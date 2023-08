850 personnes sont toujours portées disparues à Maui après des incendies dévastateurs

850 personnes sont toujours portées disparues à Maui, plus de deux semaines après le début des incendies, du comté de Maui Maire Richard Bissen a dit.

Les flammes ont consumé les maisons, sites historiqueset des entreprises de l’ouest de Maui. Les incendies de forêt de Maui sont presque entièrement maîtrisés, selon une mise à jour du comté site officiel. Bien qu’il n’y ait plus beaucoup de risque de points chauds et de propagation des flammes, les secouristes continuent d’identifier les restes. Le nombre total de morts est passé à 114 personnes, selon le comté.

« Bien plus dévastatrice que toute perte matérielle est la perte de vies précieuses – de mères, de pères, de grands-parents, de fils et de filles – des vies qui ne pourront jamais être remplacées », a déclaré le gouverneur Josh Green lors d’une discours public vendredi dernier. « Nous sommes engagés dans le difficile travail de recherche de survivants, de réunion des familles séparées et d’identification des restes de ceux que nous avons perdus. »

Selon Green, le gouvernement local a sécurisé environ 2 000 logements pour soutenir les ménages qui ont été déplacés. Des milliers de bâtiments ont été détruits par les incendies et le coût estimé de la destruction est actuellement estimé à environ 6 milliards de dollars.

Outre le déplacement et le nombre limité de logements, les incendies ont également perturbé l’approvisionnement local en eau. Un avis d’eau est en vigueur pour Upper Kula et Lahaina. Les résidents ne devraient pas consommer d’eau potable, même s’ils essaient de la faire bouillir.

« Jusqu’à nouvel ordre, les résidents de ces zones ne doivent utiliser que de l’eau en bouteille ou de l’eau potable de ces camions-citernes pour boire, se brosser les dents, faire de la glace et préparer des aliments », indique une récente mise à jour du site Web du comté.

