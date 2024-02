9 choses que personne ne vous dit sur le sexe après 70 ans

Il y a beaucoup de mystère autour du sexe à 60, 70 ans et au-delà.

Le mystère entourant la sexualité à un âge avancé découle d’une combinaison de facteurs, selon Shannon Chávezpsychologue et sexologue agréée à Beverly Hills, en Californie.

Premièrement, les tabous sociétaux et les attitudes âgistes ont conduit à une marginalisation de la sexualité des personnes âgées. Personne ne veut imaginer des personnes de l’âge de leurs grands-parents ou de leurs parents avoir des relations sexuelles, c’est pourquoi nous rejetons ces pensées. En conséquence, nous obtenons des discussions et des représentations limitées sur le sexe plus tard dans la vie ; Pensez au peu de scènes que nous voyons de personnes âgées en train de le faire dans les films et à la télévision, et à la fréquence à laquelle le sexe après 50 ans et le Viagra sont la cible de la plaisanterie des comédiens de fin de soirée.

Nous finirons tous par vieillir (en tout cas, espérons-le), mais comme nous avons tellement stigmatisé les relations sexuelles après 50 ans, nous sommes mal préparés à cette réalité, a déclaré Chavez.

“Il y a un manque d’éducation sexuelle complète adaptée aux groupes d’âge plus âgés, laissant de nombreuses personnes mal informées des changements et des défis auxquels ils peuvent être confrontés en matière de sexualité en vieillissant”, a-t-elle déclaré au HuffPost.

“Tout cela conduit à des idées fausses et à une curiosité quant à ce que sont les expériences sexuelles plus tard dans la vie”, a-t-elle déclaré. “Dans l’ensemble, une sensibilisation, une éducation et un dialogue ouvert sur le sexe et le vieillissement peuvent aider à éliminer le mystère et à promouvoir des attitudes plus saines à l’égard de la sexualité chez les groupes plus âgés.”

La réalité encourageante est que ceux qui sont âgés de l’AARP continuent d’avoir, d’apprécier et de désirer des relations sexuelles, même lorsqu’ils ne sont pas en couple. Quatre personnes sur dix âgées de 65 à 80 ans sont encore sexuellement actives. selon une étude de 2018 du Sondage national sur le vieillissement en bonne santé. Et qu’ils aient ou non une vie sexuelle active, près des deux tiers des personnes âgées déclarent être intéressées par le sexe. Plus de la moitié ont déclaré que le sexe était important pour leur qualité de vie, selon la même étude.

Pour faire la lumière sur le sexe après 70 ans, nous avons demandé à des sexothérapeutes et à des personnes de plus de 70 ans de partager certaines choses que les gens devraient savoir sur le sexe au cours de leurs années d’or. Découvrez ce qu’ils avaient à dire ci-dessous.

Les réponses ont été légèrement modifiées pour plus de clarté et de longueur.

Votre besoin de vous sentir désiré ne disparaît pas pour autant.

“Je ne peux parler qu’au nom de ma femme et de moi, mais je pense que l’une des choses les plus importantes dont on ne parle pas est la soif de sexe et de plaisir physique – être désiré, être désiré, avoir ce sentiment de donner et de recevoir du physique, ainsi que la libération émotionnelle – ne disparaît jamais. Quand nous sommes jeunes, nous ne voulons pas croire que les vieux humains flasques ont toujours envie de sexe. Mais nous le faisons. L’attirance et la satisfaction physiques, la communication et l’hygiène personnelle sont toujours importantes, même à 70 ans.

« Il y a bien sûr certaines choses qui doivent être réglées : la dysfonction érectile, la sécheresse extrême, la douleur et les positions limitées. Mais c’est formidable d’être en vie à une époque où la science a résolu certains de ces problèmes avec des solutions simples. Les médicaments et les crèmes, tant pour les femmes que pour les hommes, ainsi que les exercices physiques et les thérapies, permettent de profiter du sexe à ce stade avancé. Je comprends que de nombreuses personnes de cet âge souffrent de maladies débilitantes ou de limitations physiques qui rendent les relations sexuelles très difficiles, voire indésirables. Et je respecte certainement cela. Mais il y a aussi beaucoup de personnes âgées, même plus âgées que nous, qui veulent et ont encore des relations sexuelles.

«Je pense que le plus gros problème est la stigmatisation liée au fait d’être vieux, avec des cheveux gris ou des seins et des fesses chauves et flasques, ce qui signifie qu’il n’y a plus besoin de relations sexuelles. Quand nous avions la cinquantaine, nous pensions que si nous étions en vie à 70 ans, nous aurions fini. À notre agréable surprise, c’est tout le contraire. – Frank, 76 ans, qui vit dans l’enclave du Texas et est marié depuis près de 53 ans

Les personnes âgées de l'AARP ont toujours des relations sexuelles, apprécient et désirent le sexe, même lorsqu'elles ne sont pas en couple.

La fréquence diminue mais la qualité augmente souvent.

«Je pense que la chose la plus surprenante à propos du sexe après 70 ans pour beaucoup de gens, c’est qu’il a le potentiel d’être meilleur que jamais. Beaucoup de mes clients dans les années 70 (et 80 !) rapportent que même si la fréquence des relations sexuelles diminue généralement avec l’âge, la qualité s’améliore. Parfois, cela est lié à ce qu’on appelle un dysfonctionnement sexuel qui les amène à découvrir de nouvelles voies vers le plaisir. Par exemple, si la pénétration est douloureuse ou inconfortable, ils apprennent souvent à explorer et à profiter du plaisir de tout le corps. Ou si des problèmes érectiles surviennent, de nombreuses personnes découvrent finalement que les mains, la langue, les lèvres, les jouets et la peau peuvent conduire à un plaisir intense et à des orgasmes en l’absence d’érections péniennes. – Jess O’Reillysexologue et animatrice du Podcast Sexe avec le Dr Jess

La dysfonction érectile ne doit pas nécessairement mettre fin à votre vie sexuelle.

«Je m’occupe de dysfonction érectile depuis plus de 20 ans. Ma femme ne pourrait jamais avoir d’orgasme avec [penis in vagina] mais a maintenant au moins deux ou trois orgasmes et souvent plus. Je suppose qu’on pourrait appeler cela des préliminaires avancés : j’utilise ma bouche, mes mains et ma jambe pour la stimuler. Elle me stimule ensuite jusqu’à ce que j’aie fini. – Norm, 71 ans, sud-est du Michigan

Le vieillissement peut créer des obstacles physiques, mais il existe des solutions.

« Le vieillissement peut entraîner des changements physiques qui ne doivent pas nécessairement constituer un obstacle aux relations sexuelles. Le vieillissement entraîne naturellement des changements dans le confort physique et la mobilité, tels que l’arthrite, les douleurs articulaires ou les limitations de mobilité, qui peuvent être facilement résolus en utilisant des produits tels que des oreillers pour le soutien, en essayant différentes positions sexuelles moins exigeantes physiquement ou en incorporant des lubrifiants pour réduire l’inconfort. contribuer à une expérience sexuelle plus agréable et épanouissante. De plus, être ouvert à l’expérimentation et à s’adapter aux besoins changeants de son corps peut aider les personnes âgées à continuer de s’adonner à des activités sexuelles agréables. À un âge plus avancé, le sexe est moins performatif et plus adaptable aux expériences procurant plaisir et connexion. – Chávez

"Vous n'avez pas besoin d'éprouver un désir spontané pour profiter du sexe", a déclaré Jess O'Reilly, sexologue et animatrice du podcast Sex With Dr. Jess.

L’aventure sexuelle et la créativité se développent avec l’expérience.

« Ce n’est pas parce que notre corps s’use que notre esprit s’épuise. L’aventure et l’imagination se développent avec l’expérience. Je suis peut-être différent des autres, mais je me donne la permission d’explorer et de m’intéresser à diverses activités encore plus que lorsque j’étais plus jeune. Quand on arrive à la fin de sa vie, on se rend compte que les règles n’ont plus autant d’importance, y compris au lit. Personne ne vous jettera un regard désapprobateur et personne ne vous découragera de faire quelque chose que vous voulez faire et, vraiment, peu importe s’ils le font ? – David Daniel, un septuagénaire à Cedar Rapids, Iowa

Cela peut être douloureux, surtout pour les femmes.

« Le processus de vieillissement a un impact considérable sur le fonctionnement et la satisfaction sexuels. De plus, à mesure que nous vieillissons, nous avons tendance à avoir davantage de problèmes médicaux et de nombreux médicaments peuvent avoir un impact sur la fonction sexuelle. En vieillissant, nous constatons souvent des changements dans notre comportement sexuel, notre désir, ce que nous trouvons excitant et notre bien-être sexuel général. Certains des changements biologiques que nous subissons en vieillissant impliquent des hormones : lorsque les femmes atteignent l’âge mûr, elles connaissent la ménopause. Cela se produit parce que le corps cesse de produire des œstrogènes. Certains des résultats d’une diminution de la production d’œstrogènes comprennent la sécheresse vaginale, une diminution de la lubrification et une perte d’élasticité des tissus vaginaux. Cela entraîne souvent un inconfort, voire une douleur, pendant les rapports sexuels. Dans certains cas, il peut y avoir une diminution de la sensibilité du mamelon et du clitoris. La bonne nouvelle est que lubrifier et hydratants vaginaux à action plus longue peut aider.” – Rachel Aiguillepsychologue à West Palm Beach, en Floride, et codirecteur de Instituts modernes de thérapie sexuelle

Parfois, c’est davantage une question de lien émotionnel.

«La connexion émotionnelle et l’intimité sont une priorité et le sexe devient intentionnel et constitue davantage une expérience qu’ils vivent. Il s’agit moins des scénarios et des actes sexuels que du type de connexion et de proximité qui peuvent être acquises à partir d’expériences mutuellement agréables. La motivation pour le sexe peut être moins motivée par le fait de bien paraître, de plaire uniquement à votre partenaire, de se sentir comme une obligation ou une tâche, et d’être plus intentionnelle à se sentir bien ensemble et à profiter de l’expérience. – Chávez

"Il s'agit moins de scénarios et d'actes sexuels que du type de connexion et de proximité qui peuvent être acquises à partir d'expériences mutuellement agréables", a déclaré la sexologue Shannon Chavez.

Le désir sexuel est « censé » être spontané, mais ce n’est pas toujours le cas, surtout avec l’âge.

« Certaines données suggèrent que très peu de femmes éprouvent généralement un désir sexuel après la ménopause. Une étude ont constaté que 24 % n’éprouvent jamais de désir et 41 % éprouvent rarement du désir après la ménopause. Mais 91 % éprouvent de l’excitation (et du plaisir). Ce que nous pouvons en tirer, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’éprouver un désir spontané pour profiter du sexe ; si vous ne vous sentez pas d’humeur, vous pouvez vous mettre dans l’ambiance – avec la fantaisie, la conversation, le toucher et d’autres formes d’excitation. – O’Reilly

Il s’agit de gérer vos attentes.