8Bitdo propose un nouveau contrôleur de jeu Android à 50 $ avec des sticks et des déclencheurs à effet Hall

8BitDo, autrefois connu exclusivement comme un fournisseur de nostalgie infusée par Nintendo, s’est développé ces dernières années dans toutes sortes de contrôleurs et d’accessoires de jeu. La dernière incursion de la société concerne les contrôleurs de jeux mobiles. Le contrôleur de jeu mobile 8Bitdo Ultimate reprend les points forts de sa série Ultimate bien accueillie – effet Hall inclus ! – et les amène à un accessoire extensible qui se verrouille sur votre smartphone, à la Backbone et Razer Kishi.

Tout d’abord, la mauvaise nouvelle (pour certains). Le Contrôleur de jeu mobile ultime 8Bitdo est uniquement Android, donc pas d’amour ici pour les propriétaires d’iPhone. Il s’agit également d’un accessoire Bluetooth, plutôt que d’un accessoire enfichable comme celui de Backbone, ce qui signifie qu’il dispose d’une batterie de 350 mAh et pèse plus que certains concurrents. (Comme Le bord remarquesil pèse 236 g, ce qui le rend 71 % plus lourd que le BackBone One.) 8Bitdo affirme que sa batterie dure jusqu’à 15 heures à partir de 1,5 heure de temps de charge.

Mais pour les propriétaires d’appareils Android, il s’agit d’un contrôleur polyvalent. 8Bitdo indique qu’il est compatible avec les appareils mobiles d’une longueur de 100 mm à 170 mm. Cela peut même inclure quelques petits comprimés, même si peu de nos jours sont aussi petits. (Même le Fire HD 8, relativement petit, d’Amazon est environ 32 mm trop large.) Cependant, il devrait s’adapter à presque tous les téléphones Android.

8bitdo

Le contrôleur est doté de déclencheurs et de joysticks à effet Hall, vous ne devriez donc pas avoir de soucis de dérive. Il comprend quatre boutons d’action standard, un D-Pad « cliquable », « lisse » et « tactile », un bouton de profil et deux boutons de palette sur le dos. Les bâtons ont des « anneaux de joystick en métal résistant à l’usure ».

Il fonctionne avec le logiciel Ultimate de 8BitDo, vous permettant de remapper les boutons, d’ajuster la sensibilité du stick et du déclencheur et de créer ou de modifier des profils. Le logiciel est disponible sur Windows et Android. La version iOS est installable sur Mac depuis l’App Store.

Vous ne pouvez pas encore obtenir le contrôleur de jeu mobile 8Bitdo Ultimate, mais vous pouvez précommandez-le maintenant sur Amazon. Il coûte 50 $ (la moitié du prix de Backbone One !), est disponible en noir et blanc et arrivera le 29 novembre, Black Friday.