9 conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de Notion

Notion combine la prise de notes avec la gestion de projet et a gagné de nombreux fans grâce à son interface intuitive, ouverte et flexible : elle peut essentiellement être tout ce que vous voulez, vous offrant un canevas Web sur lequel laisser votre propre marque. Que vous débutiez avec Notion ou que vous l’utilisiez depuis des années, ces conseils et astuces devraient vous permettre d’augmenter votre productivité dans l’application.

Vous pouvez accéder à Notion sur le Web, via un client de bureau ou via une application mobile. Par souci de simplicité, nous expliquerons ces conseils via l’application Web Notion, mais les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans les autres applications : elles pourraient simplement fonctionner légèrement différemment ou se trouver à un emplacement différent dans l’interface.

1) Déposez les intégrations dans Notion

Vous pouvez intégrer plus de contenu dans Notion que vous ne l’auriez imaginé : cliquez sur le bouton + icône (plus) sur une nouvelle ligne, puis Intégrer. Collez une URL prise en charge, puis sélectionnez Lien intégré– l’intégration peut ensuite être redimensionnée et repositionnée selon les besoins. Vous pouvez également intégrer des fichiers (tels que des fichiers audio, des PDF ou des vidéos) téléchargés depuis votre propre ordinateur, via le Télécharger languette.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais vous pouvez intégrer du contenu de Canva, Facebook, Instagram, Giphy, Github, Google Maps, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Slideshare, Spotify, TikTok, Vimeo et YouTube. Des commentaires et des légendes peuvent être ajoutés aux intégrations, et ils peuvent également être remplacés : cliquez sur les trois points sur l’intégration (en haut à droite), puis Remplacer.

2) Ramenez le contenu supprimé

Il n’y a pas lieu de paniquer si vous supprimez quelque chose dans Notion que vous décidez plus tard de restaurer : cliquez sur les trois points en haut à droite de n’importe quelle page, et dans le menu, vous pouvez cliquer sur annuler (pour revenir en arrière), Historique des pages (pour voir une liste plus complète des modifications récentes), ou Afficher les pages supprimées (pour récupérer des pages entières que vous avez effacées).

Synchronisez les blocs sur plusieurs pages. Capture d’écran : Notion

3) Synchroniser les blocs sur Notion

Vous pouvez synchroniser des blocs de contenu sur plusieurs emplacements dans Notion, ce qui présente l’avantage évident que vous n’avez besoin de mettre à jour le contenu qu’à un seul endroit : toutes les modifications que vous apportez sont ensuite copiées sur tous les autres emplacements où se trouve le bloc. C’est pratique si vous souhaitez avoir le même texte passe-partout en haut de tous vos articles de blog Notion, par exemple.

Pour copier et synchroniser un bloc, sélectionnez-le puis appuyez sur Ctrl+C (Windows) ou Cmd+C (macOS). Dirigez-vous vers le nouvel emplacement, appuyez sur Ctrl+V (Windows) ou Cmd+V (macOS), puis sélectionnez Coller et synchroniser. Les blocs synchronisés sont entourés en rouge et si vous sélectionnez l’un d’entre eux, vous obtenez des options contextuelles pour voir les autres emplacements où le bloc est synchronisé et supprimer le lien de synchronisation.

4) Soyez visible sur le Web

Les pages Notion peuvent être gardées privées, partagées entre un groupe spécifique de personnes ou rendues publiques sur le Web afin que tout le monde puisse les trouver via des liens et via des moteurs de recherche : si vous avez une page que vous souhaitez rendre publique, cliquez sur Partager (en haut à droite) et ensuite Publier. En même temps, vous pouvez choisir si la page peut être modifiée et trouvée via la recherche.

Notion est livré avec son propre générateur de boutons. Capture d’écran : Notion

5) Créez vos propres boutons

Les boutons de Notion sont des moyens d’effectuer des tâches de routine et vous pouvez les utiliser de différentes manières. Le moyen le plus simple de comprendre ce qui est possible avec eux est peut-être de commencer simplement à les créer : cliquez sur l’icône + (plus) sur une nouvelle ligne, puis choisissez Bouton de la liste. Donnez à votre bouton un nom et une icône ou un emoji pour l’identifier sur la page.

Sous le nom du bouton, vous pouvez ajouter une série d’étapes effectuées lorsque vous cliquez sur le bouton. Vous pouvez ajouter n’importe quel type de bloc de contenu Notion au-dessus ou en dessous du bouton, vous pouvez ajouter de nouvelles pages à une base de données Notion que vous avez créée et vous pouvez modifier des pages dans une base de données Notion. Toutes ces étapes peuvent être réorganisées, supprimées et dupliquées selon les besoins.

Les rappels peuvent être rapidement déposés dans Notion. Capture d’écran : Notion

6) Configurer des rappels dans Notion

Les rappels peuvent être un moyen utile de revenir à une tâche que vous devez accomplir, et vous pouvez les déposer à peu près n’importe où : tapez « @remind » sur une ligne pour créer un rappel, en ajoutant une heure, une date ou les deux, et vous pouvez modifier le timing et d’autres paramètres de rappel après leur création. Les rappels prennent la forme de notifications dans Notion.

7) Importer du contenu dans Notion

L’un des moyens de gagner du temps lors de la création de pages Notion est d’importer du contenu depuis ailleurs : une grande variété de formats sont pris en charge, des documents Word aux tableaux Trello. Pour commencer, cliquez sur Importer dans le menu de navigation de gauche, puis choisissez le type de données que vous souhaitez ajouter à l’une de vos pages existantes.

Par exemple, vous souhaiterez peut-être effectuer la majeure partie de la saisie et de la modification de votre texte dans Google Docs sur le Web, puis l’importer dans Notion. Ou peut-être disposez-vous de tableaux de données au format CSV, qui peuvent ensuite être déplacés en quelques clics. Cela vous offre une grande flexibilité en termes de création de contenu en plus de le saisir directement dans l’une des applications Notion.

Importation de données dans Notion. Capture d’écran : Notion

8) Changer la façon dont Notion démarre

Vous pouvez choisir la page que vous voyez lorsque vous chargez Notion pour la première fois, tout comme vous pouvez choisir la première page qui apparaît lorsque vous ouvrez votre navigateur Web. Cliquez sur Paramètres et membres dans le volet de navigation de gauche, puis Mes paramètres: Vous pouvez choisir soit Dernière page visitée ou Première page dans la barre latérale dans le menu déroulant à côté de l’en-tête Ouvrir au démarrage.

9) Obtenez de l’aide sur l’IA

L’IA générative est omniprésente à l’heure actuelle, y compris au sein de Notion. Vous pouvez l’utiliser pour trouver des idées, résumer le contenu existant, rédiger des blocs de texte, corriger votre orthographe et votre grammaire, traduire entre les langues, et bien plus encore, bien que Notion indique que la technologie d’IA est toujours en développement et peut parfois produire des informations inexactes.

Clique le + (plus) pour créer une nouvelle ligne, puis tapez appuyez sur Espace pour afficher les options d’IA. Vos options incluent Améliorer l’écriture, Rendre plus court, Rallonger, Simplifier le langageet Explique çaou vous pouvez simplement donner à Notion AI quelques instructions sur ce que vous voulez – quelques centaines de mots sur ce pour quoi Notion AI peut vous aider, par exemple.