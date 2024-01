9 aliments anti-cancer à ajouter à votre alimentation

Les aliments qui aident à prévenir le cancer sont omniprésents autour de nous, mais de nombreuses personnes négligent les bienfaits d’un régime anticancéreux, disent les nutritionnistes.

Aucun aliment ne peut à lui seul protéger contre le cancer, mais manger davantage d’aliments qui le combattent contribuera à réduire le risque de développer la maladie. Notes de l’Institut américain de recherche sur le cancer.

L’alimentation joue absolument un rôle dans un mode de vie préventif contre le cancer, déclare Tracy Crane, Ph.D., directrice de la médecine du style de vie et de la santé numérique pour la survie au Sylvester Comprehensive Cancer Center, qui fait partie de l’Université de Miami.

“Nous savons que le cancer prend généralement beaucoup de temps à se développer, donc ce que nous mangeons chaque jour – les choix que nous faisons chaque jour – ont cet effet cumulatif sur notre risque global de cancer”, a déclaré Crane, qui est également diététiste nutritionniste, à AUJOURD’HUI. com.

Mais de nombreux Américains ne consomment pas suffisamment d’aliments contenant des composés anticancéreux, que l’on trouve principalement dans un régime alimentaire à base de plantes, ajoute-t-elle.

“Malheureusement, l’Américain typique ne va pas bien”, a déclaré à TODAY.com Maya Vadiveloo, Ph.D., diététiste et professeure agrégée de nutrition à l’Université de Rhode Island.

“Nous avons tendance à dépasser notre consommation de céréales raffinées, de sucres ajoutés, d’aliments riches en graisses saturées et de trop de sel.”

Quel est le lien entre le cancer et l’alimentation ?

Une alimentation saine peut réduire le risque de cancer de plusieurs manières :

Inflammation réduite : Inflammation peut augmenter le risque de cancer, mais une alimentation plus saine peut réduire l’inflammation dans le corps, note Crane.

Avantages des fibres : Selon des études, les fibres peuvent réduire les niveaux d’œstrogènes circulant dans le corps et sont liées à un risque moindre de cancer du sein.

Les fibres augmentent également le volume des selles, réduisant ainsi le temps de transit dans les intestins, de sorte que toute matière cancérigène traversant votre intestin sera exposée moins longtemps à la muqueuse de votre tractus intestinal – une raison pour laquelle les fibres peuvent réduire le risque de cancer du côlon, explique Vadiveloo.

Protection contre les antioxydants et les produits phytochimiques: Certains aliments contiennent des antioxydants, qui préviennent les dommages causés aux cellules, ajoute-t-elle. Les aliments à base de plantes contiennent également des composés phytochimiques – des composés qui ne sont ni des vitamines ni des minéraux, mais qui semblent également avoir des bienfaits pour le corps, explique Vadiveloo.

Beaucoup produits phytochimiques agissent comme des antioxydants, et certains peuvent augmenter la « tendance à l’autodestruction » des cellules cancéreuses, selon l’American Institute for Cancer Research. Les avantages ne semblent pas être là lorsque les composés sont extraits et mis sous forme de pilules.

« Nous ne comprenons pas vraiment comment ils travaillent ensemble pour offrir ces avantages », explique Crane. “Nous savons simplement que lorsque vous mangez la nourriture entière, vous la rassemblez et cela fait partie de la magie qui se produit dans le domaine de la prévention du cancer.”

Éviter l’obésité : Une alimentation riche en fruits, légumes et fibres peut également aider les gens à se sentir rassasiés et à maintenir un poids santé, en évitant cancers liés à l’obésitédit Vadiveloo.

Quels sont les meilleurs aliments contre le cancer ?

L’objectif global est d’avoir une alimentation à base de plantes riche en fruits et légumes non féculents, en grains entiers, en noix, en graines et en légumineuses, disent les deux experts. Vous n’avez pas besoin d’être végétarien, mais essayez simplement de manger davantage d’aliments à base de plantes.

Une couleur foncée signale la présence d’antioxydants et de composés phytochimiques, alors optez pour des fruits et légumes intensément rouges, bleus, verts et orange, et mangez un arc-en-ciel de couleurs pour obtenir la plus grande variété de nutriments.

Les bons choix incluent :

Baies

Comme les fraises, les framboises, les myrtilles et les mûres. “Les baies regorgent vraiment d’antioxydants”, explique Vadiveloo.

Tomates

Lycopène est un puissant antioxydant qui donne aux tomates leur couleur rouge. Il y a des preuves que c’est protecteur contre le cancer de la prostate, disent les deux experts. Il est particulièrement bien absorbé lorsqu’il est consommé avec une graisse, comme une sauce tomate cuite à base d’huile d’olive, note Vadiveloo.

Brocoli

C’est l’un des légumes crucifères, qui comprennent également le chou-fleur, le chou, le chou frisé, le bok choy, la roquette, les choux de Bruxelles, le chou vert, le cresson et les radis.

«Ils ont vraiment du punch», dit Crane. « Dans les légumes crucifères se trouve ce composé appelé isothiocyanatesdont nous savons qu’il protège assez bien contre le cancer.

Les légumes crucifères sont également riches en fibres et faibles en calories, le Notes de l’Académie de nutrition et de diététique.

Carottes

Les légumes oranges, comme les carottes, la courge musquée et les patates douces, et les fruits oranges, comme le cantaloup, les abricots et les mangues, contiennent des caroténoïdes tels que bêta-carotène — des pigments considérés comme des antioxydants.

Thé et café

Un certain nombre d’études montrent que les personnes qui consomment davantage de thé et de café ont un risque réduit de cancer, explique Crane.

Les deux boissons sont riches en antioxydants, ajoute Vadiveloo.

Mais il est important de se rappeler que l’ajout de beaucoup de sucre, de crème et de sirops au café et au thé peut inverser leurs effets sur la santé, préviennent les deux experts.

La graine de lin

Les graines de lin jouent un rôle dans la lutte contre l’inflammation et contiennent jusqu’à 800 fois plus de lignane – un composé phytochimique possédant des propriétés antioxydantes, antitumorales, anti-inflammatoires et antivirales – que les autres aliments végétaux, comme l’a précédemment rapporté TODAY.com.

Ils contiennent également beaucoup de fibres et d’acides gras oméga-3, qui peuvent inhiber la croissance, la taille et l’expansion des cellules cancéreuses.

Curcuma

L’ingrédient actif de l’épice jaune est curcumineun puissant antioxydant aux propriétés anti-inflammatoires et propriétés anticancéreuses.

“Augmenter votre consommation de ces épices richement colorées peut augmenter certaines propriétés anticancéreuses de vos aliments”, explique Vadiveloo.

Il n’existe aucune preuve que les épices prises sous forme de supplément aient le même effet.

Épinard

Il contient du bêta-carotène, des fibres et des composés phytochimiques potentiellement protecteurs contre le cancer qui en font une « centrale nutritionnelle », note l’American Institute for Cancer Research.

Recherchez d’autres légumes-feuilles foncés tels que le chou frisé, les feuilles de moutarde et le chou vert à ajouter à votre alimentation.

quinoa

Il s’agit d’un grain entier et d’une protéine végétale, qui réduisent tous deux le risque de cancer, explique Crane.

Les autres grains entiers comprennent le riz brun, le farro, le boulgour et le sorgho.

Quels aliments augmentent le risque de cancer ?

Viandes transformées

Ils comprennent de la viande pour le déjeuner, du bacon, des hot-dogs et des saucisses. “Si je devais choisir un aliment (à éviter), ce serait la viande transformée”, explique Vadiveloo.

L’Organisation mondiale de la santé a viande transformée classée comme cancérigène aux humains.

Alcool

La consommation d’alcool augmente le risque de cancer du sein, du foie, du côlon, de la bouche et de la gorge, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Trop de sucre ajouté

Le sucre en lui-même ne conduit pas nécessairement au cancer, mais une trop grande quantité de sucre dans l’alimentation entraîne une prise de poids et l’obésité, ce qui augmente le risque de cancer. Notes du MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas.

“En particulier, les boissons sucrées sont l’un des principaux responsables de la hausse des taux d’obésité”, explique Crane.

Aliments ultra-transformés

Des études ont montré que les hommes qui consommaient de grandes quantités d’aliments ultra-transformés – tels que des chips, des bonbons, des biscuits du commerce et des boissons gazeuses – présentaient un risque 29 % plus élevé de cancer colorectal que les hommes qui en consommaient de plus petites quantités.

Viandes cuites à haute température

Griller et poêler du bœuf, du porc, du poisson ou de la volaille peut provoquer la formation de produits chimiques potentiellement cancérigènes, selon le Institut national du cancer.