9 destinations de restauration en plein air dans le comté de Kane – Shaw Local

Vous n’avez pas besoin d’aller bien loin pour découvrir une abondance de restaurants en terrasse dans le comté de Kane. Découvrez ces 9 destinations dont certaines accueillent même les animaux de compagnie de votre famille !

40W188, promenade Campton Crossings, Campton Hills

630-549-6537

Découvrez Chime & Stave, une sorte de “joyau caché”, à Campton Hills, près du Fox River Trail. Proposant des plats d’inspiration artisanale préparés à partir des ingrédients les plus frais avec des influences méditerranéennes. Nous proposons une carte des vins de première classe, des cocktails artisanaux et une large sélection de whisky et de bourbon. Profitez de notre Happy Hour du mercredi au vendredi de 16h à 18h au bar et sur la terrasse.

Vous cherchez le lieu idéal pour organiser un événement privé ? Célébrez les moments marquants de la vie avec nous ! Douches nuptiales et de bébé, anniversaires, départs à la retraite, fêtes d’anniversaire et plus encore ! Nous sommes là pour vous aider à planifier chaque détail. Pour toute demande, contactez [email protected]

825, chemin S. Randall, Saint-Charles

331-235-5200

Wahlburger’s à St. Charles offre à ses clients une expérience totalement immersive et unique en son genre. Notre restaurant et bar décontracté et familial propose une abondance de places assises à l’extérieur pour des repas en plein air où vous pourrez vous détendre au soleil ou vous détendre autour de notre foyer. Les invités peuvent également entrer dans nos séances de photos Happy Place pour Instagram et voir les souvenirs hollywoodiens de Donnie Wahlberg, ainsi que le nouveau NKOTB Wahlk of Fame. Dégustez des plats de notre menu élaboré de manière créative, notamment nos cornichons frits, nos tater tot flight, tous nos burgers au bœuf et nos plats de saison. Complétez ensuite l’expérience avec un brouillon Wahlbrewski, des Wahlcotions amusantes ou un Boozy Shake.

1850 Lincoln Highway, Saint-Charles

630-444-0673

Salsa Verde redéfinit le concept de cuisine mexicaine moderne et décontractée en proposant des plats préparés à partir de recettes authentiques dans un environnement convivial et dynamique. Les tamales, les tortas ahogadas et les tacos de rue traditionnels font partie des spécialités que les convives adorent commander. Aucune réservation nécessaire. Dînez et essayez le bar à salsa unique en son genre de Salsa Verde, qui propose différentes salsas et garnitures fraîchement préparées chaque jour. Pressé? Le restaurant dispose également d’un service au volant pour les personnes en déplacement. Salsa Verde propose également un service traiteur, où les clients s’occupent de la planification et Salsa Verde s’occupe de la cuisine. Pour les mises à jour et les promotions sur les forfaits de restauration populaires, visitez le site Web.

113, rue nord ouest, Elburn

630-320-2255

Obscurity Brewing est un restaurant de barbecue traditionnel avec un fumoir à bois d’une capacité de 1000 livres, le deuxième plus grand de l’Illinois. Il est situé au cœur du quartier agricole d’Elburn, préservant les anciens bureaux des services agricoles et l’espace d’entrepôt. L’amour de la bière artisanale, la passion de l’hydromel, la musique live, les souvenirs d’enfance de manger votre barbecue préféré et le désir de redonner à la communauté. Toutes ces choses conduisent à la création de notre atmosphère et de notre expérience dans le restaurant, la brasserie et le patio extérieur du café en plein air.

480, chemin Randall, Elgin Sud | 847-931-0400

125, rue Washington, West Dundee | 847-428-4483

Les restaurants Village Squire font partie de la Fox Valley depuis 1974, et sont gérés par une famille. Le Squire est un restaurant décontracté de style pub anglais proposant de la musique live du mercredi au dimanche et une atmosphère chaleureuse avec un grand patio extérieur doté de deux cheminées pour le plaisir pendant les mois chauds.

Certaines de leurs spécialités incluent les côtes levées BBQ qui tombent de l’os, les steaks grillés, la côte de bœuf juteuse et une grande variété de hamburgers gastronomiques, de salades, de sandwichs, de pains plats, de pizzas, de pâtes et de poisson frais. Célèbres pour leurs boissons maison, les Mai Tais et Rum Barrels sont fabriqués en interne et sont un favori de tous les temps. Pour un verre ou un dîner décontracté, Village Squire est l’endroit idéal !

306 W. State St., Genève

630-208-7070

À l’arrière et niché dans un recoin avec le bâtiment voisin, protégé par une haute clôture et recouvert d’une voile d’ombrage, le patio de Stockholm est un petit bijou de restauration intime.

Elue meilleure taverne de quartier de la banlieue ouest par les lecteurs du Kane County Chronicle et du West Suburban Living Magazine, Stockholm est connue pour son vaste menu de plats fraîchement préparés utilisant uniquement des ingrédients de la plus haute qualité. Vous pourrez également déguster ses bières artisanales, brassées dans une tradition de l’Ancien Monde, naturellement conditionnées et non filtrées, issues de la plus ancienne brasserie des Tri-Cities.

181, rue S. First, Saint-Charles

630-425-0990

Moto imōto est un mélange unique d’expériences culinaires panasiatiques “Orient et Occident” qui raviront tous. Notre menu inspiré de la cuisine de rue asiatique propose des assiettes à partager, des rouleaux de sushi exclusifs et des plats frais de la ferme conçus par le chef qui nous permettent d’élever et d’améliorer l’expérience culinaire globale des clients. Notre patio enveloppant en plein air offre une expérience culinaire confortable tout en étant en plein cœur de Saint-Charles. Avec notre happy hour tous les jours de la semaine de 15h à 18h dans notre salon conçu sur mesure et des fonctionnalités telles que notre déjeuner spécial bento à 16 $ et nos plats de riz frit signature, notre expérience culinaire fraîche et nouvelle sera certainement un moment fort de votre journée.

207 S. Third St., Genève

630-402-6444

Livia Italian Eatery propose un large menu inspiré de l’Italie du Nord, avec des plats allant des pâtes et des légumes verts frais aux favoris de la foule comme nos côtelettes d’agneau de Nouvelle-Zélande. Avec d’autres entrées de spécialité, chaque plat reste fidèle à notre devise de la ferme à la fraîcheur. Notre patio en plein air présente un design encastré au cœur de Genève qui permet une expérience culinaire en plein air plus privée, ainsi qu’une rampe pour un accès facile. Avec un happy hour de 15h à 18h tous les jours de la semaine et une bouteille de vin à moitié prix les mercredis, une sortie estivale à Livia est l’endroit idéal pour se détendre.

13 N. Third St., Genève | 630-405-5544

31 S. First St., Saint-Charles | 630-415-0770

Gia Mia propose des concepts de chef, de la ferme à la fourchette, tels que des pizzas au feu de bois de style napolitain, des petites assiettes créatives, des pâtes fraîches et bien plus encore. En plus de notre bar de mixologie, nous proposons également des bières artisanales et des vins exclusifs soigneusement sélectionnés pour accompagner n’importe quel repas. Sur notre patio en plein air, nous proposons une belle pergola à notre site de Genève et une place accueillante à notre site de St. Charles. Avec des offres telles que notre spécial du midi à 13 $, les lundis pizza à moitié prix et nos mercredis Wine-Down, c’est le moment idéal pour votre famille de profiter du beau temps en famille.