9-19 juin 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Sammy K. Stillwell, 20 ans, du pâté de maisons 1600 de Marywood Avenue, Aurora, a été arrêté le 20 juin en vertu d’un mandat Aurora pour harcèlement téléphonique.

• Kandice K. Modene, 31 ans, du pâté de maisons 1700 de Loran Drive, Genève, a été arrêté le 9 juin sur mandat de non-comparution pour conduite avec un permis suspendu. Les adjoints ont été appelés à Longmeadow Lane peu avant 12 h 45 en réponse à une femme conduisant dans une Nissan Titan 2012 bleue utilisant son téléphone pour enregistrer les gens pendant qu’ils marchaient et faisaient du jogging. Les députés ont cité Modène pour avoir utilisé son téléphone portable en conduisant. Elle a été libérée de la scène sous caution personnelle.

• Jade A. Wells, 24 ans, du pâté de maisons 300 de Ryerson Avenue, Elgin, a été accusée le 12 juin d’avoir dépassé la limite de 26 à 34 mi/h et d’avoir conduit un véhicule non assuré. Le véhicule de Wells immatriculé à 78 mph dans une zone de 45 mph sur South Kirk Road peu avant 14 heures

• Joshua D. Jordan, 39 ans, du pâté de maisons 600 d’Elm Street, Maple Park, a été accusé le 16 juin de conduite sous l’influence, de conduite d’un véhicule non assuré et de non-réduction de vitesse pour éviter un accident. Les députés ont été appelés au pâté de maisons 49W000 de Thatcher Road, Maple Park, peu avant minuit lorsqu’un véhicule a quitté la route devant sa maison. Les députés ont trouvé une Nissan Altima argentée 2018 dans un champ de maïs à 50 pieds de la chaussée avec un déploiement complet des coussins gonflables de tous les côtés. Jordan a admis avoir bu plus de cinq à dix bières chez un ami, a indiqué la police.

• Mario Barajas-Aranda, 34 ans, du bloc 1100 de South Neltnor Boulevard, West Chicago, a été inculpé le 18 juin de deux chefs d’accusation de conduite en état d’ébriété aggravée, conduite sous l’influence, conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %, non permis de conduire valide et mauvaise utilisation de la voie. Barajas-Aranda conduisait un SUV Mitsubishi noir 2011 vers l’est sur la route 38 près de Meredith Road peu avant 1 heure du matin lorsqu’il a failli emboutir une voiture de police, a annoncé la police. Barajas-Aranda s’est arrêté sur LaFox Road, au nord de Denali Lane dans le canton de Campton.

• Jeffrey M. Ahmer, 62 ans, du bloc 1800 de Palm Drive, Mount Prospect, a été inculpé le 18 juin de conduite en état d’ébriété aggravée, conduite sous l’influence et conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %. Les députés ont répondu à une demande d’assistance d’automobiliste alors qu’un Honda CRV bleu a été arrêté sur l’épaule à Randall au nord de Red Gate Road vers 15 heures. Le taux d’alcoolémie d’Ahmer a ensuite été mesuré à 0,294% alors qu’il était au Northwestern Medicine Delnor Hospital à Genève, a annoncé la police.

• Un résident du bloc 0S900 de Syline Drive, canton de Genève, a signalé le 19 juin qu’il avait perdu 1 795 $ en répondant à une annonce trompeuse sur Craigslist. Une propriété a été répertoriée dans la région de Glendale Heights, le prix était de 1 000 $, plus un dépôt de garantie de 695 $ et des frais de dossier de 100 $. Le résident a payé 1 795 $ via CashApp, puis a découvert qu’il s’agissait d’une liste frauduleuse.