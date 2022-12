9 élèves du lycée La Salle-Pérou sélectionnés pour les performances de l’ILMEA au niveau de l’État – Shaw Local

Neuf élèves du lycée La Salle-Pérou ont été sélectionnés pour participer aux représentations annuelles au niveau de l’État de l’Illinois Music Educators Association lors de la conférence 2023 sur l’éducation musicale de l’Illinois.

Les Cavaliers choisis pour participer aux performances sont Alton Beck (orchestre), Grace Eitutis (Jazz Band), Jordyn McCoy (groupe), Gabrielle Mosley (groupe), Elisabeth Kamke (choeur d’honneur), Emily Kmetz (choeur d’honneur), Nora Maier (chœur d’honneur), Noah Ruiz (chœur de tous les États) et Aiden Schneider (chœur de tous les États).

Ces élèves se produiront aux côtés de certains des meilleurs musiciens et chanteurs du secondaire de l’État. Les étudiants ont été choisis pour cet honneur en fonction de leurs performances précédentes lors des festivals ILMEA District 2 Band / Choir / Jazz / Orchestra. Les étudiants ci-dessus ainsi que les interprètes du groupe et de la chorale suivants ont déjà été choisis pour représenter LPHS aux festivals ILMEA District 2 : Adrian Dimas, Shawn Funfsinn, Alyssa Torchia, Madison Vescogni, Andrew Beer, Leah Carter et Adrian Silva.