9 conseils pour vous aider à trouver votre premier emploi et réussir l’entretien

Sturti | E+ | Getty Images

C’est encore cette période de l’année – les étudiants de partout au pays sont au cœur de la recherche d’emplois et de stages. Les embauches ont ralenti pendant la pandémie de Covid, ce qui a rendu la tâche très difficile aux promotions des dernières années. Mais le marché du travail semble bon pour la promotion 2022 : Employeurs prévoient embaucher 27 % de nouveaux diplômés en plus de la promotion de 2022 qu’ils ne l’ont fait pour la promotion de 2021, selon l’Association nationale des collèges et des employeurs. Et, le nombre d’offres d’emploi dans l’ensemble de l’économie américaine est plus de 11 millionsselon un récent rapport du ministère du Travail. “En ce moment, ça a l’air génial”, a déclaré Patrick Madsen, directeur exécutif du centre de carrière de l’UNC Charlotte, à l’affilié local de NBC WCNC dans une récente interview. “Il y a plus d’emplois qu’il n’y a de diplômés dans tout le pays… J’ai vu beaucoup d’étudiants qui reçoivent plusieurs offres.” Cela étant dit, vous devez être intelligent si vous voulez décrocher l’emploi de vos rêves. Vous devez faire vos recherches, réseauter, vous préparer et être capable de dire clairement au responsable du recrutement non seulement pourquoi vous voulez le poste, mais aussi ce que vous apportez à la table. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver l’emploi et réussir l’entretien :

1. Utilisez les ressources de votre collège

Souvent, la partie la plus écrasante de la recherche d’un emploi peut être de savoir par où commencer à chercher. Et la meilleure façon de commencer est de déterminer ce que vous avez déjà. La plupart des universités et des collèges ont des centres de carrière, et ces centres sont là pour vous aider. Des ressources telles que des ateliers de CV, des séminaires de recherche d’emploi et même des newsletters par e-mail détaillant les offres d’emploi peuvent vous ouvrir la porte pour trouver votre prochaine opportunité. La plupart des écoles proposent également des salons de l’emploi – un moyen fantastique de connaître (et d’être exposé) à de nombreuses entreprises différentes à la fois. Plus de L’argent du collège 101:

10 conseils pour négocier votre première offre d’emploi (et toutes les suivantes !)

10 conseils pour vous aider à trouver l’appartement parfait après l’université

Un guide facile pour aider les étudiants à établir leur premier budget Kelly Barnett, directrice du centre de développement de carrière de la SI Newhouse School of Public Communications de l’Université de Syracuse, a déclaré que se rendre à un salon de l’emploi est un moyen pour les étudiants de garder toutes leurs options ouvertes. Pour les élèves plus jeunes, il est bon d’assister et d’explorer les options qui s’offrent à eux pour l’avenir. Et pour les étudiants plus âgés, Barnett les encourage à garder l’esprit ouvert, même si l’entreprise de leurs rêves n’est pas en visite. Barnett est constamment en contact avec les recruteurs et les anciens, et elle dit que de nombreux étudiants trouvent utile de se rencontrer individuellement avec elle et les autres conseillers d’orientation. La rencontre individuelle permet aux étudiants de parler des nuances spécifiques de leur situation, a déclaré Barnett, et à son tour, elle peut faire des recommandations et faciliter les connexions en fonction des expériences passées et des objectifs futurs de chaque étudiant.

2. Les médias sociaux peuvent être votre ami

Heureusement, nous vivons à une époque où Internet dispose de ressources infinies. Des sites Web comme LinkedIn, En effet et Ziprecruiter peuvent être d’excellentes sources pour trouver des offres d’emploi, mais les médias sociaux peuvent être une excellente fenêtre sur l’entreprise. “Il est intéressant de voir ce qu’une entreprise propose par rapport à ce que ses employés pourraient dire lors d’une interview”, a déclaré Barnett. Les médias sociaux, dans une certaine mesure, montrent les valeurs et la culture d’une entreprise. Mais Barnett avertit également que les employeurs peuvent également consulter les pages des embauches potentielles. “Assurez-vous que votre empreinte en ligne est quelque chose d’attrayant et de professionnel, et que c’est la meilleure version de vous”, a-t-elle déclaré.

3. Ne demandez que des conseils

Il est TELLEMENT important de contacter les anciens ou les employés actuels de l’entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Barnett a déclaré que dans la plupart des cas qu’elle a vus, les étudiants ont obtenu leur premier emploi grâce au réseautage plutôt qu’en postulant simplement en ligne. Elle recommande de contacter les personnes sur LinkedIn et de tirer parti des listes ou des groupes d’anciens élèves que votre école pourrait avoir.

Mais comment gardez-vous la conversation décontractée et réelle ? Barnett a déclaré que la clé est de demander des conseils – pas un emploi. “Vous ne pouvez pas demander à quelqu’un de faire quelque chose pour vous”, a-t-elle déclaré. “Venez toujours à des choses pour un conseil, comme, ‘Avez-vous des conseils pour postuler au programme de stage? Ou seriez-vous prêt à me parler de votre parcours et de votre expérience?’ Parlons d’abord de l’individu.” Elle a dit que l’utilisation de cette approche donne au contact l’impression d’être une personne à part entière, plutôt qu’un moyen d’atteindre une fin. Et c’est beaucoup moins lourd de demander conseil plutôt qu’un emploi, surtout quand ils ne vous connaissent pas et ne savent pas ce que vous apportez à la table.

4. Développer des relations

“Je ne saurais trop insister sur la personnalisation en matière de réseautage”, a déclaré Barnett. “Si vous pensez à des relations que vous avez créées dans votre vie et dans lesquelles vous n’êtes pas né, vous vous êtes liés par des choses que vous aviez en commun.” Ainsi, que vous rédigiez des lettres de motivation, que vous interviewiez ou que vous posiez simplement des questions, apprenez à connaître la personne qui se cache derrière l’adresse e-mail. En développant de vraies relations, votre recherche d’emploi sera plus engageante, significative et probablement plus fructueuse.

5. Votre réseau est plus proche qu’il n’y paraît

Avez-vous déjà entendu parler du numéro de Dunbar ? Selon la théorie, une personne donnée peut maintenir des liens avec 150 personnes à la fois. À leur tour, vos relations étroites ont leurs propres relations. Ce site Web crée des opportunités illimitées de réseautage ! Meredith Welborn, créatrice senior chez VaynerMedia à Los Angeles, a utilisé le réseautage pour sécuriser son emploi. La diplômée 2021 de la Southern Methodist University a déclaré qu’après avoir visité le bureau de VaynerMedia lors d’un voyage scolaire avec son programme de publicité, elle est restée en contact avec les anciens élèves de SMU et leurs collègues qu’elle a rencontrés. Quand est venu le temps de chercher un emploi, elle a simplement tendu la main. “J’apprécie vraiment cette expérience”, a-t-elle déclaré à propos des opportunités de réseautage de SMU. “Vous devez être prêt à travailler dur, mais à mon avis, tout dépend de qui vous connaissez.” Alors, vérifiez les opportunités de réseautage que votre école a à offrir, contactez et menez des entretiens d’information pour établir des liens, et restez en contact pour développer ces relations significatives.

6. Comment réussir l’entretien

Bravo! Vous avez un entretien. Maintenant, allez faire vos recherches ! N’entrez jamais dans un entretien à l’aveugle – soyez préparé et sachez exactement pour quel rôle vous interviewez, ce que fait l’entreprise et quelles sont vos questions. Identifiez ce qu’ils recherchent. Que vous ayez organisé des entretiens d’information avec des personnes occupant ce poste ou que vous ayez étudié la description de poste, montrez que vous possédez les compétences et les caractéristiques qu’ils demandent en vous appuyant sur vos expériences passées. Sachez ce qui vous rend unique et pourquoi ils devraient vous embaucher. Qu’apporteriez-vous à leur équipe ? Ramit Sethi, coach en finances personnelles et auteur à succès de “Je t’apprendrai à être riche”, a trois conseils pour réussir une entrevue : 1) Indiquez clairement que vous avez fait des recherches sur l’entreprise lorsque vous répondez aux questions. 2) Préparez des réponses à des questions hautement prévisibles. Connaître votre CV, vos objectifs, vos forces et vos faiblesses et la raison de votre candidature devrait être facile à répondre et à réfléchir à l’avance. 3) Assurez-vous de “communiquer vos messages clés”. Montrez à l’employeur tout ce que vous voulez qu’il sache sur vous.

7. Sachez ce que vous apportez à la table

Vous devez savoir ce que vous apportez à la table et être capable de l’articuler. Mais, selon le type d’entreprise, différentes compétences et caractéristiques peuvent être nécessaires pour chaque entretien. Alors, n’adoptez pas une approche à l’emporte-pièce pour chaque entretien. Adaptez votre lettre de motivation, votre CV et vos points de discussion à cette entreprise et à ce poste spécifiques. Zebedayo Masongo est le fondateur de Le Grnwood, une plate-forme médiatique mettant en avant l’excellence noire et les créatifs noirs (du nom de la communauté de Tulsa, Oklahoma, qui a été détruite dans les années 1920), et il interviewe actuellement des stagiaires potentiels. Il a déclaré qu’en tant que fondateur d’une start-up, il avait des besoins très spécifiques pour développer son entreprise et recherchait peut-être quelque chose de différent d’une société établie, par exemple. Alors que les étudiants recherchent un emploi et posent des questions lors d’entretiens, Masongo met l’accent sur les différentes cultures d’entreprise.

Zebedayo Masongo , étudiant à la faculté de droit de Syracuse et fondateur de The Grnwood. Source : Zebedayo Masongo

“Je pense que, dans une grande entreprise plus établie, ils ont déjà mis en place des systèmes”, a déclaré Masongo. “Je n’ai pas les systèmes que les grandes entreprises ont. Donc, avec ce premier groupe que j’apporte, c’est moi qui crée une culture que les grandes entreprises ont déjà établie.” Si vous recherchez un emploi avec plus d’exploration et d’essais et d’erreurs, une start-up peut être un bon choix. Masongo a déclaré qu’il souhaitait que les nouvelles recrues soient autonomes et valorisent l’apprentissage tout au long du processus.

8. Vous êtes plus que votre CV

Vous avez toujours entendu le conseil séculaire de « soyez vous-même ». Quand il s’agit de la recherche d’emploi, c’est vraiment vrai ! “Je pense que parfois les CV et les bulletins reflètent mal la véritable éthique de travail de quelqu’un”, a déclaré Masongo. Il explique que, bien que les CV soient un excellent moyen de montrer votre expérience passée, il préférerait voir un portfolio ou ce que vous avez accompli dans votre travail, ainsi qu’apprendre à vous connaître lors de l’entretien. Welborn a déclaré qu’elle avait également reçu le conseil de montrer sa personnalité dans son entretien. “Si vous essayez d’être quelque chose que vous n’êtes pas, ils vont voir clair et ce n’est pas dans le meilleur intérêt de vous ou de l’entreprise”, a-t-elle déclaré. “Il y a une histoire plus vaste”, a poursuivi Masongo. “Je pense que souvent le CV devient un instantané, et nous manquons une vue d’ensemble de qui est quelqu’un et de ce qu’il peut apporter à une équipe.”

9. Changez votre état d’esprit