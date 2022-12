9 000 Kolkatans fous de football visitent le Qatar, plus à voyager avant la finale

L’euphorie entourant la Coupe du Monde de la FIFA de cette année a été “sans précédent” à Kolkata, folle de football, avec près de 9 000 fans qui se sont déjà rendus au Qatar pour assister à l’événement phare et de nombreux autres devraient arriver dans les prochains jours, ont déclaré des responsables.

Les gens s’interrogent toujours sur la disponibilité des billets et de l’hébergement et sur les forfaits de voyage pour le Qatar, quelques jours avant les demi-finales et la finale la semaine prochaine, ont-ils déclaré.

“Environ 10 000 à 12 000 fans de football se sont rendus au Qatar depuis l’est de l’Inde jusqu’à présent, dont près de 9 000 personnes de Kolkata. Les gens sont toujours très désireux de se rendre en demi-finale et en finale, et nous nous attendons à ce qu’au moins 1 500 autres Kolkatans visitent le pays arabe », a déclaré à PTI Anil Punjabi, responsable de la région orientale de la Fédération des agents de voyage de l’Inde (TAFI).

Bien que l’engouement pour la fin commerciale de la coupe du monde se soit quelque peu calmé après la sortie de géants tels que le Brésil et le Portugal, l’avance de l’Argentine en demi-finale est une raison suffisante pour que de nombreux passionnés de football de Calcutta fassent leurs valises pour le Qatar. .

“Tout tourne autour de Messi cette fois car ce sera sa dernière coupe du monde. J’avais décidé il y a des mois que si l’Argentine se qualifie pour les demi-finales, j’irai au Qatar. Qui sait, je pourrais voir Messi soulever le trophée tant convoité, ce qui serait une expérience irréelle”, a déclaré Subham Mitra, un habitant de Lake Gardens.

Mitra a indiqué qu’il partira pour Doha (capitale du Qatar) aux premières heures de lundi. Le tarif aller-retour moyen vers Doha coûte actuellement entre 55 000 et 60 000 roupies.

L’Argentine affrontera la Croatie lors de la première demi-finale mercredi.

“La frénésie de football de Kolkata pour cette édition de la coupe du monde a été sans précédent en raison de deux facteurs principaux – les vols directs vers le Qatar et l’envie de voyager davantage après la pandémie de COVID-19, en particulier lors des grands événements mondiaux”, a déclaré Punjabi.

Le haut responsable de TAFI a également déclaré que le Qatar deviendrait une destination de voyage populaire pour les habitants de l’est de l’Inde, grâce à la coupe du monde.

“Le Qatar ne faisait pas partie des sites touristiques recherchés avant le méga événement, mais le spectacle sportif a ajouté une grande valeur à l’endroit et nous nous attendons à ce que de plus en plus de personnes l’ajoutent à leur liste de visites incontournables”, a ajouté Punjabi.

