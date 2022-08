88 enfants participent au Kids Fishing Rodeo annuel à Ottawa – Shaw Local

Prenant part à une belle soirée de pêche jeudi, 88 enfants ont participé au rodéo annuel de pêche pour enfants où les rivières Illinois et Fox se rejoignent dans le cadre des Journées de l’amitié d’Ottawa.

Les enfants ont attrapé 19 poissons de tailles allant de 4 1/2 pouces à 14 1/2 pouces.

Tous ont reçu un prix avec une reconnaissance spéciale pour : Anthony Varvaro, Lennon Knot, Hazel Crouch, Reagan Bernardoni, Cameron Countryman, Trenton Wawerski, Connor O’Flanigan, Beckham Sipula, Brandt Delmet et Lucy Crouch. Les commissaires Wayne Eichelkraut et James Less étaient sur place pour remettre les prix.

L’activité a lancé quatre jours d’activités prévues pour les Journées de l’amitié à Ottawa.