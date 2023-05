9 blessés dans une fusillade près d’une plage à Hollywood, en Floride

HOLLYWOOD, Floride (AP) – Neuf personnes ont été blessées lundi soir lorsque des coups de feu ont éclaté le long d’une promenade en bord de mer à Hollywood, en Floride, envoyant des gens courir frénétiquement pour se mettre à l’abri le long de la plage bondée le jour du souvenir.

Plusieurs des blessés ont été emmenés dans un hôpital pour enfants, a déclaré la porte-parole de la police Deanna Bettineschi.

Les neuf personnes blessées comprenaient six adultes et trois enfants, selon Yanet Obarrio Sanchez, porte-parole de Memorial Healthcare System. Toutes les victimes étaient dans un état stable, a-t-elle déclaré.

Bettineschi a déclaré que quatre enfants âgés de 1 à 17 ans avaient été touchés, ainsi que cinq adultes âgés de 25 à 65 ans. L’un était en opération lundi soir tandis que les autres étaient stables, a-t-elle déclaré. Il n’était pas immédiatement clair si l’hôpital comptait un jeune de 17 ans comme un adulte.

Bettineschi a déclaré que la fusillade s’est produite peu avant 19 heures. Une bagarre a éclaté, au moins une arme à feu a été tirée et des coups de feu ont été tirés. Au moins une personne était en garde à vue, mais la police recherchait d’autres suspects.

Le chef de la police, Chris O’Brien, a déclaré que des milliers de personnes se trouvaient dans la région et que des dizaines de policiers ont répondu, dont certains se trouvaient à proximité.

« C’est malheureux que nous ayons des citoyens respectueux des lois qui viennent sur nos plages et qui sont interrompus par un groupe de criminels », a-t-il déclaré.

La fusillade s’est produite sur le Hollywood Oceanfront Broadwalk près d’un dépanneur, d’un magasin de crème glacée Ben & Jerry’s et d’une sandwicherie Subway.

Alvie Carlton Scott III a déclaré qu’il était sur la plage lorsqu’il a soudainement entendu de nombreux coups de feu. Il a dit s’être caché derrière un arbre puis s’être enfui après qu’un policier ait dit aux gens de courir.

Jamie Ward, qui se trouvait également sur le trottoir, a déclaré que plusieurs jeunes hommes se battaient devant les magasins lorsque l’un d’eux a sorti une arme à feu et a commencé à tirer.

Des vidéos publiées sur Twitter lundi soir ont montré des équipes médicales d’urgence répondant et apportant une aide à plusieurs blessés.

La police a déclaré qu’il y aurait une forte présence d’officiers alors que l’enquête se poursuivait. Les autorités ont également mis en place un espace permettant aux membres de la famille de se réunir.

« Merci aux bons samaritains, aux ambulanciers paramédicaux, à la police et aux médecins et infirmières des urgences pour leur réponse immédiate pour aider les victimes de la fusillade d’aujourd’hui », a déclaré le maire d’Hollywood, Josh Levy, dans un communiqué.

Hollywood Beach est une destination balnéaire populaire à environ 17 kilomètres au sud de Fort Lauderdale et à 32 kilomètres au nord de Miami. On s’attendait à ce que la plage reçoive plus de visiteurs que d’habitude en raison des vacances du Memorial Day.

Terry Spencer, l’Associated Press