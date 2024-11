9 choses à savoir sur le dernier match

Bill Murray plus tôt ce mois-ci au Championnat Alfred Dunhill Links. Getty Images

Charles Barkley est de retour. Mais il est le seul à revenir. Il n’y aura pas non plus de pros.

Le golf se joue également sur deux jours.

C’étaient parmi les points à retenir rapidement de L’annonce de jeudi de la 10ème édition du Match, qui se disputera jeudi 21 et vendredi 22 novembre à Breakers West Country Club à West Palm Beach, en Floride. Quant à quoi d’autre devriez-vous savoir ?

Posons et répondons à neuf questions pertinentes.

1. Alors, qui joue ?

Comme indiqué, Barkley l’est, pour la deuxième fois depuis qu’il a fait équipe avec Phil Mickelson pour jouer Peyton Manning et Steph Curry en 2020. Cette fois, sept célébrités du sport et du divertissement rejoignent le Temple de la renommée de la NBA – l’acteur Bill Murray, peut-être mieux connu dans le monde du golf. des fans pour son rôle du gardien de green Carl Spackler dans le film « Caddyshack » ; l’acteur Mark Wahlberg, qui possède une configuration de golf enviable dans son jardin ; Wayne Gretzky, membre du Temple de la renommée du hockey, qui est également le beau-père du pro Dustin Johnson ; le comédien Nate Bargatze, la star de ce sketch de golf récent sur « Saturday Night Live » ; le nageur Michael Phelps ; Ken Griffey Jr., membre du Temple de la renommée du baseball ; et l’ancien joueur étoile du basket-ball Blake Griffin.

2. Wow, huit joueurs. Quel est le format ?

Le jeudi 21 novembre, l’équipe de Murray et Gretzky affrontera l’équipe de Barkley et Griffey, et l’équipe de Wahlberg et Phelps affrontera l’équipe de Bargatze et Griffin dans des matchs de mêlée. Les duos gagnants joueront ensuite des matchs en simple le vendredi 22 novembre.

3. Pourquoi jouent-ils ?

Un million de dollars.

4. Pourquoi pas de pros ?

Il y a probablement plusieurs raisons. Le golf des célébrités a toujours été une chose, et le golf sur YouTube est incontestablement en plein essor. Notamment, le PGA Tour disputera cette semaine-là son dernier tournoi de l’année – le RSM Classic – même si les plus grands noms seront probablement absents.

5. Attendez, n’y a-t-il pas eu un autre match annoncé ?

Il y en avait – mais il n’utilisera pas la marque Match, bien qu’il soit produit par le groupe qui a développé le Match. Ce match – en minuscules – opposera les stars du PGA Tour Rory McIlroy et Scottie Scheffler aux stars du LIV Golf Brooks Koepka et Bryson DeChambeau, et il se jouera le mardi 17 décembre à Shadow Creek à Las Vegas.

6. En parlant de LIV Golf, la ligue participera-t-elle à ce match ?

Oui, par l’intermédiaire d’un analyste sur place. LIV Bubba Watson fera partie de l’équipe de diffusion, et à ses côtés seront l’analyste Trevor Immelman et les annonceurs Ernie Johnson et Kathryn Tappen.

7. Ce sera vraiment la 10ème participation du Match ?

Oui, le premier ayant été joué il y a cinq ans. Voici un aperçu :

Premier match : Mickelson contre Tiger Woods en 2019 (notre histoire peut être trouvée ici.)

Deuxième match : Woods et Manning contre Mickelson et Tom Brady en 2020 (Histoire ici.)