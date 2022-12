88 enfants reçoivent des bons de vélo gratuits lors de la première parade d’hiver d’Oglesby – Shaw Local

Rayne et River Bjork d’Oglesby se sont tenus samedi le long d’East Walnut Street et ont nettoyé pendant que les gens des chars de parade leur lançaient des bonbons et, dans un étourdissement, la police d’Oglesby leur a donné à chacun un vélo.

Un bon pour un vélo, c’est-à-dire. Heather Bjork a été stupéfaite lorsque ses enfants, 9 et 7 ans, ont montré les billets qu’ils peuvent échanger au département de police d’Oglesby contre de nouveaux vélos.

“Ils sont super excités”, a déclaré Bjork.

Les policiers ont distribué des chèques-cadeaux et des cadeaux le long du parcours du défilé le samedi 10 décembre 2022, lors de la première parade d’hiver à Oglesby. (Tom Sistak pour Shaw Media)

88 autres enfants se sont éloignés de la première Winter Parade d’Oglesby tout aussi enthousiastes. La police d’Oglesby a profité d’une importante cargaison de jouets et de vélos gratuits, organisée par United Way of the Illinois Valley, et a décidé que les enfants d’Oglesby n’avaient pas besoin d’attendre l’arrivée du Père Noël dans deux semaines.

“Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de distribuer autant que possible pendant le défilé”, a déclaré le chef adjoint de la police d’Oglesby, Mike Margis. “Chaque enfant devrait avoir un vélo gratuit (samedi).”

Défilé d’hiver d’Oglesby Un lent défilé de véhicules et de chars a donné le coup d’envoi de la parade hivernale inaugurale d’Oglesby samedi. (Tom Collins)

Inutile de dire que la première édition a été un succès auprès des enfants. Brandy Day, président de We Are Oglesby, s’est dit convaincu que les commentaires généraux seraient solides en raison de la taille même du contingent du défilé. Elle et d’autres organisateurs auraient été satisfaits de 20 véhicules et flotteurs et ont été ravis lorsque le nombre de pré-lancement a approché 60.

“Nous avons été vraiment surpris, nous sommes très enthousiastes et nous avons hâte que les habitants de la ville voient cela”, a déclaré Day, indiquant qu’il y aurait un autre défilé en 2023. “Je pense que ce fut une bonne courbe d’apprentissage pour nous. . Cela nous a donné beaucoup de choses que nous pourrions améliorer, et l’année prochaine pourrait être encore meilleure.

Un meilleur temps serait une aide. Les températures ont plané juste au nord de 40 degrés et sous une légère bruine. Joanne Buczkowski du Eagle Rock Christian Center au Pérou a levé un parapluie pour un groupe d’enfants déguisés en anges de Noël. Elle et les enfants s’étaient réunis aux Oglesby Knights of Columbus, où les marcheurs ont été invités à se rassembler avant de rejoindre les chars du défilé.

“Tout le long du chemin, nous avons prié pour que la pluie s’arrête”, a déclaré Buczkowski.

Leurs prières auraient pu aider. La pluie a en effet diminué lorsque les véhicules ont commencé leur lente progression vers le centre-ville, où de nombreux spectateurs s’étaient rassemblés pour saluer, applaudir et attraper des bonbons jetés par les camions de pompiers, les ambulances et les véhicules tout-terrain des églises et des entreprises locales.

« Je pense que c’est formidable », a déclaré le commissaire Tom Argubright. « Ce n’est pas mal pour la première fois et je suis content pour les gens qui l’ont monté et monté. On dirait que ça va être un bon moment. »