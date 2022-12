88% des employeurs proposent un Roth 401(k). Comment profiter

Un Roth est un type de compte après impôt. Les travailleurs paient des impôts à l’avance sur les cotisations 401 (k), mais la croissance des investissements et les retraits de compte à la retraite sont exonérés d’impôt. Cela diffère de l’épargne avant impôt traditionnelle, où les travailleurs bénéficient d’un allégement fiscal au départ mais paient plus tard.

Environ 88 % des plans 401(k) permettaient aux employés d’épargner sur un compte Roth en 2021, contre 86 % en 2020 et 49 % en 2011, selon le Plan Sponsor Council of America. Le groupe de commerce a interrogé plus de 550 employeurs de différentes tailles.

En fin de compte, ces restrictions Roth pour les riches – qui faisaient initialement partie du Build Back Better Act, un ensemble de réformes sociales et fiscales de plusieurs billions de dollars – n’ont pas été intégrées à la législation finale des démocrates, la loi sur la réduction de l’inflation, que le président Biden a signée. loi en août.

Il est impossible de savoir quels seront vos taux d’imposition ou votre situation financière exacte à la retraite, ce qui pourrait prendre des décennies. “Vous faites vraiment juste un pari fiscal”, a récemment déclaré à CNBC Ted Jenkin, planificateur financier certifié et PDG d’oXYGen Financial.

Par exemple, les comptes Roth auront généralement un sens pour les jeunes, en particulier ceux qui viennent d’entrer sur le marché du travail, qui sont susceptibles d’avoir devant eux leurs années les plus rémunératrices. Ces cotisations et toute croissance des investissements seraient alors composées à l’abri de l’impôt pendant des décennies. (Remarque importante : la croissance des investissements n’est exonérée d’impôt que pour les retraits après 59 ans et demi, et à condition que vous possédiez le compte Roth depuis au moins cinq ans.)

Certains peuvent éviter l’épargne Roth parce qu’ils supposent que leurs dépenses et leur tranche d’imposition diminueront lorsqu’ils prendront leur retraite. Mais cela ne se produit pas toujours, selon les conseillers financiers.

Les comptes Roth présentent également des avantages au-delà des économies d’impôt.