Paris abrite certains des hôtels les plus spéciaux au monde, mais leur prix est élevé. Même si tout le monde aimerait séjourner au Plaza Athénée comme Carrie Bradshaw, ce n’est tout simplement pas une réalité pour la plupart des gens. Un AirBnb à Paris est sûrement la meilleure alternative, et souvent un choix encore plus aventureux avec des prix tout simplement imbattables (une belle chambre d’hôtel coûte bien plus de 100 $ la nuit). Vous aurez souvent droit à un véritable appartement décoré par de vrais Parisiens selon leurs goûts… quoi de mieux ?

Vos choix pour les Airbnbs à Paris sont infinis, allant d’un loft d’artiste typique à un appartement haussmannien avec vue sur la Tour Eiffel, en passant par un Airbnb avec son propre jardin privé. Mais, avertissement juste, Si vous recherchez des Airbnb abordables à Paris, votre meilleure option est probablement un petit studio avec un canapé-lit.

Comment Frenchly choisit les meilleurs Airbnbs

Avec une équipe éditoriale composée de journalistes ayant vécu et beaucoup voyagé en France, Frenchly a l’opportunité unique de partager des expériences authentiques des meilleurs hôtels et Airbnbs à travers la France. Les recommandations Frenchly sont basées sur une expérience personnelle, des recherches approfondies et des avis clients. Nous mettons régulièrement à jour ces listes à mesure que de nouveaux hôtels et Airbnbs ouvrent et que ceux existants évoluent.

Les 9 meilleurs Airbnb parisiens à moins de 100$ :

1. Artist’s Studio Duplex, 88 $ par nuit

Ce duplex pittoresque ça donne envie de chanter une chanson tout droit sortie de « La Bohème ». Aménagé dans un style bobo-hipster contemporain rappelant le Paris du début du XIXe siècle, l’unité de location bien conservée présente de l’acier et des pierres d’origine. Situé dans une cour intérieure semi-privée du quartier du Marais (un emplacement véritablement privilégié), il fait également partie d’un immeuble ayant appartenu au grand architecte parisien de la rénovation, le Baron Haussmann. Ce duplex est une bonne affaire pour seulement 85 $ la nuit, pouvant accueillir quatre personnes (c’est pourquoi il est souvent réservé assez longtemps à l’avance.)

Commentaires des clients : “L’espace de Jean était magnifique et nous avions l’impression de vivre comme des locaux. L’emplacement était incroyablement proche du métro, que nous avons utilisé tout le temps, et les bars juste en bas de la rue étaient parfaits pour prendre un dernier verre. Le logement était meilleur que ce à quoi nous nous attendions et l’intimité était agréable. – Nathalie

2. Une chambre à Vincennes, 83$ la nuit

Il faut parfois sortir aux portes de Paris pour bénéficier de la meilleure offre. Ce logement locatif traditionnel de style parisien on dirait qu’il pourrait appartenir au centre-ville, mais il est en réalité situé à 15 minutes du centre de Paris et à 30 minutes en train direct de Disneyland. L’appartement orienté sud dispose des commodités de base et d’un salon complet, d’une cuisine et d’une chambre. Il y a même une cheminée et un balcon pour ceux qui cherchent à réaliser leur rêve d’être un vrai parisien.

Commentaires des clients : “L’appartement de Maxime était l’endroit idéal pour passer quelques jours à Paris. C’était propre et très confortable avec tout ce dont nous avions besoin. Il y a plein de bons restaurants et le quartier était vraiment charmant avec beaucoup de choses à voir et à faire. Très proche du métro qui vous emmène directement au centre de Paris. Nous avons adoré notre séjour, merci Maxime!” -Chelsea

3. Studio Cosy aux Batignolles, 77$ la nuit

Ce studio moderne appartient aux pages d’un magazine avec un design minimaliste vraiment parfait. Bien qu’elle dispose d’une cuisine entièrement équipée avec des équipements modernes, cette chambre privée ressemble un peu à un hôtel, avec une seule grande pièce avec un lit, une télévision, un bureau, une chaise et une armoire. Bien qu’il ne soit pas idéalement situé, l’appartement est situé dans une rue animée avec de nombreux bars et restaurants populaires à proximité, ainsi que le week-end. puce.

Commentaires des clients : « C’était un joli petit appartement avec un style très sympa. La situation était géniale et il y a de bonnes liaisons avec le centre-ville. Le restaurant en dessous de l’appartement (italien) est fortement recommandé. -Ali

4. Grand appartement au centre de Paris – avec un chat72 $ par nuit

Si vous voulez un appartement pas cher à Paris, vous devrez peut-être faire quelques travaux, comme nourrir un chat (elle s’appelle Tabata) et sortir sa litière. Ce bel appartement est idéalement situé, à 5 minutes de la station de métro la plus proche, Quai de la Rapée dans le 11ème arrondissement. L’élégant espace haussmannien comprend une chambre complète, décorée avec une gamme de meubles anciens et une cuisine simple. Il y a également accès à un balcon pour profiter d’un café le matin.

Commentaires des clients : “Sophia était une hôte incroyable. Elle était super serviable et sympathique. L’Airbnb est magnifique pour une escapade en couple. Le balcon de style parisien et la pâtisserie Boulangerie vous offrent vraiment une expérience parisienne parfaite. L’appartement est à quelques pas du Pompidou et il y a également des cinémas à proximité. Je recommande de visiter le village de Saint Paul qui se trouve à environ 5-10 minutes à pied de l’appartement, dans cette rue il y a beaucoup de jolies boutiques vintage. Il y a à peu près tout ce dont vous avez besoin, des stations de métro et des supermarchés à 10-15 minutes à pied ! -Lola

5. Studio au Coeur du Marais, 84$ la nuit

Cette liste est propre et appartement du Marais bien éclairé situé dans un immeuble sans ascenseur au quatrième étage. Refaite à neuf, la location de vacances dispose d’une cuisine bien équipée, d’un séjour lumineux baigné de lumière naturelle, d’une salle de bain privative et d’un petit espace bureau avec wifi gratuit. Cet appartement est l’endroit idéal pour un nomade numérique cherchant à travailler tout en étant idéalement situé. Cet emplacement particulier est entouré de certains des meilleurs établissements gastronomiques, bars et boutiques de tout Paris.

Commentaires des clients : “La maison de Lavy est un joyau absolu, c’était l’endroit idéal pour passer une semaine à Paris. Il y avait d’excellentes liaisons de métro vers n’importe quel endroit de Paris, ainsi que vers Disneyland Paris. L’appartement en lui-même était agréable, propre et confortable, et c’était agréable de pouvoir cuisiner. (Le Wi-Fi était également extrêmement stable et rapide) Je le recommande vivement pour une escapade en ville ! – Antoine

6. Studio minimaliste à Montmartre, 90 $ par nuit

Si nous devions choisir un balcon à Paris, ce serait celui-ci, donnant directement sur deux beaux immeubles haussmanniens. Cet atelier a à peu près tout ce dont on a besoin : un lit, un canapé-lit, une télévision, une petite cuisine et deux chaises de plage rayées ! L’emplacement est d’autant plus avantageux qu’il se trouve à 8 minutes à pied de la basilique du Sacré-Cœur et à 3 minutes du métro Lamarc-Caulaincourt.

Commentaires des clients : “Le logement de Christian est bien situé, à distance de marche de nombreux monuments de Montmartre (Sacre Coeur). L’appartement est un studio propre, bien équipé et lumineux situé au dernier étage (5ème) d’un immeuble mais avec accès à un ascenseur – un avantage certain surtout à Paris. Je suis resté chez Christian pendant 2 semaines et je vivais confortablement. Le Wifi était bon, la cuisine est bien équipée et il y a une machine à laver dans l’unité et vous avez votre propre balcon privé, donc fantastique pour un séjour prolongé.

Christian est un hôte fantastique, très réactif à toutes vos questions ! » – Jannie

7. Studio romantique pittoresque avec baignoire à Voltaire, 88 $ par nuit

Lorsque vous séjournez à Paris, vous recherchez probablement un endroit qui crie Paris. Ce joli petit studio le chuchote. Ce qui était probablement une chambre de bonne a été rénové en un appartement confortable. Et la petite taille de cette pièce privée n’a pas empêché le propriétaire d’y installer une baignoire, un lave-linge et toute une série de meubles vintage. Ce petit espace du 11ème est tout simplement parfait en ce qui concerne les Airbnbs parisiens abordables, et situé à quelques pas de nombreux monuments curieux, dont le cimetière du Père Lachaise.

Commentaires des clients : “Nous avons passé un agréable moment dans l’appartement. Il était idéalement situé dans une rue calme et avait tout ce dont vous aviez besoin. Décoré avec goût, il a rendu notre voyage vraiment mémorable. Justine est une bonne communicante, nous a donné des instructions précises sur comment se rendre sur place et entrer dans l’appartement. J’aimerais revenir la prochaine fois ! Super hôte. Hautement recommandé.” – Kahori

8. Studio éclectique sur l’Île Saint-Louis, 98 $ par nuit

Vous ne séjournerez peut-être pas au Ritz, mais cet atelier c’est tout aussi bon ! Ses grandes fenêtres et ses poutres en bois font rêver à Paris. Ce studio spacieux dispose d’une grande cuisine avec four et îlot, ainsi que d’une télévision et d’un canapé-lit. Et ne vous inquiétez pas de payer pour le métro ; cet emplacement idéal à quelques pas de Notre-Dame vous fera passer des vacances inoubliables lors de votre visite à Paris.

Commentaires des clients : « Belle maison dans un quartier pittoresque et serein. L’appartement est petit mais très suffisant pour une ou deux personnes. Dispose d’équipements utiles comme un fer à repasser, un four micro-ondes, du café gratuit et une machine à café (j’adore !), une machine à laver et plus encore. Le canapé-lit était étonnamment confortable et facile à utiliser. Les escaliers peuvent être pénibles pour transporter les bagages, mais il suffit de le faire deux fois. Je recommande pleinement cet endroit. » – Phidélia

9. Studio complet dans le 16ème, 100$ la nuit

Situé dans l’un des quartiers les plus chics et les plus sûrs de Paris, le 16ème arrondissement, cet atelier est un excellent point de départ pour explorer tout Paris. Situé à proximité de l’emblématique Tour Eiffel, ce logement locatif vous offrira de la lumière naturelle et une vue sur la Tour Eiffel toute la journée et la nuit. Le studio dispose d’un canapé-lit, d’une cuisine et d’un espace de travail avec un bureau. Il y a aussi une salle de bains moderne. Le design, lui aussi, semble local et vécu.

Commentaires des clients : “Elsa nous a rendu les choses agréables et faciles en envoyant un e-mail avec toutes les informations dont nous pourrions avoir besoin et plus encore. Elle nous a donné des recommandations de restaurants, d’attractions, de boulangeries, etc., sans oublier un magnifique cadeau de bienvenue composé de friandises. Petit studio absolument magnifique dans un endroit magnifique, je le recommande vivement. »…