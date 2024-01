9 antibiotiques naturels : utilisations, preuves, efficacité

Les antibiotiques sont des médicaments qui combattent les infections bactériennes. Vous pourriez en avoir besoin si vous souffrez d’angine streptococcique ou d’une infection des voies urinaires (IVU). Mais ils ne fonctionnent pas contre les virus comme le rhume et la grippe. Et certaines infections bactériennes, telles que les infections des sinus ou des oreilles, peuvent disparaître sans antibiotiques. L’utilisation d’antibiotiques est courante dans la médecine moderne, mais certaines personnes utilisent des antibiotiques de sources naturelles depuis des siècles.

Cet article traite des antibiotiques naturels, de leurs utilisations potentielles et des cas où il est nécessaire de consulter un professionnel de la santé.

9 meilleurs antibiotiques naturels

Les chercheurs tentent encore de comprendre comment utiliser plus efficacement les antibiotiques naturels, mais certaines sources naturelles sont prometteuses.

Chéri

Le miel médical combat les infections, aide à former une barrière protectrice et humidifie les plaies. De nombreux facteurs interviennent dans les propriétés antibactériennes du miel. L’un des facteurs est la production naturelle de peroxyde d’hydrogène. Cependant, le miel de Manuka (miel sans peroxyde) a également des effets antibactériens importants.

En milieu médical, le miel peut être utilisé pour traiter :

Plaies post-chirurgicales

Maladies de la peau, ulcères, brûlures et nécroses

Maladies oculaires

Problèmes de muqueuse buccale (muqueuses de la bouche)

Il n’existe pas de consensus sur les types et les concentrations de miel susceptibles d’être efficaces pour un type particulier de plaie ou d’infection. Et il existe de nombreuses façons de contaminer le miel.

Soyez prudent avec le miel : les enfants de moins de 12 mois ne doivent jamais recevoir de miel en raison du risque de botulisme. Consultez un professionnel de la santé avant d’appliquer du miel en pot sur une plaie.

Ail

Les gens utilisent l’ail pour traiter les infections bactériennes depuis des siècles. Des études montrent que l’ail et ses dérivés combattent efficacement Salmonelle, Eshcerichia coli (E. coli), et Staphylococcus aureus. (S. aureus), qui provoque de nombreuses infections. Et la recherche suggère que l’ail peut aider à traiter certaines infections bactériennes de l’oreille.

Plusieurs composés de l’ail ont des propriétés antibactériennes, notamment l’allicine, l’ajoène et le sulfure d’allyle. Les chercheurs ont étudié l’ail sous diverses formes, notamment des poudres, des pâtes, des huiles et des extraits. Il est clair que l’ail possède des propriétés antibiotiques et qu’il est généralement sans danger.

Cependant, les chercheurs n’ont pas encore déterminé le dosage ni la meilleure façon d’administrer l’ail comme substitut aux antibiotiques. Vous pouvez acheter des extraits d’ail ou des suppléments d’allicine en vente libre. Les suppléments d’ail peuvent augmenter le risque de saignement ou interférer avec certains médicaments. Pensez à discuter avec un professionnel de la santé pour savoir si c’est une bonne option.

Gingembre

En plus d’autres bienfaits pour la santé, plusieurs composés du gingembre offrent un large spectre antimicrobien qui protège contre divers micro-organismes. Le gingembre peut également aider à protéger contre les bactéries responsables des maladies parodontales, E. coli, et les infections à staphylocoques.

Vous pouvez acheter des extraits de gingembre, des teintures, des huiles et des capsules orales. Vous pouvez également consommer du gingembre dans des aliments et des boissons comme le thé, les jus de fruits, les bonbons et les pastilles. Ne donnez pas de gingembre aux enfants de moins de 2 ans. Les adultes doivent limiter la consommation de gingembre à 4 grammes (g) par jour ou 1 g si vous êtes enceinte.

Échinacée

Échinacée est une plante herbacée vivace à fleurs. Les extraits d’échinacée ont des propriétés antibactériennes. Il est utilisé depuis longtemps pour traiter les plaies et les infections telles que les infections urinaires. Les recherches suggèrent qu’il pourrait également être efficace contre les bactéries respiratoires.

Vous pouvez obtenir de l’échinacée sous de nombreuses formes, y compris des pommades, que vous pouvez appliquer selon vos besoins. Il est également disponible sous forme d’extraits, de teintures, de comprimés et de gélules, généralement pris trois fois par jour pendant 10 jours maximum.

Myrrhe

Composés antibiotiques dans myrrhe peut aider à protéger contre certaines infections respiratoires et la gingivite. Une étude suggère que la myrrhe pourrait traiter efficacement la trichomonase (une infection sexuellement transmissible) qui ne répond pas aux autres traitements. Cela peut également aider à combattre les bactéries responsables de la maladie de Lyme.

Contrairement à la plupart des antibiotiques, la myrrhe peut tuer les bactéries qui ne se développent pas. Cela ne provoque pas non plus de résistance aux antibiotiques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires et il n’existe pas de directives claires sur le dosage et l’administration.

Thym

Le thym peut offrir une protection contre les bactéries telles que E. coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas putida, S. aureus, et résistant à la méthicilline S. aureus (SARM). Le thym peut avoir des applications thérapeutiques, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les meilleures pratiques. Il n’existe aucune directive posologique pour le thym ou les suppléments de thym comme antibiotique. Mais le thym est un complément sain à une alimentation équilibrée.

Sceau d’or

Les composés bioactifs de l’hydraste du Canada ont des propriétés antibactériennes. Certaines personnes utilisent l’hydraste pour traiter les troubles digestifs et les maladies de peau. La recherche suggère que l’hydraste peut aider à traiter les infections urinaires en empêchant les bactéries de coller aux parois de la vessie.

La recherche sur les bienfaits et les risques de l’hydraste pour la santé chez l’homme est limitée. Il est disponible sous forme de complément alimentaire, mais les preuves scientifiques ne soutiennent pas l’utilisation de l’hydraste à des fins liées à la santé.

Origan

La recherche suggère que l’huile d’origan a un effet antibiotique, probablement dû à un composé appelé carvacrol. Une étude indique que l’huile d’origan peut être efficace contre Streptocoque mutans, un type de bactérie qui conduit aux caries dentaires.

Vous pouvez ajouter de l’origan frais ou séché aux aliments. Il est également disponible sous forme de complément alimentaire ou d’huiles essentielles. Il manque des preuves scientifiques sur des types spécifiques d’origan ou sur la façon d’utiliser les propriétés antibiotiques de l’origan.

Clous de girofle

Dans l’huile essentielle de clou de girofle, un composé appelé eugénol agit comme antibactérien. La recherche montre que l’eugénol est efficace contre S. aureus et E. coli. Les substituts aux antibiotiques pourraient utiliser des clous de girofle à l’avenir, mais des études humaines plus rigoureuses sont nécessaires. Il n’y a pas suffisamment d’informations sur la façon d’utiliser les clous de girofle à des fins antibactériennes.

Risques des antibiotiques naturels

La Food and Drug Administration (FDA) n’approuve pas les herbes ou autres compléments alimentaires pour leur sécurité et leur efficacité avant leur mise sur le marché. Ces produits ne sont pas autorisés pour traiter ou prévenir des maladies.

Même les produits naturels peuvent être nocifs, surtout lorsqu’ils sont pris à fortes doses, lorsqu’ils sont pris trop longtemps ou chez les personnes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents. Ils peuvent produire des effets secondaires et interférer avec d’autres suppléments ou médicaments. Lisez attentivement les étiquettes et discutez des compléments alimentaires avec un professionnel de la santé.

Quand utiliser les antibiotiques prescrits

Vous pouvez traiter des lésions cutanées mineures avec des antibiotiques topiques en vente libre tels que la néosporine ou la mycitracine (néomycine, polymyxine et bacitracine).

Vous avez généralement besoin d’une ordonnance d’antibiotiques pour traiter des affections graves telles que la pneumonie ou la septicémie. Un médecin peut vous prescrire des antibiotiques pour d’autres infections bactériennes, surtout si vous présentez un risque particulièrement élevé en raison d’un problème de santé grave, après une intervention chirurgicale ou pendant une chimiothérapie.

Les antibiotiques sur ordonnance ne sont pas toujours nécessaires et leur surutilisation peut entraîner une résistance aux antibiotiques (lorsque les bactéries ne répondent plus aux antibiotiques). En revanche, les antibiotiques naturels ne remplacent pas les antibiotiques sur ordonnance.

Un prestataire peut évaluer la situation et déterminer si vous avez besoin d’un antibiotique sur ordonnance et lequel est le plus susceptible d’être efficace. Si tel est le cas, il est important de les prendre exactement comme indiqué.

Résumé

De nombreuses plantes possèdent des propriétés antibiotiques naturelles. Ces aliments présentent également d’autres avantages pour la santé, notamment en aidant à prévenir les maladies et les infections. Ils constituent un bon complément à un régime alimentaire sain. Les antibiotiques sont des médicaments qui combattent les infections bactériennes. Ils ne combattent pas les virus ou autres maladies. Et toutes les infections bactériennes ne nécessitent pas des antibiotiques.

Les antibiotiques naturels peuvent être utiles pour les infections bactériennes mineures, mais ils ne remplacent pas les médicaments sur ordonnance. Si vous avez une infection bactérienne, consulter un médecin pour un diagnostic est une bonne idée. Ils peuvent déterminer si vous avez besoin d’antibiotiques ou d’un autre traitement.