89e East LA Classic : les rivaux du lycée Garfield et Roosevelt s’affronteront au SoFi Stadium

L’une des rivalités les plus acharnées du sport au lycée en Californie perdure et cette année, elle se déroule sur la grande scène.

Les équipes de football des lycées Theodore Roosevelt et James A. Garfield s’affronteront pour le 89e East LA Classic au SoFi Stadium le vendredi 25 octobre. Le match sert de retour à la maison pour les deux écoles et sera présenté par LA Bowl et sera hébergé par Gronk.

Chaque année, l’événement attire environ 25 000 spectateurs, parmi lesquels des étudiants, des professeurs, des anciens élèves et des célébrités. Cette année, le battage médiatique autour de cette rivalité devrait se poursuivre.

« Nous sommes ravis de voir cette confrontation emblématique de football débuter dans un stade aussi grandiose que la rivalité entre les deux écoles », a déclaré le Dr Rocío Rivas, membre du conseil d’administration. « Ces matchs illustrent les valeurs de tradition, de travail d’équipe et de compétition amicale, et l’organisation de l’East LA Classic au SoFi Stadium sera une expérience unique pour les équipes, leurs fans et nos communautés scolaires. »

Comme cela semble être une nouvelle tradition, les équipes de football à drapeau des filles des deux écoles s’affronteront avant le coup d’envoi.

Les billets seront mis en vente le lundi 9 septembre à 10 heures sur Ticketmaster et les responsables ont déclaré que les étudiants pourront acheter des billets dans leurs écoles à un tarif réduit.

L’année dernière, Garfield a finalement battu Roosevelt 49-16 au Weingart Stadium de l’East LA College à Monterey Park.

