages persistants aux cheveux. Voici plusieurs conseils de soins capillaires pour minimiser la casse des cheveux et augmenter leur épaisseur globale :

Massez doucement l’air dans le cuir chevelu

Utilisez un revitalisant après chaque shampooing

Ne brossez pas les cheveux lorsqu’ils sont mouillés

Laissez vos cheveux sécher à l’air libre lorsque cela est possible

Minimiser la coiffure

Utilisez des élastiques à cheveux qui ne tirent pas sur les cheveux

Évitez les coiffures qui tirent sur les cheveux

En cas d’exposition au soleil, protégez vos cheveux avec un chapeau ou en utilisant un après-shampooing sans rinçage contenant de l’oxyde de zinc.

Ne brossez pas trop ; utiliser un peigne à dents larges

Taie d’oreiller en soie

L’utilisation d’une taie d’oreiller en soie réduit la friction entre les cheveux et l’oreiller, minimisant ainsi la casse et les emmêlements. Contrairement au coton, la soie n’absorbe pas l’humidité des cheveux, ce qui les aide à conserver leurs huiles naturelles. En empêchant la casse, les taies d’oreiller en soie peuvent contribuer à l’épaisseur globale et à la santé des cheveux.

Comment laver les cheveux pour des mèches plus épaisses

La façon dont vous vous lavez les cheveux et les produits de nettoyage que vous utilisez peuvent contribuer à favoriser l’apparence de cheveux plus épais. Voici quelques conseils que vous pouvez essayer :

Massez doucement le shampooing sur le cuir chevelu et ne frottez pas le shampooing sur toute la longueur de vos cheveux.

Utilisez un revitalisant pour prévenir les dommages aux cheveux pouvant entraîner des cassures.

Choisissez une formulation de shampooing et d’après-shampooing adaptée à votre type de cheveux spécifique. Par exemple, essayez un shampooing et un revitalisant « épaississants » conçus pour les cheveux plus fins si vous avez les cheveux fins.

Lavez les cheveux gras plus fréquemment.

Lavez moins fréquemment les cheveux traités chimiquement.

Ne frottez pas les cheveux avec une serviette. Au lieu de cela, enveloppez vos cheveux dans une serviette pour absorber l’eau ou laissez-les sécher à l’air.

Les médicaments aident-ils à épaissir les cheveux ?

Certains médicaments peuvent aider à favoriser la croissance des cheveux ou à prévenir leur chute, mais leur efficacité varie et les résultats peuvent ne pas être universellement garantis. Il est essentiel de noter qu’avant d’envisager tout médicament contre la perte ou la perte de cheveux, vous devez consulter un professionnel de la santé pour déterminer la cause sous-jacente et le plan de traitement approprié.

Voici quelques médicaments couramment utilisés pour épaissir les cheveux ou prévenir leur chute :

Minoxidil : Un médicament topique en vente libre appliqué directement sur le cuir chevelu. Il est largement utilisé pour traiter l’alopécie androgénétique (calvitie) chez les hommes et les femmes. Le minoxidil peut stimuler les follicules pileux, entraînant une augmentation de la croissance et de l’épaisseur des cheveux.

: Un médicament topique en vente libre appliqué directement sur le cuir chevelu. Il est largement utilisé pour traiter l’alopécie androgénétique (calvitie) chez les hommes et les femmes. Le minoxidil peut stimuler les follicules pileux, entraînant une augmentation de la croissance et de l’épaisseur des cheveux. Finastéride : Médicament oral sur ordonnance principalement utilisé pour traiter la perte de cheveux chez les hommes. Il agit en inhibant l’action de l’hormone dihydrotestostérone (DHT), associée à la chute des cheveux.

: Médicament oral sur ordonnance principalement utilisé pour traiter la perte de cheveux chez les hommes. Il agit en inhibant l’action de l’hormone dihydrotestostérone (DHT), associée à la chute des cheveux. Spironolactone : Un médicament sur ordonnance parfois utilisé hors AMM pour traiter la perte de cheveux chez la femme. C’est un anti-androgène qui peut aider à réguler les hormones associées à la perte de cheveux.

: Un médicament sur ordonnance parfois utilisé hors AMM pour traiter la perte de cheveux chez la femme. C’est un anti-androgène qui peut aider à réguler les hormones associées à la perte de cheveux. Corticostéroïdes : Des corticostéroïdes topiques ou injectables peuvent être prescrits pour certains types de chute de cheveux, comme la pelade. Ils agissent en réduisant l’inflammation et en supprimant la réponse immunitaire susceptible de provoquer la chute des cheveux.

: Des corticostéroïdes topiques ou injectables peuvent être prescrits pour certains types de chute de cheveux, comme la pelade. Ils agissent en réduisant l’inflammation et en supprimant la réponse immunitaire susceptible de provoquer la chute des cheveux. Thérapie hormonale: des contraceptifs oraux ou un traitement hormonal substitutif peuvent être envisagés pour les femmes présentant des déséquilibres hormonaux entraînant une chute de cheveux.

Qu’est-ce qui affecte la texture des cheveux ?

Plusieurs facteurs peuvent influencer la texture de vos cheveux, contribuant à savoir s’ils sont lisses, grossiers, fins, bouclés ou raides. Voici quelques facteurs clés qui affectent la texture des cheveux :

La génétique

Les hormones

Médicaments

Produits chimiques, tels que les défrisants ou les permanentes

Âge, les cheveux peuvent devenir plus fins ou plus épais avec l’âge

Résumé

En conclusion, obtenir des cheveux plus épais peut impliquer une approche multiforme englobant diverses pratiques et ajustements du mode de vie. De l’utilisation de shampooings spécialisés et de massages du cuir chevelu au maintien d’un régime riche en protéines et à l’envisagement de suppléments vitaminiques, de nombreuses options existent pour améliorer naturellement l’épaisseur des cheveux.

Adopter des habitudes de soins capillaires, telles qu’un séchage doux, minimiser le coiffage et investir dans une taie d’oreiller en soie, prévient davantage la casse et favorise l’épaisseur globale de vos cheveux. Consultez votre professionnel de la santé pour plus d’informations sur les causes des cheveux plus fins, comme la génétique et les hormones qui affectent la texture des cheveux, et pour des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.