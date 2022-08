9 Américains sur 10 veulent que leurs informations de santé restent confidentielles

Par Sydney Murphy Journaliste de la journée de la santé

Selon le sondage, les patients sont plus à l’aise avec l’accès de leurs médecins et hôpitaux à leurs renseignements personnels sur la santé, alors qu’ils sont moins à l’aise avec les sites de médias sociaux, les employeurs et les entreprises technologiques.

MARDI 2 août 2022 (HealthDay News) – Plus de 9 Américains sur 10 pensent que la confidentialité médicale est un droit et que leurs données de santé ne devraient pas être à vendre, selon une nouvelle enquête de l’American Medical Association.

“La plupart des applications de santé sont soit non réglementées, soit sous-réglementées, ce qui nécessite des initiatives politiques à court et à long terme et une application rigoureuse par les régulateurs fédéraux et étatiques”, a ajouté Resneck dans un communiqué de presse de l’AMA. “La confiance des patients dans la confidentialité des données est sapée car les entreprises technologiques et les courtiers en données accèdent à des données de santé indélébiles à l’insu du patient ou sans son consentement et partagent ces informations avec des tiers, y compris les forces de l’ordre.”

Selon l’enquête, une majorité écrasante de patients exigent la responsabilité, la transparence et le contrôle en ce qui concerne la confidentialité de leurs dossiers médicaux. 94 % des patients souhaitent que les entreprises soient tenues légalement responsables de la manière dont leurs données de santé sont utilisées.

Les patients partagent le même sentiment (93 %) concernant la nécessité pour les développeurs d’applications de santé d’être ouverts sur la manière dont leurs services utilisent et distribuent les données individuelles des patients. Les patients veulent contrôler les informations que les entreprises collectent à leur sujet et comment elles sont utilisées, afin d’empêcher l’accès non autorisé et l’utilisation des données personnelles de santé.