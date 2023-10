F Pour beaucoup de gens, démarrer la journée est un rituel alimenté par la caféine. Qu’il s’agisse d’une tasse de café, d’un thé apaisant ou même d’une boisson énergisante, cette dose de caféine n’est pas négociable. D’un autre côté, il y a ceux qui ont une règle « pas de caféine après une certaine heure » ou qui ont juré de ne pas la prendre, souvent en raison de sensibilités ou de troubles du sommeil. Mais que vous surfiez sur la vague de la caféine ou que vous pagayiez contre elle, il existe tout un monde d’aliments contenant de la caféine dont beaucoup de gens ne sont pas au courant.

En plus de vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour commencer la journée, la caféine présente un nombre impressionnant de bienfaits pour la santé. « La caféine peut améliorer la mémoire, la concentration et performance cognitiveen plus d’avoir un impact positif sur l’humeur et de réduire le risque de dépression », explique Cristal ScottRD, diététiste professionnelle avec Meilleur coaching nutritionnel. Cela serait logique étant donné que les boissons contenant de la caféine aident souvent beaucoup d’entre nous à traverser leur crise de midi.

Ce stimulant est également reconnu pour nous aider à surmonter les sensations de fatigue au quotidien et efforts sportifs. De plus, « la caféine peut améliorer l’endurance, la force et les performances physiques globales », explique Scott. Mais l’un des avantages les plus surprenants de la caféine est peut-être qu’elle peut aider à promouvoir la santé cardiaque lorsqu’elle est consommée avec modération. Cela est dû à une poignée de mécanismes répartis dans tout le corps. « Certaines études suggèrent qu’une consommation modérée de caféine pourrait être associée à un risque réduit de certaines maladies cardiovasculaires, comme les maladies cardiaques, l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux », partage Scott. Cela est probablement dû au propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de nombreuses sources courantes de caféine sont présentes, ainsi que son effet vasodilatateur. “Cela signifie que la caféine peut temporairement élargir les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une amélioration du flux sanguin et une meilleure circulation”, explique Scott.

Cependant, avec tous ces avantages, les bénéfices dépendent de la dose, car « une consommation excessive de caféine peut avoir des effets négatifs », souligne Scott. Quels pourraient être certains de ces impacts négatifs ? Eh bien, les plus courants que vous pourrez peut-être deviner à partir de votre expérience personnelle, comme l’énervement, l’anxiété et les troubles du sommeil. La déshydratation peut également devenir un problème car la caféine est un diurétique bien connu, ce qui amène le corps à excréter plus d’eau. De plus, la caféine peut supprimer votre appétit et, même si certains peuvent percevoir cela comme un avantage, cet effet secondaire peut altérer les signaux naturels de faim de votre corps qui doivent être écoutés.

Cependant, une consommation excessive de caféine peut entraîner des symptômes plus durables. L’un d’entre eux concerne les problèmes digestifs. “La consommation excessive de caféine peut provoquer des troubles digestifs, notamment des reflux acides et des maux d’estomac”, explique Scott. Un autre est en fait dépendance à ce stimulant courantce qui peut provoquer des troubles émotionnels et même des symptômes de sevrage lorsqu’une habitude de caféine n’est pas correctement maîtrisée.

Alors, où est le point idéal avec la caféine ?

“Pour la plupart des adultes en bonne santé, une consommation modérée de caféine comprise entre 300 et 500 milligrammes (mg) par jour est considérée comme sûre et ne présente pas de risque pour la santé de la plupart des individus”, propose Scott. “Cependant, la sensibilité individuelle à la caféine varie et certaines personnes devront peut-être limiter leur consommation pour éviter les effets négatifs.”

Entre-temps, une étude ont découvert qu’une consommation de caféine supérieure à 500 mg par jour était associée à des effets diurétiques. Compte tenu de toutes ces informations, personnellement, je ne recommande pas souvent à quiconque de consommer régulièrement plus de 300 mg de caféine par jour, soit entre deux et trois tasses de café, selon la force de sa préparation.

Scott dit de faire attention à la façon dont la caféine affecte votre corps et si vous ressentez des troubles du sommeil, de l’anxiété ou d’autres effets indésirables, envisagez de réduire votre consommation et consultez toujours un professionnel de la santé si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou des questions concernant la consommation de caféine.

9 aliments contenant de la caféine que vous ne réalisez peut-être pas

Aliments contenant du guarana

Guarana est une plante trouvée dans la forêt amazonienne qui contient naturellement de la caféine. En fait, les graines de cette plante contiennent jusqu’à quatre fois la quantité de caféine comme les grains de café. Donc, si vous voyez du guarana sur une liste d’ingrédients, sachez que vous recevrez probablement une bonne dose de caféine. Cela dit, de nombreux produits contenant du guarana visent à augmenter les niveaux d’énergie, comme les boissons énergisantes et les suppléments, il est donc peu probable que les effets de cette plante vous surprennent.

Café décaféiné

Oui, vous avez bien lu, le café décaféiné peut effectivement contenir de la caféine. En fait, un étude de 2006 a analysé 10 échantillons de café décaféiné différents et a découvert que les niveaux de caféine allaient d’indétectable à près de 14 mg de caféine par 16 onces. Considérant qu’une tasse de huit onces de café ordinaire infusé peut contenir environ 95 mgil n’y a pas de quoi se moquer, surtout si vous êtes sensible à la caféine ou si vous optez pour du déca comme dernier verre.

Gateau au chocolat

Bien sûr, vous savez peut-être que le chocolat noir peut avoir du punch en ce qui concerne les niveaux de caféine (il y en a environ 24 mg dans une once), mais saviez-vous que les desserts au chocolat populaires peuvent également contenir de la caféine ? Même si vous ne pensez peut-être pas qu’un dessert comme un gâteau au chocolat décadent puisse vraiment offrir beaucoup de caféine une fois le chocolat dilué avec de grandes quantités de sucre, de farine et de beurre, il en reste encore des quantités notables pour ceux qui y sont sensibles. Dans une tranche de taille normale, vous pouvez trouver n’importe où entre quatre et six milligrammes de caféine.

Desserts au matcha

Qu’il s’agisse de glace au matcha, de mochi ou de mousse, à mesure que la popularité de ce thé vert pulvérisé augmente, les options de desserts le mettant en valeur augmentent également. Mais tout comme un matcha latte contient de la caféine, toutes les friandises sucrées en contiennent également. Par exemple, Thé vert Matcha de Haagen-Dazs on dit que la crème glacée contient jusqu’à 25 mg de caféine par demi-tasse.

Yerba maté

Le yerba mate est une tisane traditionnelle originaire d’Amérique du Sud et préparée en trempant les feuilles de la plante yerba mate dans de l’eau bouillante. Mais ne vous laissez pas tromper par l’aspect « herbes » de ce thé en ce qui concerne la caféine, car il peut en contenir jusqu’à 80 mg par tasse, rivalisant avec le café. Et le yerba maté n’est pas seulement apprécié comme boisson : de nombreuses entreprises alimentaires l’ajoutent désormais également à leurs produits.

Barres énergétiques

Alors que beaucoup pensent que l’énergie contenue dans les barres énergétiques provient d’ingrédients satisfaisants comme les glucides complexes, les graisses saines et les protéines, certaines fournissent leur apport grâce à la caféine. Il existe de nos jours sur le marché de nombreuses marques de barres énergétiques et de produits à mâcher contenant de la caféine, comme Jimmy! Barres protéinées propres boostées et PROBAR Bolt, produits à mâcher énergétiques biologiques, qui contiennent 20 mg de caféine par paquet. De plus, si votre barre préférée est aromatisée au chocolat, vous bénéficierez également d’un supplément de caféine supplémentaire.

Eau en bouteille

Celui-ci a peut-être inspiré une double prise… mais en effet, l’eau en bouteille peut contenir de la caféine. Bien que ce ne soit probablement pas le cas des eaux en bouteille ordinaires, il existe en fait des marques qui incluent intentionnellement le stimulant. L’un d’eux est Joe d’eau qui propose des bouteilles de 700 millilitres contenant 85 milligrammes de caféine, presque autant qu’une tasse de café ordinaire, mais sans l’haleine du café.

Kombucha

Les gourmets santé ne semblent pas en avoir assez du kombucha, et cela est logique étant donné l’impressionnant punch probiotique que certaines marques peuvent offrir. Mais beaucoup ne réalisent pas que cette boisson tendance contient de la caféine, car elle est fabriquée à partir de thé noir. La plupart des variétés contiennent entre 10 et 15 mg de caféine par portion.

Céréales pour le petit déjeuner

Et enfin, nous avons notre dernier aliment sournois à base de caféine, les céréales pour petit-déjeuner. Même si les montants sont généralement modestes, généralement inférieurs à 5 mg par portion, il y a encore de la caféine dans certains de ces favoris du matin. Les céréales chocolatées seront vos plus grands coupables, grâce au cacao qu’elles contiennent.