Le champion de la Coupe Stanley Tampa Bay Lightning accueillera les Blackhawks de Chicago dans l’un des cinq matchs pour ouvrir la LNH coronavirus saison 2021 raccourcie en cas de pandémie le 13 janvier.

La ligue a publié mercredi un programme unique en son genre avec quatre divisions réalignées basées sur la géographie et limitées au jeu de division uniquement. Chaque équipe disputera 56 matchs de saison régulière, qui seront regroupés dans ce qui est provisoirement programmé comme un tronçon de 116 jours se terminant le 8 mai.

Cela comprend une première dans la LNH: une division entièrement canadienne du Nord composée de sept équipes nationales se disputera neuf ou 10 fois. Les trois divisions restantes de huit équipes ont toutes les équipes américaines, qui affronteront chaque ennemi de division huit fois.

Bien que les séries éliminatoires s’ouvrent le 11 mai, cette date pourrait être repoussée au cas où la ligue serait tenue de reporter les matchs au milieu de la pandémie.

Bien que le calendrier soit fixé, beaucoup reste indéterminé, y compris les temps de jeu. Une question beaucoup plus importante est de savoir si la LNH reçoit l’approbation des responsables de la santé provinciaux et fédéraux du Canada pour permettre aux équipes nationales de jouer dans leur ville d’origine.

Les Sharks de San Jose, quant à eux, ouvriront le camp d’entraînement le 31 décembre à Scottsdale, en Arizona, et leur saison avec deux matchs aux Coyotes. Comme les 49ers de San Francisco de la NFL qui clôturent leur saison en Arizona, les Sharks sont temporairement sans domicile après que le comté de Santa Clara a interdit les sports de contact au moins jusqu’au 8 janvier.

La LNH a pris en compte la possibilité de prolonger l’interdiction en ouvrant les Sharks avec huit matchs consécutifs sur route. Leur match d’ouverture à domicile contre Vegas n’est pas prévu avant le 1er février.

Il y a de nombreuses bizarreries dans le calendrier, qui comprendra au moins un match par jour sur une saison de 868 matchs, et des équipes jouent principalement des sets de deux matchs contre le même adversaire dans la même ville pour réduire les déplacements:

Les Sharks ont trois tronçons au cours desquels ils affronteront le même adversaire quatre fois de suite, deux fois à domicile et deux fois sur la route.

Vancouver jouera des sets à domicile de trois matchs contre Montréal, Ottawa et Calgary, et un set de trois matchs à Toronto.

Les Kings de Los Angeles et les Ducks d’Anaheim s’affronteront cinq fois consécutives du 20 avril au 1er mai.

Les dos à dos ressemblent plus au baseball, a déclaré le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan. Vous allez faire beaucoup de préparation et ensuite avoir une très bonne connaissance de la situation de cette équipe après avoir joué ce premier match.

La géographie profite aux huit équipes de la division Est réalignée, composée de Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphie, Pittsburgh et Washington.

Les Islanders, par exemple, clôtureront la saison en jouant neuf de leurs onze derniers matchs dans l’État de New York, à l’exception des matchs à proximité du New Jersey et de Philadelphie.

Dans le Nord, Ottawa a une série de 15 matchs au cours desquels les Sénateurs en joueront 12 à domicile, avec deux voyages à Montréal, à proximité, et un match contre le rival provincial Toronto.

D’autre part, les Blues de St. Louis, membres de l’Ouest réaligné, ont une séquence de 12 matchs dans lesquels ils joueront 10 fois dans l’état de Californie.

Le calendrier des Arizonas met en vedette les Coyotes disputant 10 matchs à domicile consécutifs, un sommet de la ligue, bien que les Coyotes joueront également huit matchs consécutifs sur la route à un moment donné.

Le Central réaligné est la division américaine la plus répandue de la LNH et comprend la Caroline, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, la Floride, Nashville et Tampa Bay. Le calendrier présente les équipes non-Floride qui doublent pour jouer des sets sur route de deux matchs contre les Panthers et Lightning au cours du même voyage.

Je pense que vous devez prendre un bon départ. Je pense que chaque match sera intense, a déclaré MacLellan. Je m’attends à des matchs de haute intensité tout au long du programme.

