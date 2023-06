9 des meilleurs films familiaux absolus sur Max que vous pouvez diffuser maintenant

Max (anciennement HBO Max) a grandi et changé son vaste répertoire de séries télévisées et de films depuis son lancement initial en 2020. Max a tout, des blockbusters comme Game of Thrones aux super-héros animés de DC et aux classiques tels que All the President’s Men. Lorsque vous parcourez son catalogue, vous êtes susceptible de trouver des joyaux cachés que toute votre famille appréciera.

Nous avons rassemblé une série de films que même vos enfants plus âgés apprécieront probablement. Entrez dans des aventures mémorables avec ces sélections et assurez-vous de consulter nos suggestions pour services de streaming pour enfantsles meilleurs films familiaux sur Netflix et Les plus grands succès de Pixar.

Images de Warner Bros. Emmet, un ouvrier du bâtiment Lego, tente de déjouer un complot diabolique qui menace sa ville dans cette comédie animée à succès. Regardez comment sa quête se déroule dans Legoland et dans le monde des humains.

Studio Ghibli/GKids Ce classique animé a valu à Hayao Miyazaki un Academy Award, et il distille tout ce qui est bon à propos du Studio Ghibli en un seul film – même les sprites de suie de Totoro font leur retour. Dans ce film, Chihiro, 10 ans, tombe dans un monde magique de monstres et doit travailler pour libérer ses parents d’un enchantement maléfique.

Laïka Studios Coraline de Neil Gaiman prend vie dans la fonction stop-motion. Ouvrez la porte à des yeux de bouton effrayants et à un monde caché et parallèle où tout n’est pas ce qu’il semble dans ce conte de vœux pieux qui a mal tourné.

Cartoon Network/Warner Bros Discovery Steven Universe est l’une des séries animées les plus appréciées de Cartoon Network. Ce film emmène Steven, 16 ans, et les Gems dans un manège musical où ils affrontent un nouvel adversaire qui veut tuer Steven. Ils traitent d’armes épuisantes, de perte de mémoire et d’action interplanétaire. S’il vous arrive de tomber dans le terrier du lapin, regardez l’émission télévisée pendant qu’elle est encore sur Max.

Studio Ghibli/GKids Autre joyau du Studio Ghibli de Miyazaki, Ponyo est une tendre histoire d’amitié. Ponyo, une princesse poisson magique (bien sûr, pourquoi pas), veut rejoindre le monde humain pour être avec son meilleur ami Sosuke, mais ils rencontrent plus que quelques obstacles. Matt Damon, Betty White, Cate Blanchett et Liam Neeson font partie des voix anglophones de ce conte animé.

Studios Warner Bros. Il semble que c’était il y a longtemps quand Harry Potter a mis les pieds pour la première fois à Poudlard. Vous pouvez revivre la magie, l’émerveillement et le chagrin en diffusant les sept films sur Max. Dépêchez-vous avant qu’ils ne disparaissent à nouveau de la plate-forme.

Renard du vingtième siècle C’est à M. Fox et à d’autres de battre trois méchants fermiers et de sauver la communauté des animaux fouisseurs dans ce film en stop motion basé sur le classique de Roald Dahl. Le film réalisé par Wes Anderson compte des stars comme George Clooney, Meryl Streep et Bill Murray parmi ses voix.

Warner Bros. Même si vous n’êtes pas d’humeur pour un film de vacances, vous avez peut-être envie de rire. Le Noël 8 bits classé PG vous frappe avec la nostalgie des années 80, la manie de Nintendo et peut parfois vous rappeler Pixels ou A Christmas Story. Neil Patrick Harris joue dans cette histoire d’enfance relatable.