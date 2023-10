9 avantages supplémentaires que vous pouvez obtenir en rejoignant Amazon Prime

Autre complément à Prime Reading, Amazon propose son option First Reads aux membres Prime, leur donnant un accès anticipé aux livres récemment publiés. Chaque mois, le membre Prime peut télécharger un livre nouvellement publié à partir d’une sélection de titres sélectionnés par l’éditeur. Mais avec l’événement Prime Day d’Amazon en octobre, la société offre également aux membres Prime deux livres Kindle gratuits au lieu d’un seul.

Amazon First Reads propose de nombreux genres de livres, notamment le suspense, la fiction historique gothique, la romance, les nouvelles et bien d’autres. Les choix de livres d’octobre incluent Recette pour une seconde chance par Ali Rosen, Toutes les petites gouttes de pluie par Mia Sheridan, et pour les jeunes lecteurs : Le corbeau de la nuit de Johan Rundberg.