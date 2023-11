9 choses que les dentistes ne feraient jamais avec leurs dents

Se brosser les dents, utiliser la soie dentaire et consulter régulièrement le dentiste : nous connaissons tous les piliers d’une bonne hygiène dentaire. Mais les connaître et les entretenir sont deux choses différentes. Près de 50 % des personnes de plus de 30 ans présentent des signes de maladie des gencives et 26 % des adultes ont des caries non traitées, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Il n’est pas rare d’avoir des problèmes de dents ou de gencives, et les dentistes affirment que certains facteurs liés au mode de vie peuvent être à l’origine de certains de vos problèmes de santé bucco-dentaire. En fait, des comportements courants peuvent annuler les avantages d’une bonne hygiène bucco-dentaire – et vous êtes probablement coupable de certains d’entre eux.

Ci-dessous, nous avons discuté avec des dentistes des habitudes et des comportements nocifs pour les dents qu’ils déconseillent et qu’ils ne feraient jamais eux-mêmes :

1. Ils ne mâchent pas de glace.

“La première chose qui m’est venue à l’esprit a été de mâcher de la glace”, a déclaré Dre Natalie Petersonprofesseur agrégé clinique de médecine dentaire à l’Université du Minnesota.

“Beaucoup de gens n’y pensent pas, mais ils mâchent la glace dans leur boisson et ne pensent tout simplement pas aux dégâts que cela peut causer”, a-t-elle déclaré.

La glace peut vous casser les dents, car non seulement elle est dure, mais elle est aussi froide, a noté Peterson. Cela peut être particulièrement dommageable pour les personnes ayant des obturations. « L’idée de mâcher de la glace me donne des frissons », a-t-elle déclaré.

2. Ils ne se rongent pas les ongles.

Selon Dre Jennifer Soncini, professeur agrégé clinique de dentisterie pédiatrique à l’Université de Boston, se ronger les ongles peut entraîner des problèmes dentaires. De plus, se ronger les ongles est souvent une habitude, ce qui signifie que vos dents doivent faire face à cette action à plusieurs reprises.

En vous rongeant les ongles, vous usez l’émail sur les bords de vos dents, a expliqué Soncini. L’émail joue de nombreux rôles importants : il aide à protéger vos dents caries, érosion, infection et sensibilité aux aliments froids, chauds ou sucrés.

3. Ils n’ouvrent pas de sacs ou de bouteilles avec leurs dents.

Utiliser vos dents pour ouvrir un sac de chips ou une bouteille d’eau peut sembler inoffensif, mais les dentistes disent que ce n’est pas le cas.

« Les dents sont solides et très durables, mais elles ne sont pas destinées à ouvrir des bouchons de bouteilles, à déchirer des emballages ou à mâcher des objets durs. » Dr Jarrett Manningdentiste spécialisé dans les cosmétiques et les implants et propriétaire des studios dentaires JLM en Géorgie, a déclaré au HuffPost par courrier électronique.

Cela exerce une pression inutile sur vos dents. “Utiliser vos dents de cette manière peut entraîner des douleurs, des dents cassées ou fissurées, des canaux radiculaires ou même des dents qui doivent être extraites”, a ajouté Manning.

Image ouverte modale Il est important d’aller chez votre dentiste pour des examens réguliers.

4. Ils évitent de manger des bonbons gommeux.

Les bonbons collants comme les vers gommeux, les oursons gommeux et les rondelles de pêche sont tous des produits que les dentistes évitent. Pourquoi? Ils peuvent rester coincés dans les rainures de vos dents et entre vos dents, ce qui peut provoquer des caries, a déclaré Soncini. Ils peuvent également faire sortir des garnitures.

Au-delà des bonbons gommeux, Peterson a déclaré qu’elle évitait spécifiquement aigre des bonbons.

«Je considère en quelque sorte cela comme le tiercé trio du mal. Ils sont collants, très sucrés et très acides – c’est pourquoi ils ont un goût aigre », a déclaré Peterson.

5. Ils ne consomment pas de quantités excessives d’alcool.

Il est bien connu que boire trop d’alcool n’est pas bon pour la santé de votre foie, votre risque de cancer ou la qualité de votre sommeil. Manning a déclaré qu’une consommation excessive d’alcool est également mauvaise pour les dents.

“L’alcool entraîne une sécheresse de la bouche et diminue la production de salive, et comme le rôle de la salive est d’aider à nettoyer la bouche, à protéger les dents et à neutraliser les acides, une diminution de la salive peut augmenter le risque de carie”, a déclaré Manning.

6. Ils n’utilisent pas de brosse à dents aux poils trop durs.

Peterson a déclaré qu’elle recommandait les brosses à dents à poils souples pour plusieurs raisons.

Les brosses à dents à poils durs et moyens « peuvent être très abrasives pour vos gencives, elles peuvent donc provoquer davantage de récession, et il est difficile de remédier à une récession une fois qu’elle s’est produite », a-t-elle expliqué. De plus, les brosses à dents à poils durs ou moyens peuvent être abrasives pour vos dents en général, a-t-elle déclaré.

7. Ils ne fument pas.

«Je ne fumerais ni ne consommerais de tabac», a déclaré Manning. « Non seulement le tabagisme peut entraîner de graves problèmes de santé, mais il peut également provoquer de graves problèmes de santé bucco-dentaire, une décoloration des dents et, dans les cas extrêmes, un cancer de la bouche. »

Il est difficile d’arrêter de fumer, mais il existe des Ressources disponibles pour vous aider à atteindre cet objectif. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas pour le bien de votre santé bucco-dentaire et au-delà.

8. Ils ne négligent pas leur hygiène dentaire quotidienne.

Cela ne sera probablement pas surprenant, mais les dentistes disent que sauter le brossage et l’utilisation de la soie dentaire est un non-non majeur.

“L’utilisation quotidienne de la soie dentaire ainsi que le brossage sont la clé pour lutter contre les maladies des gencives”, a déclaré Manning.

De plus, Soncini a déclaré qu’il était très important de se brosser les dents la nuit.

«Ne vous endormez jamais, au grand jamais, sans vous brosser les dents», a expliqué Soncini. “Vous pouvez passer une journée entière sans vous brosser les dents, mais si vous ne vous brossez pas les dents avant d’aller vous coucher, c’est le pire que vous puissiez faire à votre bouche.”

Se coucher avec la bouche propre peut empêcher les bactéries de se développer pendant la nuit, a déclaré Soncini.

9. Ils ne manquent pas les rendez-vous chez le dentiste.

“Je n’ignorerais jamais non plus mes examens dentaires réguliers”, a déclaré Manning. « Les examens dentaires de routine sont cruciaux pour maintenir la santé bucco-dentaire et détecter rapidement les problèmes dentaires. »

En ce qui concerne la fréquence à laquelle vous devriez consulter votre dentiste pour des examens de routine, cela dépend de vos antécédents dentaires personnels et d’autres problèmes.

“Les examens réguliers des patients devraient être en quelque sorte adaptés à chaque patient, à ses facteurs de risque et à sa santé dentaire globale”, a déclaré Peterson.

« Certaines personnes n’auront peut-être besoin de venir qu’une fois par an, elles peuvent être en assez bonne santé ; beaucoup de monde, deux fois par an, c’est une bonne idée ; et certaines personnes qui présentent des facteurs de risque ou des problèmes dentaires devront peut-être venir trois à quatre fois par an », a poursuivi Peterson.