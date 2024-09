8BitDo vend désormais les touches à thème NES de son clavier rétro

L’ensemble de touches rétro 8BitDo à 49,99 $ comprend 165 touches PBT avec des légendes imprimées par sublimation thermique pour une durabilité accrue. L’ensemble étendu permet d’utiliser les touches sur des claviers plus grands avec un pavé numérique dédié. Claviers mécaniques à 99,99 $ de 8BitDo ne sont disponibles que dans une configuration plus courte sans pavé numérique.

L’ensemble propose des conceptions alternatives pour certaines touches, comme une barre d’espace avec un indicateur de santé ajouté en deux longueurs différentes, et les versions américaines ANSI et internationales ISO d’autres, comme une touche Entrée avec un design en L inversé et une touche Shift plus petite. 8BitDo indique que l’ensemble prend en charge les dispositions à 65, 75, 80, 95 et 100 %, ainsi que les claviers séparés ergonomiques, mais la compatibilité est limitée aux commutateurs de style MX.