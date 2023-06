87 fonds caritatifs et plus encore, la Starved Rock Country Community Foundation cherche à accroître son impact – Shaw Local

La Starved Rock Country Community Foundation est prête à décoller, a déclaré son président Reed Wilson lorsqu’il a présenté le nouveau directeur Fran Brolley lors d’un événement jeudi.

Créée en 2015, la fondation a aidé la communauté à établir 132 subventions et bourses, facilité 1,8 million de dollars en investissements communautaires, subventions et bourses, géré 1,8 million de dollars en actifs et créé 87 fonds communautaires. Au total, la fondation a amassé plus de 5 millions de dollars en contributions totales.

L’événement de jeudi à La Salle visait en partie à remercier les supporters qui ont aidé la fondation depuis le début, mais il a également servi de rassemblement pour le prochain chapitre.

Fran Brolley, nouveau directeur de la Starved Rock Country Community Foundation, se présente et expose sa vision lors d’un événement pour les supporters le jeudi 1er juin 2023 à La Salle. (Derek Barichello)

Le premier président du conseil d’administration de la fondation, Jay McCracken, a présenté la cofondatrice de la fondation, Pamela Beckett, dont le leadership, le dévouement et la passion ont été célébrés pour « connecter les personnes qui se soucient des causes importantes ». La fondation existe pour répondre aux besoins philanthropiques de la communauté et aux désirs de ses donateurs.

Au cours des premiers jours de la fondation, Beckett a déclaré qu’elle avait traversé les comtés de La Salle, Bureau et Putnam pour rencontrer des donateurs potentiels, leur expliquant la mission de la fondation et comment elle pouvait donner vie à leurs visions caritatives.

Beckett a déclaré que les premiers donateurs lui avaient fait confiance, en particulier lorsqu’ils lui avaient remis un chèque signé de plusieurs milliers de dollars.

« Vous avez mis votre confiance en moi », a déclaré Beckett à propos des premiers donateurs.

Beckett a remercié tout particulièrement l’adjointe administrative Cathy Rosen, la comptable Tonya Conmy, Karen Miller et Mary Brolley.

La fondation a aidé les donateurs avec des bourses d’études conçues, telles que la bourse Rising Star (créée par Ethel McConnell qui chérissait ses 40 ans de carrière en tant qu’éducatrice) offerte à un diplômé du secondaire à Seneca ou à Marseille pour poursuivre ses études à l’Université d’État de l’Illinois à l’enseignement primaire ou la bourse Carol et Dick Janko pour les entrepreneurs prometteurs, parmi plusieurs autres.

La fondation a répondu aux besoins de la communauté en mettant en place un financement pour aider les résidents touchés par la tornade Naplate-Ottawa ou ceux touchés par la COVID-19.

Des fonds, tels que Streator Strong, Green Stock TEEN Fund, Flags of Freedom à Princeton et Maitri Path to Wellness, ne sont que quelques-uns des exemples établis avec des initiatives spécifiques.

Des subventions de plus de 65 000 $ ont été accordées par le biais du Arts of Starved Rock Country Fund.

Beckett a déclaré que son travail avec la fondation était le meilleur travail de toute sa carrière, en raison des personnes qu’elle a eu la chance de rencontrer. Elle a partagé une citation de Margaret Meade : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes réfléchies et engagées puisse changer le monde. En fait, c’est le seul qui ait jamais existé.

Le président du conseil d’administration, Wilson, a remercié Beckett pour la croissance de la fondation qui a commencé comme un projet d’Ottawa et s’est transformée en un mouvement régional. Il a dit que Beckett avait rencontré l’ancien maire d’Ottawa, Bob Eschbach, et lui il y a huit ans pour présenter l’idée, les amenant à bord.

Après avoir dirigé la fondation par intérim pendant une période de transition, Beckett se retire et confie l’opération à Brolley, qui a récemment démissionné de son poste de directeur exécutif des relations communautaires et du développement à l’Illinois Valley Community College, menant également des efforts de collecte de fonds avec le collège communautaire. fondation.

« C’est un match fait au paradis », a déclaré Wilson. « … L’espoir est que (Brolley) apportera son rolodex à son nouveau travail. »

Brolley a déclaré qu’il était ravi de faire « une énorme quantité de bien » avec SRCCF. Il sera rejoint au sein du personnel du SRCCF par Janice Corrigan, qui a fait partie de l’équipe des relations communautaires avec Brolley à l’IVCC. La fondation a également accueilli Pierre Alexander, Shelly Carey et Robert Hasty.

Beckett a déclaré que Brolley et Corrigan apportent à la fondation leur expérience, un réseau incroyable dans la région et de puissantes capacités de marketing.

« Nous sommes ravis de voir où ils peuvent l’emmener », a-t-elle déclaré.

Comme l’a dit Wilson : La fondation est prête à atteindre de nouveaux sommets.

Vous souhaitez créer un fonds ?

Appelez la Starved Rock Country Community Foundation au 815-252-2906 ou envoyez un courriel à [email protected] pour commencer. Aller à www.srccf.org pour plus d’informations sur la fondation.