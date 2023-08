9 blessés après une manifestation dans un parc de Toronto devenue violente

La police avertit les résidents de rester à l’écart d’un parc de l’ouest de Toronto après qu’au moins neuf personnes ont été blessées lorsqu’une manifestation contre un festival culturel est devenue violente.

Les agents ont d’abord été appelés au parc Earlscourt, près du chemin Caledonia et de l’avenue St. Clair Ouest, peu avant 10 h.

Selon la police, il y avait une grande foule dans le parc et des informations faisant état d’un homme armé d’un couteau, ainsi que d’une bagarre. Les résidents du parc ont déclaré à CTV News Toronto que certaines tentes avaient été incendiées.

Les enquêteurs ont déclaré plus tard qu’il y avait un festival dans le parc et qu’une contre-protestation s’est présentée. Les deux groupes se sont affrontés, a indiqué la police, et plusieurs personnes ont été blessées.

Les ambulanciers paramédicaux ont confirmé qu’un patient avait été grièvement blessé et transporté à l’hôpital local avec des coups de couteau.

Huit autres personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a ajouté la police.

Les responsables ont indiqué que d’autres personnes étaient soignées par des ambulanciers paramédicaux sur les lieux. On ne sait pas combien de personnes ont été blessées au total.

Quelques heures plus tard, la police a averti les résidents d’éviter la zone et les festivaliers de quitter le parc, notant qu’ils pourraient ne pas être en mesure de garantir leur sécurité.

On estime qu’environ 200 manifestants restent dans la zone à 14h30. Une forte présence policière peut être observée dans le parc alors que « des officiers de toute la ville aident à prendre le contrôle », ont déclaré des responsables sur les réseaux sociaux.

Aucune accusation n’a été portée jusqu’à présent et les routes de la région ont été bloquées pour les véhicules d’urgence.

La police se rend sur les lieux d’une manifestation dans un parc de l’ouest de Toronto le 5 août 2023. (Siobhan Morris)

L’événement s’appelle Festival Eritrea Toronto, qui a été présenté comme un festival sportif et culturel se déroulant dans la ville entre le 5 et le 7 août.

Selon des témoins, les gens ont commencé à se rassembler lors de l’événement familial pour protester contre le gouvernement du pays, qui a été décrit par des groupes de défense des droits humains comme répressif. Aucune élection n’a eu lieu en Érythrée depuis l’arrivée au pouvoir de leur premier président il y a des décennies.

Ce qui a commencé comme des chants pacifiques est rapidement devenu violent, ont déclaré les festivaliers de Toronto.

« Ils ne se souciaient du bien-être de personne », a déclaré Rora Asgodom, une participante de longue date au festival, à CTV News Toronto.

« C’est quelque chose où nous nous rassemblons en tant qu’Érythréens, cela n’a rien à voir avec notre identité politique, nous partageons des points de vue différents, mais ces gens croient que tout ce qui montre que nous sommes patriotes envers notre pays ou fiers d’où nous venons signifie que nous soutenons ce. »

La police de Toronto assiste à la scène de ce qu’ils disent être une « manifestation devenue violente » dans un parc le 5 août 2023. (Phil Fraboni)

Alejandra Bravo, conseillère municipale de la région, a déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux qu’elle était « choquée et attristée d’apprendre la violence qui a éclaté lors d’une manifestation politique d’un festival à Earlscourt Park ».

Bravo a noté que le nombre de victimes et leurs blessures « sont toujours à venir ».

Un festival sur le thème de l’Érythrée à Stockholm a récemment connu des violences alors que des milliers de manifestants ont incendié des stands et des véhicules. Au moins 52 personnes ont été blessées, selon les médias suédois.

En juillet, 22 policiers allemands ont été blessés après l’allumage de bouteilles et de bombes fumigènes lors d’un événement culturel érythréen.

