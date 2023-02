9 disparus après le naufrage d’un bateau de pêche en Corée du Sud

SEOUL, Corée du Sud – Des navires et des avions des garde-côtes sud-coréens recherchaient dimanche dans les eaux au large de la côte sud-ouest du pays neuf pêcheurs qui ont disparu après le chavirement de leur bateau.

Les autorités prévoyaient de sauver le bateau, mais on ne savait pas si les neuf membres d’équipage manquants seraient à l’intérieur. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que sept des disparus étaient des ressortissants sud-coréens et les deux autres étaient des étrangers, mais il n’a pas immédiatement confirmé leurs nationalités.