9 clubs sanctionnés pour le projet de Super League européenne; Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus refusent de renoncer

L’UEFA a annoncé vendredi des sanctions, y compris des sanctions financières, contre neuf des 12 clubs à l’origine du projet avorté de Super League, après que les clubs se soient «excusés» et aient reconnu «une erreur». L’instance dirigeante du football européen a déclaré que «dans un esprit de réconciliation», les neuf clubs s’étaient mis d’accord sur une «déclaration d’engagement de club» et avaient accepté une réduction de 5% de leurs revenus européens pendant une saison. Cependant, trois clubs, Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, n’ont pas signé la déclaration. L’UEFA a déclaré qu’elle «se réservait tous les droits de prendre les mesures qu’elle jugerait appropriées contre les clubs qui ont jusqu’à présent refusé de renoncer à la soi-disant« Super League ».

« L’affaire sera rapidement renvoyée aux instances disciplinaires compétentes de l’UEFA », conclut le communiqué.

Les neuf clubs qui se sont retirés du projet – Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, l’Atletico Madrid, l’Inter Milan et l’AC Milan – ont accepté une série de «mesures de réintégration».

« Ces clubs ont rapidement reconnu leurs erreurs et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition et leur engagement futur envers le football européen », a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

« On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant » Super League « et l’UEFA traitera avec ces clubs par la suite. »

Les neuf ont accepté de renoncer à cinq pour cent de leurs revenus des compétitions de l’UEFA pendant une saison et de verser à eux deux un don de 15 millions d’euros (18,25 millions de dollars) pour soutenir le football de base et les jeunes en Europe.

Ils se sont également engagés à participer aux compétitions de l’UEFA pour lesquelles ils se qualifient et ont accepté de payer des amendes de 100 millions d’euros s’ils cherchent un jour à jouer dans une compétition «non autorisée».

«Il faut une organisation forte pour admettre avoir commis une erreur, surtout en ces jours de procès par les médias sociaux. Ces clubs ont fait exactement cela », a déclaré Ceferin.

« En acceptant leurs engagements et leur volonté de réparer les perturbations qu’ils ont causées, l’UEFA veut mettre ce chapitre derrière elle et avancer dans un esprit positif. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici