88 policiers ont été blessés dans des violences en Irlande du Nord ces dernières semaines, a déclaré le secrétaire du NI, Brandon Lewis.

Il a qualifié les attaques contre des officiers d ‘«inacceptables» et a déclaré qu’il était faux que les jeunes aient été encouragés à émeute.

Alors que les facteurs à l’origine des troubles étaient «complexes», il a admis qu’ils incluaient des tensions autour du protocole NI, négocié par le gouvernement de Boris Johnson dans le cadre de son accord de divorce sur le Brexit avec l’UE.

Mais anticipant les critiques des politiciens de l’opposition sur la question, il a déclaré aux députés: « Il peut être facile de chercher une explication simpliste pour le récent désordre, mais il est clair que les facteurs qui le sous-tendent sont en fait … multi-facettes. »

Celles-ci comprenaient des craintes que les restrictions relatives aux coronavirus ne soient pas appliquées de la même manière en Irlande du Nord, à la suite de la présence de politiciens de haut niveau du Sinn Fein lors d’un enterrement républicain controversé, a-t-il suggéré.

Mais dans un commentaire adressé à Bruxelles, M. Lewis a appelé les «amis et partenaires» du Royaume-Uni dans l’UE à «comprendre pleinement» l’importance de l’identité pour les loyalistes d’Irlande du Nord.

C’est au sein de la communauté loyaliste que les inquiétudes concernant le protocole NI et la frontière de la mer d’Irlande qu’il a créée ont débordé ces dernières semaines.

La secrétaire de Shadow Northern Ireland, Louise Haigh, a appelé M. Johnson, qui a dirigé la campagne sur le Brexit qui, selon les critiques, conduirait à une frontière intérieure au Royaume-Uni et pourrait potentiellement secouer la paix fragile en Irlande du Nord, à « faire face aux conséquences de ses propres actions et montrer que les communautés de leadership réclament ».

Elle a déclaré: «L’Irlande du Nord a été reléguée à un peu plus qu’une réflexion après coup et la promesse de paix a été laissée au point mort.

«Cela exige que le vide de leadership et de stratégie dont l’Irlande du Nord a besoin soit maintenant comblé. Le premier ministre doit faire face aux conséquences de ses propres actions et montrer que les communautés de leadership réclament. »

Elle a également déclaré que la violence était «injustifiée et injustifiable», ajoutant: «Ces derniers mois ont montré à quel point la paix est fragile et qu’elle nécessite un leadership responsable et prudent pour la sauvegarder.»

M. Lewis a défendu le Premier ministre, insistant sur le fait qu’il avait été «impliqué dans tout cela».

Mais il a été critiqué par les anciens partenaires de son parti au gouvernement, le DUP d’Irlande du Nord.

Le député DUP Ian Paisley Jnr a déclaré que les funérailles n’étaient pas la cause des troubles mais plutôt la «paille qui a brisé le dos du chameau». La vraie cause était le protocole NI qui signifiait que «l’identité de l’Ulster était en jeu», a-t-il déclaré.

Le dirigeant du SDLP, Colum Eastwood, a également accusé le gouvernement britannique de ne pas être «honnête» avec la population loyaliste sur les conséquences du Brexit.