9-13 juin – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Une bouteille de Patron Tequila Silver, d’une valeur de 44,99 $, a été volée le 12 juin chez BP Pride of Batavia, 200 N. Randall Road, Batavia.

• Jose M. Reyes Gonzalez, 35 ans, du bloc 600 de West New York Street, Aurora, a été accusé le 12 juin de conduite sous l’influence, de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %, de suivre de trop près et de désobéir à un non zone de dépassement.

• Un vélo de montagne hybride Blue Kona avec cadenas, d’une valeur de 500 $, a été volé le 12 juin dans le bloc 100 de Johnson Woods Drive, Batavia.

• Un vélo BMX argenté de 1980 avec des lettres rouges, d’une valeur de 300 $, a été volé le 13 juin à Harold Hall Quarry Beach, 400 S. Water St., Batavia.

• Graham T. McDonald, 23 ans, du pâté de maisons 1000 du boulevard Fargo, à Genève, a été accusé le 9 juin d’avoir dépassé la limite de plus de 35 milles à l’heure. Le radar de la police a enregistré McDonald voyageant à 80 milles à l’heure dans une zone de 45 milles à l’heure sur East Fabyan Parkway à Kirk Road.

• Xavier R. Espino, 23 ans, du bloc 3100 de Timber Hill Lane, Aurora, a été accusé le 9 juin d’excès de vitesse de plus de 35 milles à l’heure au-dessus de la limite. Le radar de la police a enregistré Espino voyageant à 80 milles à l’heure dans une zone de 45 milles à l’heure sur South Kirk Road à Giese Road.

• Larry D. Pearson, 25 ans, du bloc 0-99 de North Channing Street, Elgin, a été accusé le 10 juin d’excès de vitesse de plus de 26 milles à l’heure mais de moins de 35 milles à l’heure au-dessus de la limite affichée. Le radar de la police a enregistré Pearson voyageant à 56 milles à l’heure dans une zone de 30 milles à l’heure dans le bloc 1000 de East Wilson Street.

• Domino’s Pizza, 135 N. Randall Road, Batavia, a signalé le 9 juin que quelqu’un avait volé le dessus de voiture magnétique du véhicule de livraison, d’une valeur de 237 $.

• Quatre ordonnances d’une valeur de 100 $ ont été signalées volées le 10 juin dans une boîte livrée dans le bloc 500 de Blackhawk Drive, Batavia.

• Bobby L. Pena, 59 ans, du pâté de maisons 400 de Weston Avenue, Aurora, a été accusé le 11 juin de conduite sous influence, d’utilisation inappropriée des voies, de transport illégal d’alcool par un conducteur et de conduite alors que le permis était suspendu.