9 disparus dans un glissement de terrain en Chine provoqué par de fortes pluies au milieu d’inondations et de températures torrides

BEIJING (AP) – Neuf personnes sont portées disparues dans le centre de la Chine après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies au milieu d’inondations et de températures torrides dans une grande partie du pays, ont annoncé dimanche les autorités.

Cinq personnes ont été secourues sous les décombres sur un chantier de construction d’autoroute dans la province centrale du Hubei, où l’accident s’est produit samedi. Les équipages continuaient à creuser dans l’espoir de trouver d’autres survivants.

Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées vers des abris au milieu de fortes inondations dans le nord, le centre et le sud-est de la Chine. Les inondations saisonnières se produisent régulièrement en Chine, mais la montée des eaux de cette année s’est accompagnée de périodes de températures élevées inhabituellement prolongées.

Avec ses plus de 9 millions de kilomètres carrés (4 millions de miles carrés) de superficie terrestre, la Chine est frappée simultanément cet été par des vagues de chaleur, des inondations et de la sécheresse.

Les villes ont ouvert leurs abris anti-aériens pour offrir aux habitants un soulagement de la chaleur.

Plus tôt cette semaine, Pékin a signalé plus de neuf jours consécutifs avec des températures supérieures à 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit), une séquence inédite depuis 1961.

Les autorités ont lancé des alertes sanitaires et, dans la capitale et ailleurs, suspendu les travaux extérieurs, bien que de nombreux travailleurs aient continué à livrer des colis, à poser des briques et à transporter des marchandises dans la crainte d’une reprise économique chancelante.

Jusqu’à présent, deux décès à Pékin ont été attribués à la chaleur torride. Les autorités sanitaires ont déclaré qu’un guide touristique s’était effondré et était décédé d’un coup de chaleur dimanche alors qu’il visitait le Palais d’été, un vaste jardin impérial du XVIIIe siècle. Le mois dernier, une femme à Pékin est également décédée d’un coup de chaleur.

Les autorités sanitaires de Shaoxing, une ville de la province du Zhejiang, ont déclaré jeudi avoir enregistré des décès causés par la chaleur mais n’ont donné aucun détail.

Des villes chinoises telles que Chongqing, une métropole du sud-ouest connue pour ses étés torrides, utilisent depuis des années leurs tunnels antiaériens comme centres de refroidissement publics.

Les abris sont maintenant souvent équipés de coins salons et offrent un accès à l’eau, des rafraîchissements, des médicaments contre les coups de chaleur et, dans certains cas, des équipements tels que le Wi-Fi, la télévision et des équipements de ping-pong.

Les autorités météorologiques ont averti jeudi qu’une grave sécheresse dans le nord de la Chine menaçait les cultures et mettait à rude épreuve les réseaux électriques surchargés. Pendant ce temps, de fortes inondations dans le sud de la Chine ont déplacé des milliers de personnes au cours des dernières semaines.

La température moyenne de la Terre a établi un nouveau record officieux jeudi, le troisième jalon de ce type en une semaine qui est déjà considéré comme le plus chaud jamais enregistré.

