9 erreurs lors d’un SEO multilingue et comment les éviter

Bâtir une présence internationale et multilingue en ligne n’est pas la chose la plus facile à faire, et il existe de nombreuses façons de se tromper. C’est pourquoi il vaut la peine de passer en revue ces neuf erreurs courantes lors d’un référencement multilingue qui sont susceptibles de faire trébucher toute entreprise cherchant à se développer à l’étranger.

1. Utiliser la même URL pour chacune des versions de votre site multilingue

Chacune de vos pages de langue ou de pays doit disposer de sa propre URL (adresse Web) spécifique et accessible afin que Google puisse collecter, indexer et classer efficacement vos sites. C’est bien plus avantageux pour votre classement Google que l’indexation adaptative aux paramètres régionaux, qui consiste à tenter de déterminer la langue ou le pays d’un visiteur via ses informations de localisation, et qui lui montre une version du contenu sur la même URL pour toutes les langues.

Le moteur de recherche de Google n’utilise pas de cookies, et donc si vous avez un site multilingue et que vous ne contrôlez votre URL qu’à l’aide de cookies, il sera littéralement impossible pour Google d’indexer les versions étrangères de votre site. Tout ce qui suit un hashtag (#) compte également comme étant la même URL pour les moteurs de recherche, et il est donc essentiel que le déterminant de la langue se trouve avant tout hashtag utilisé dans l’URL.

Il est donc impératif que vous mettiez en place une structure Web individuelle pour chaque version internationale de votre site. Si vous ciblez des clients multilingues, cela signifie qu’il vous faut utiliser des noms de domaine, des sous-répertoires ou des sous-domaines spécifiques à un pays. Ces options présentent des avantages et des inconvénients, et il n’y a pas de solution qui se détache clairement du lot en termes de référencement. Ma préférence personnelle consiste à utiliser des noms de domaine de pays distincts ; il est simple de configurer différents domaines afin qu’ils utilisent la même base de données avec des systèmes CMS comme WordPress, PrestaShop ou Drupal.

2. Rediriger automatiquement les utilisateurs vers une version internationale de votre site sans leur laisser le choix

Vous voulez évidemment vous assurer qu’un visiteur accède à la bonne version de votre site, surtout après avoir fait autant d’efforts pour créer des versions distinctes. Or, la redirection automatique basée sur le pays ou la langue du navigateur pose problème car :

Les redirections automatiques peuvent dérouter les utilisateurs, en particulier ceux qui pourraient les confondre avec une sorte de virus ou d’escroquerie. Il se peut que les utilisateurs veuillent vraiment visiter la version de votre site sur laquelle ils ont cliqué parce que le site spécifique au pays où ils se trouvent n’est pas rédigé dans leur langue (par exemple s’il s’agit d’expatriés ou de touristes). Ils peuvent également vouloir comparer vos services suivant les pays. Les sites Web reçoivent la plupart de leurs visites des moteurs de recherche et, à l’exception des recherches de noms de marque, les personnes accédant à votre site le font généralement en passant par la version de Google de leur choix et en saisissant un mot-clé spécifique à la langue désirée. Vous allez également rediriger le Googlebot, car ses robots d’indexation ne se trouvent que dans un certain nombre de pays (principalement les États-Unis). Cela signifie que Google ne peut voir et indexer qu’un nombre limité de vos sites.

Plus important encore, si les utilisateurs ne peuvent pas facilement choisir la version de votre site qu’ils souhaitent, ils peuvent très bien choisir de se diriger vers votre concurrent à la place. Ainsi, au lieu de rediriger automatiquement un utilisateur, il est préférable d’afficher un message contextuel lui donnant la possibilité de cliquer sur le site sur lequel vous pensez qu’il devrait aller.

3. Utiliser uniquement une traduction automatique

Il peut être coûteux de créer des versions internationales de votre site, si bien que nombreux sont ceux qui choisissent de faire des économies en utilisant une traduction automatique. Après tout, c’est rapide, facile et peu cher.

Il y a cependant un inconvénient colossal à cela ! Les traducteurs automatiques ne sont pas connus pour leur nuance, et ils ne font normalement qu’une simple traduction mot à mot. Cela peut causer toutes sortes de problèmes, comme vous le montrera une recherche rapide en ligne en utilisant des mots-clés comme « traductions marketing ratées ». (À ce titre, on aime particulièrement comment le slogan de KFC, « Finger-Lickin’ Good », soit littéralement « Bon à s’en lécher les doigts », a été traduit en Chine par « Mangez vos doigts » !)

La seule façon d’éviter cela et de vous assurer que votre site est parfaitement compréhensible pour un public international est d’engager des traducteurs professionnels. Vous ne voulez surtout pas que votre contenu soit mal interprété. Vous pouvez cependant utiliser Google Analytics afin de déterminer quelles sont les pages de votre site qui reçoivent le plus de visites, et ensuite envisager de ne pas traduire les pages qui reçoivent très peu de trafic (et qui ne sont pas importantes pour des raisons juridiques).

4. Oublier de traduire les parties « cachées » de votre site

Lorsque vous traduisez votre site en plusieurs langues, vous prenez bien soin de traduire le corps du texte, les titres de page, les blogs, les légendes et les éléments facilement visibles par tout visiteur de votre site Web. Parfait.

Cependant, il y a beaucoup de texte qui peut facilement passer inaperçu (et donc ne pas être traduit) lorsque vous vous concentrez simplement sur les pages que vous voyez lorsque vous consultez vous-même le site. Il peut s’agir de texte qui œuvre en arrière-plan afin d’augmenter le trafic vers votre site, ou bien de pages qui n’apparaissent que lorsque le visiteur effectue une certaine action, comme cliquer pour acheter un produit. En voici une liste non-exhaustive :

Titres des métabalises

Méta descriptions

URL

Texte alternatif pour les images

Pages de paiement

Formulaires d’inscription au bulletin d’informations

Messages d’erreur

Vous devez vous plonger profondément dans votre site Web et essayer de l’utiliser comme le ferait un client potentiel. Le titre et la description de la métabalise apparaissent dans les résultats de recherche et sont particulièrement importants à traduire pour tout projet de référencement multilingue. Une façon de vérifier si ceux-ci ont été traduits est de faire une recherche sur Google pour « site:exemple.com ». Remplacez « exemple.com » par le nom de votre domaine, sans espace après « site: », et vous obtiendrez toutes les pages de votre site que Google a indexées.

5. Ne pas tenir compte de la disponibilité des produits sur les marchés étrangers

L’expédition des produits est un défi majeur auquel vous serez confronté lors de la création d’une entreprise sur les marchés internationaux. Lorsque vous planifiez votre stratégie de référencement, vous devez déterminer comment chaque version internationale de votre site Web reflète un catalogue spécifique car, en raison de réglementations différentes ou d’autres variables, certains produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Décidez si vous allez les rediriger vers un autre produit en fonction de leurs paramètres IP ou au contraire afficher un message de type « Produit non disponible dans votre région ». Cela offrira une expérience utilisateur fluide et augmentera vos conversions.

6. Ne pas utiliser de recherche de mots-clés spécifiques pour chaque marché

Les mots-clés ne sont pas universels. Par exemple, un mot-clé qui fonctionne parfaitement et entraîne une conversion massive pour les consommateurs en Angleterre pourrait échouer pour les anglophones à travers l’Europe ou dans d’autres pays anglophones. C’est pourquoi vous ne pouvez pas simplement traduire vos mots-clés existants et espérer que tout se passera au mieux. Cela va créer d’énormes lacunes, dont vos concurrents profiteront.

Au contraire, il est préférable d’effectuer une recherche de mots-clés dans chaque langue et par pays. Par exemple, nous savons tous que les anglophones de différents pays ont des mots différents pour désigner la même chose (comme « cookie » et « biscuit ») – vous ne voulez donc pas tomber dans ce piège.

C’est beaucoup de travail, mais c’est la base de votre stratégie de référencement multilingue, et il vaut donc la peine de construire votre site sur des bases solides. Pour certains termes, en particulier pour les termes liés aux nouvelles technologies, il est possible que des non-anglophones recherchent toujours la version anglaise d’un mot-clé, même si une traduction existe dans leur langue. La recherche de mots-clés est alors le seul moyen d’identifier de manière fiable quelle version est la plus utilisée dans un pays donné.

7. Choisir de traduire plutôt que de transcréer

Pour en revenir à nos discussions précédentes, et sur les raisons pour lesquelles les traductions automatiques posent problème, vous devez savoir qu’une simple traduction peut à elle seule être source de problèmes pour votre entreprise. Souvent, cette traduction ne sera pas adéquate pour les marchés étrangers, car le fait de copier du contenu mot à mot peut revenir à publier du contenu qui ne fonctionne pas vraiment dans d’autres pays.

Il y a une solution à cela : la transcréation. En termes simples, la transcréation consiste à créer un contenu marketing qui trouve une résonance sur les marchés locaux et offre le même impact que le contenu du site d’origine. Souvent, elle va partir de l’idée originale, mais va la localiser pour créer un contenu de qualité qui augmentera l’impact sur les consommateurs.

Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la technologie et que vous avez publié un article de blog sur votre site français traitant de la façon de gagner de l’argent en recyclant un ancien téléphone, cela va nécessiter des modifications majeures pour un site espagnol, étant donné que les règles de recyclage sont différentes en Espagne.

8. Oublier de localiser le contenu de vos sites pour différents pays

Dans le même ordre d’idées, n’allez pas supposer automatiquement que vous pouvez réutiliser du contenu provenant d’un site qui est dans la même langue, mais développé pour un autre pays (par exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis). Il existe de nombreux exemples de différences linguistiques et culturelles entre pays ayant la même langue officielle dont nous ne tenons généralement pas suffisamment compte.

Par exemple, si une page de la version britannique de votre site parle de journées pluvieuses, cela peut ne pas être pertinent dans certaines régions des États-Unis ou en Australie. Vous devez localiser le contenu afin de cibler votre public dans chaque pays spécifique, ce qui implique différents idiomes, références et styles de contenu.

Encore une fois, c’est un autre exemple de la raison pour laquelle la recherche de mots-clés à l’aide de locuteurs natifs est si importante. Voici par exemple quelques mots différents que les anglophones au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie utilisent pour signifier la même chose.

France Royaume-Uni États-Unis Australie Pharmacie Chemist/Pharmacy Drugstore Chemist/Pharmacy Bonbons Sweets Candy Lollies Toilettes Toilet Restroom/Bathroom Bathroom/Dunnie Avion Plane Airplane Aeroplane Sac à dos Rucksack Backpack Matilda Costume Fancy Dress Costume Togs

9. Ne pas s’engager dans la création de liens locaux

La création de liens est un outil important pour toute entreprise ou site Web, mais trop d’entreprises n’abordent cette question cruciale que beaucoup plus tard dans leur stratégie de référencement multilingue. Si vous avez un site bien établi, il peut être facile de supposer qu’une traduction de haute qualité avec un bon référencement sur la page sera suffisante pour que le site nouvellement traduit soit bien classé par Google. Or, ce n’est pas toujours le cas, car votre site existant peut contenir de nombreux backlinks de qualité, contrairement à votre nouveau site, et les backlinks sont primordiaux en matière de référencement.

Vous atteindrez un classement plus élevé sur Google en vous assurant que votre site local est lié à des sites locaux et régionaux. Vous pouvez le faire de différentes manières :

En écrivant des articles engageants qui comprennent un backlink pertinent vers votre site et en demandant à des blogueurs de l’ajouter à leur site.

En soumettant votre site à des annuaires spécifiques à un pays – dans l’idéal, ceux qui se concentrent uniquement sur le service que vous offrez ou sur des produits/services similaires.

En créant de l’engagement avec un public local sur les réseaux sociaux.

Pour un référencement multilingue optimal, il est important que les liens renvoient vers la bonne version linguistique de votre site (c’est-à-dire que les liens de contenu français renvoient vers vos pages françaises, les liens de contenu allemand vers vos pages allemandes, etc.). Vous pouvez également en apprendre davantage sur la façon de mettre en œuvre une stratégie réussie de création de liens multilingues.