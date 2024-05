9 aliments et boissons stimulant l’immunité à consommer au-delà de 40 pour réduire le risque de maladie et prolonger la vie

1. Poisson Le poisson, notamment les anchois, la morue et les sardines, offre un double apport de protéines et d’acides gras oméga-3 pour soutenir l’immunité. « Le poisson est également une source de zinc pour protéger votre système immunitaire », explique Andrews. Les acides gras oméga-3 réduisent l’inflammation et améliorent la santé cardiaque, tandis que le zinc renforce la capacité du système immunitaire à combattre les infections. Ces nutriments font du poisson un excellent choix pour renforcer l’immunité et favoriser la santé globale. « Visez trois portions par semaine », conseille Andrews. « Ils peuvent être ajoutés aux salades ou aux bols, ou utilisés comme collation avec des craquelins aux grains entiers. » Miam!

2. Noix et graines Les noix et les graines offrent une multitude de bienfaits pour la santé, notamment un soutien immunitaire. Andrews explique : « Les noix et les graines fournissent des graisses saines ainsi que du sélénium et du zinc. » Le sélénium agit comme un antioxydant, protégeant les cellules contre les radicaux libres, tandis que le zinc est essentiel au fonctionnement immunitaire normal. De plus, les graisses saines sont essentielles au maintien de la structure et du fonctionnement des cellules. Pour ces raisons et bien d’autres encore, ajouter des noix et des graines aux flocons d’avoine, aux mélanges montagnards, aux salades ou les déguster comme collation peut fournir un apport nutritionnel susceptible de contribuer à la longévité en réduisant le risque de maladies chroniques.

3. Haricots et lentilles Andrews souligne que les haricots et les lentilles sont des aliments de base dans l’alimentation des individus vivant dans les zones bleues, des zones connues pour leur longévité. Elle souligne : « Les individus qui vivent dans les zones bleues incluent quotidiennement une demi-tasse de haricots ou de lentilles dans leur alimentation. » Ces légumineuses sont riches en fibres, qui favorisent un microbiome intestinal sain, renforcent le système immunitaire et réduisent le risque de maladie cardiaque et de diabète. En incluant des haricots et des lentilles dans les soupes, les salades, les ragoûts et les trempettes comme le houmous, vous pouvez exploiter leurs propriétés immunitaires et potentiellement prolonger votre espérance de vie.

4. Légumes verts à feuilles foncées Le Dr Uys souligne les bienfaits remarquables pour la santé des légumes-feuilles foncés comme les épinards et le chou frisé. « Les légumes-feuilles foncés sont de fantastiques superaliments pour la santé cardiaque et l’immunité », dit-il. « Remplis d’antioxydants, de vitamines et de minéraux, ils soutiennent un système immunitaire fort et réduisent l’inflammation, ce qui profite à votre cœur. » En neutralisant les radicaux libres nocifs, ces antioxydants contribuent à la santé cellulaire et à la longévité, faisant des légumes-feuilles foncés la pierre angulaire d’un régime favorisant la longévité.

5. Baies Les baies, notamment les myrtilles, les fraises et les framboises, regorgent de bienfaits incroyables. Le Dr Uys vante les baies pour leurs puissantes propriétés antioxydantes. « Riches en antioxydants et en flavonoïdes, les baies contribuent à réduire les risques de maladies cardiaques et à renforcer le système immunitaire », explique-t-il. Ces antioxydants ont été associés à une amélioration des fonctions cognitives et de la santé cérébrale, qui sont des facteurs clés pour favoriser la longévité. Nourrir votre corps avec ces fruits vibrants peut soutenir votre santé et votre bien-être en général jusque dans vos dernières années.

6. Thé au gingembre Le gingembre est utilisé depuis longtemps en médecine, notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires. Nanavati souligne : « Le gingérol, la substance bioactive du gingembre, peut aider à réduire le risque d’infections en inhibant la croissance de diverses bactéries et en ayant éventuellement des effets antiviraux. » La consommation régulière de thé au gingembre peut renforcer votre système immunitaire, réduire l’inflammation et potentiellement réduire le risque de maladies chroniques, vous aidant ainsi à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

7. Lattés au curcuma Le curcuma, riche en curcumine, possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Nanavati suggère d’incorporer du curcuma dans du lait chaud, pour un latte terreux et sain, expliquant : « Ses effets anti-inflammatoires sont cruciaux pour le fonctionnement optimal du système immunitaire, renforçant ainsi la réponse immunitaire. » En réduisant l’inflammation chronique et en favorisant la santé immunitaire, le curcuma peut contribuer à un corps plus sain et à une vie plus longue.

8. Bouillons Qu’ils soient d’os ou de légumes, les bouillons constituent un ajout fantastique à votre alimentation, et pas seulement comme ingrédients de soupe ! Ils font également d’excellentes boissons salées. Les bouillons sont riches en vitamines et minéraux essentiels à la santé immunitaire. Nanavati note : « La teneur élevée en zinc, sélénium et autres minéraux des bouillons peut renforcer le système immunitaire et soutenir sa capacité à combattre les infections. » La consommation régulière de bouillons peut aider à maintenir un système immunitaire robuste, à réduire l’inflammation et à favoriser la longévité globale.