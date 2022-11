8,9 millions ont regardé Argentine-Mexique sur Telemundo Deportes

C’était le match que les dirigeants de Telemundo Deportes attendaient le plus avec impatience avant la Coupe du monde 2022. L’Argentine contre le Mexique. Et cela n’a pas déçu. À tel point que 8,9 millions de personnes se sont connectées sur l’application de streaming de Telemundo, Peacock et Telemundo pour regarder l’incroyable victoire 2-0 de l’Argentine.

Le match entre l’Argentine et le Mexique était un rêve pour les dirigeants de Telemundo. L’équipe la plus populaire d’Amérique du Nord contre l’équipe mettant en vedette Messi d’Amérique du Sud. Plus que cela, le jeu sur FOX Sports a été positionné sur FS1 au lieu de FOX en raison de conflits de programmation.

Argentine-Mexique bat tous les records aux États-Unis

L’Argentine contre le Mexique a battu trois records aux États-Unis :

C’est l’événement sportif le plus regardé de l’histoire de Telemundo. Telemundo a été fondée en 1984. Le match de la phase de groupes de la Coupe du monde le plus regardé aux États-Unis. Le match de Coupe du monde le plus diffusé de tous les temps avec plus de 2 millions de téléspectateurs.

Le nombre de téléspectateurs anglophones est inconnu, mais cela a certainement dû être un facteur également.

Le match Argentine-Mexique de samedi est le premier match de Coupe du monde à dépasser les deux millions de téléspectateurs avec une audience moyenne par minute (AMA) de 2,08 millions de téléspectateurs sur les plateformes de streaming Peacock et Telemundo et battant le précédent record établi par le match Mexique contre Pologne de mardi (1,35 million ).

Le succès du streaming a propulsé Peacock au premier rang sur l’App Store pour les applications iOS gratuites chaque jour depuis le début du tournoi, l’application Telemundo Deportes entrant souvent dans le Top 5.

L’audience de la Coupe du monde est en hausse

Pendant sept jours, la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, atteint en moyenne une audience totale de 2,6 millions de téléspectateurs pour 24 matchs, en hausse de 24 % par rapport au tournoi de 2018 (2,1 millions), qui s’est déroulé en Russie cet été.

Au cours de la fenêtre de match Argentine-Mexique (13h30-16h00 HE), Telemundo s’est classé comme le réseau n ° 1 dans l’ensemble quelle que soit la langue à Los Angeles, New York, Miami, Houston et San Francisco et n ° 1 sur l’espagnol -langue TV à Dallas, Chicago, Phoenix, Orlando, Sacramento, Tampa, Philadelphie, Washington, DC, Boston et Atlanta.