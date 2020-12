Tarte aux pommes de Bridget Moynahan

«Ma mère a fait les tartes aux pommes les plus incroyables de toute notre vie. Nous attendions tous cela avec impatience. Elle était bien sûr de la vieille école faite de croûte à partir de zéro. Mon père, à la retraite, a pris le relais. Il adorait faire des tartes. Il était chimiste par le commerce et était fier de faire des recettes très détaillées. Il adore faire la tarte aux pommes et la complexité de ses saveurs. Il a insisté sur plusieurs types de pommes … les pommes vertes, Macintosh étaient cohérents. Il a joué avec le troisième type de pomme pour une saveur différente. Le beurre, le mélange sucre-cannelle et le citron devaient tous être ajoutés à certains moments pour obtenir une saveur optimale. Il adorait le dessert. Il était tellement fier de ses tartes. J’ai récemment commencé à modifier sa tarte et même à la déplacer vers un crumble. J’ai commencé à cuire les pommes avant de les placer dans le fond de tarte. Je suis même en train de égoutter le jus de pomme pour cuire plus longtemps et d’ajouter de la vanille pour créer un ton presque carmel. La première fois que je l’ai fait, j’ai pensé … mec , mon père adorerait ça! «

Ingrédients pour tarte: 2 feuilles de croûte à tarte surgelées, décongelées, ¾ tasse de sucre, 3 cuillères à soupe de farine tout usage, 1/8 cuillère à café de sel, ½ cuillère à café de muscade fraîchement râpée, une pincée de clou de girofle moulu

1 grosse pomme Granny Smith, pelée, évidée et tranchée finement, 2 grosses pommes Cortland, pelées, évidées et tranchées finement, 2 grosses pommes McIntosh, pelées, évidées et tranchées finement

2 cuillères à soupe de beurre non salé froid, dés, ½ citron

Pour le lavage et la finition des œufs: 1 gros œuf, 1 cuillère à soupe de crème épaisse, 1 cuillère à soupe de sucre

Les directions: