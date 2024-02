9 aliments anti-cancer à ajouter à votre alimentation

Le cancer est un groupe de maladies caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlées des cellules. Il existe des centaines de types de cancers, chacun portant le nom de la zone du corps qu’il affecte. Certains des types les plus courants comprennent le cancer du sein, du côlon, de la prostate et du poumon.

Votre risque de développer un cancer dépend de nombreux facteurs, notamment la génétique, l’âge, le poids et l’exposition à des toxines, dont certains échappent à votre contrôle. Cependant, même si tous les cancers ne sont pas évitables à 100 %, votre alimentation et votre mode de vie peuvent avoir un effet profond sur votre risque de développer plusieurs types de cancer, y compris les types les plus courants.

Bien que des aliments spécifiques ne puissent pas guérir ou prévenir définitivement le cancer, certains nutriments contenus dans les aliments végétaux, les fruits, les légumineuses, les légumes, ainsi que d’autres aliments nutritifs, se sont révélés efficaces pour contribuer à réduire le risque de développer un cancer.

La consommation régulière de baies peut aider à réduire votre risque de cancer. Les baies, comme les myrtilles, les fraises et les mûres, sont riches en composés antioxydants et anti-inflammatoires comme les flavonoïdes et les anthocyanes qui aident à protéger contre les dommages cellulaires et inhibent la production de composés responsables de l’inflammation, ce qui peut contribuer à réduire le risque de cancer.

Des études montrent qu’une alimentation riche en fruits, comme les baies, est associée à un risque plus faible de plusieurs types de cancer, notamment le cancer du sein et le cancer de l’estomac.

De plus, la consommation de baies peut aider à protéger contre les décès liés au cancer du sein chez les personnes déjà atteintes d’un cancer du sein. Une étude de 2020 incluant des données sur près de 9 000 femmes atteintes d’un cancer du sein de stade I à III a révélé que deux portions de myrtilles par semaine étaient associées à un risque 25 % inférieur de mortalité spécifique au cancer du sein.

Les agrumes comme les oranges, les pamplemousses et les citrons contiennent des nutriments tels que des fibres, des caroténoïdes, du folate, de la vitamine C et des flavonoïdes. Ces nutriments peuvent avoir des effets antioxydants et anti-inflammatoires sur le corps, ce qui peut réduire votre risque de cancer.

Une revue de 2023 de 24 études a révélé que, par rapport à une faible consommation, une consommation plus élevée d’agrumes réduisait le risque de cancer colorectal de 9 %.

L’inclusion de pommes et de poires dans votre alimentation peut offrir une protection contre certains cancers, notamment le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du poumon. Ces fruits sont riches en nutriments et en composés végétaux connus pour leurs propriétés anticancéreuses, comme la vitamine C et les antioxydants flavonoïdes.

Plusieurs études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des pommes et des poires présentent un risque plus faible de plusieurs cancers, notamment le cancer du sein, du poumon et colorectal.

L’examen de 2023 des 24 études mentionnées ci-dessus a révélé qu’une alimentation riche en pommes peut réduire le risque de cancer colorectal jusqu’à 25 %.

Comme les fruits, les légumes sont riches en nutriments et en composés phytochimiques anticancéreux. Une alimentation riche en légumes, notamment en légumes-feuilles, en oignons et en chou-fleur, peut contribuer à réduire le risque de cancer.

Les légumes à feuilles vertes, comme la roquette, le chou frisé, les épinards et la bette à carde, regorgent de nutriments connus pour avoir des effets anticancéreux sur le corps. Les légumes à feuilles vertes sont particulièrement riches en antioxydants caroténoïdes, tels que le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine, qui possèdent de puissantes propriétés protectrices cellulaires et anti-inflammatoires.

Des taux sanguins plus élevés de caroténoïdes sont associés à un risque plus faible de plusieurs cancers. Par exemple, une étude de 2021 portant sur 3 614 femmes (dont 1 919 présentant un risque élevé de développer un cancer du sein) a révélé que les femmes à risque de cancer du sein qui présentaient les taux sanguins de caroténoïdes les plus élevés présentaient un risque considérablement réduit de 28,6 % de développer un cancer du sein. , par rapport aux femmes ayant les taux circulants les plus faibles.

Les légumes à feuilles vertes comme la roquette et le chou frisé peuvent également protéger contre le cancer du pancréas. Une étude de 2021 portant sur 915 personnes a révélé que chaque portion supplémentaire de légumes crucifères totaux, crus et cuits, comme le chou frisé, la bette à carde et la roquette, par semaine était associée à un risque 7 à 15 % inférieur de développer un cancer du pancréas.

L’étude a également révélé que les participants qui consommaient plus de 1,5 portion de légumes crucifères crus par semaine avaient 40 % moins de risques de développer un cancer du pancréas que ceux qui consommaient moins de 0,5 portion par semaine. Cela suggère que la consommation de légumes crucifères crus, comme les salades de roquette ou de chou frisé, pourrait être particulièrement protectrice contre ce type de cancer.

Les légumes crucifères comprennent le brocoli, le chou-fleur, le chou et les légumes-feuilles comme le chou frisé, la roquette et la bette à carde. Il a été démontré que ces légumes procurent des effets protecteurs impressionnants contre plusieurs problèmes de santé, dont le cancer. Ils sont concentrés en composés phytochimiques contenant du soufre appelés glucosinolates. Le corps convertit les glucosinolates en molécules appelées isothiocyanates, qui possèdent de fortes propriétés anticancéreuses.

La recherche suggère fortement qu’augmenter votre consommation de légumes crucifères est un moyen efficace de réduire votre risque de plusieurs cancers, notamment le cancer du sein, de l’estomac, du poumon et du pancréas.

Une étude de 2020 portant sur 292 personnes atteintes d’un cancer de l’estomac et 1 168 personnes en bonne santé a révélé que, par rapport à une consommation plus faible, les participants ayant la consommation la plus élevée de légumes crucifères totaux avaient un risque réduit de 41 % de développer un cancer de l’estomac. Semblable à l’étude portant sur les effets de la consommation de légumes crucifères et le risque de cancer du pancréas, les chercheurs ont découvert que la consommation de légumes crucifères crus offrait la plus grande protection contre le cancer de l’estomac.

Les légumes Allium, notamment l’ail, les oignons et les poireaux, contiennent des composés végétaux qui peuvent aider à protéger contre certains cancers. Par exemple, l’ail et les oignons sont riches en substances anticancéreuses telles que des antioxydants flavonoïdes, des composés organosulfurés et de la vitamine C, qui peuvent inhiber la prolifération des cellules cancéreuses et protéger les cellules des dommages oxydatifs.

Les résultats de l’étude suggèrent que les régimes alimentaires riches en légumes allium sont associés à un risque plus faible de cancer du sein, de cancer colorectal, de cancer de l’estomac et de plusieurs autres cancers courants.

Une méta-analyse de 2022 de 17 études a révélé que les femmes ayant la consommation la plus élevée de légumes allium avaient un risque de cancer du sein 30 % inférieur à celui des femmes ayant la consommation la plus faible.

Les fruits de mer, en particulier les poissons gras, comme le saumon, la truite, le maquereau et les sardines, sont une riche source d’acides gras oméga-3, l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA). L’EPA et le DHA ont de puissants effets anti-inflammatoires et aident également à prévenir les dommages cellulaires. En plus de l’EPA et du DHA, les poissons gras fournissent des nutriments antioxydants tels que la vitamine E et le sélénium, ainsi que des antioxydants caroténoïdes, qui peuvent avoir des effets protecteurs contre le cancer.

La consommation régulière de poisson peut réduire le risque de plusieurs problèmes de santé courants, notamment les maladies cardiaques et certains cancers. Il a été démontré que les régimes riches en fruits de mer offrent une protection contre certains types de cancer, notamment le cancer colorectal.

Dans une revue de 2022 de 25 études, il a été constaté que les personnes qui consommaient le plus de poisson présentaient un risque considérablement réduit de cancer colorectal. Les résultats de l’étude ont montré que chaque augmentation quotidienne de 50 grammes (g) de consommation de poisson était associée à une réduction significative de 4 % du risque de cancer colorectal.

La consommation de poissons gras, comme les sardines et la truite, a également été associée à une réduction du risque de cancer du sein et du foie.

Les légumineuses, notamment les haricots et les lentilles, sont riches en nutriments qui possèdent des propriétés protectrices contre le cancer, comme les fibres et les minéraux. Les légumineuses contiennent également des substances bioactives telles que des composés phénoliques, qui peuvent aider à réduire l’inflammation et à protéger contre les dommages cellulaires, ce qui ajoute à leurs effets protecteurs contre le cancer.

Parce qu’ils sont très riches en fibres, l’ajout de haricots et de lentilles à votre alimentation peut avoir un effet significatif sur votre risque de développer un cancer colorectal, associé aux régimes pauvres en fibres. Une revue de 2022 incluant 29 études sur les légumineuses a révélé que chaque augmentation de 100 grammes (g) par jour de consommation de légumineuses était associée à un risque inférieur de 21 % de cancer colorectal.

Les aliments riches en fibres aident à protéger contre le cancer colorectal en diluant les carcinogènes fécaux ou les composés cancérigènes, en augmentant le volume des selles, en protégeant contre la constipation et en augmentant la production d’acides gras à chaîne courte, qui sont des composés qui ont des effets protecteurs contre le cancer dans le système digestif. système.

La consommation régulière de légumineuses peut également contribuer à réduire le risque d’autres cancers, notamment le cancer de la prostate et le cancer du sein.

Les herbes et les épices comme le curcuma, le romarin, l’origan, le thym et le gingembre contiennent des composés végétaux qui peuvent aider à protéger contre le cancer. Par exemple, le curcuma contient de la curcumine, un polyphénol doté de puissantes propriétés anticancéreuses. Il a été démontré que la curcumine induisait l’apoptose, ou la mort cellulaire programmée, des cellules cancéreuses et supprimait les voies de signalisation impliquées dans l’invasion et la propagation des cellules cancéreuses.

Il a également été démontré que l’acide rosmarinique, concentré dans le romarin et l’origan, et l’apigénine, présente dans le persil, ont des effets anticancéreux car ils aident à protéger votre corps contre le stress oxydatif.

Parce qu’elles sont riches en composés anticancéreux, l’incorporation d’herbes et d’épices dans votre alimentation peut contribuer à réduire le risque de certains cancers. En fait, les herbes et les épices sont couramment utilisées dans les régimes alimentaires associés à un risque réduit de cancer, comme le régime méditerranéen, qui est riche en herbes et épices comme l’origan, le romarin, l’ail et le paprika.

Bien que suivre un régime riche en aliments peu transformés et riches en nutriments et incorporer régulièrement des aliments connus pour avoir des effets anticancéreux puisse aider à réduire votre risque de développer certains cancers, il est également important de limiter votre consommation d’aliments liés à un risque accru de cancer.

