Les insectes sont cool (si vous regardez au-delà de toutes les pattes). Ils panne les choses mortes en les mangeant et en pollinisant les plantes afin que nous puissions produire suffisamment de récoltes pour nourrir le monde. La conservation nous encourage à protéger la faune, en particulier les insectes qui surveillent désormais le canon d’un apocalypse des insectes.

Mais… il faut parfois tuer quelques insectes pour protéger des écosystèmes entiers. Plus précisément, les insectes envahissants, que les humains ont transportés partout dans le monde. Dans certains cas, ils ont supplanté les insectes indigènes et détruit la vie végétale indigène qui ne dispose pas des mécanismes de défense nécessaires pour lutter contre les espèces d’insectes envahissantes qui n’ont rien à voir avec leur présence en premier lieu. Dans certains cas, les espèces envahissantes ont pu augmenter rapidement leurs populations s’il n’y avait pas de prédateurs naturels pour les contrôler.

Les experts ont demandé au public de montrer aucune pitié et simplement anéantir les espèces identifiées comme envahissantes et destructrices. Dans cette optique, nous vous invitons à examiner de près ces espèces suspectes et à faire ce que les biologistes considèrent comme étant votre devoir pour les éradiquer. Littéralement.

Une version de cette histoire a été initialement publiée le 31 janvier 2022.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet les faits non écolavés sur bioplastiques et recyclage du plastique.